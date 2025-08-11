Un proces plin de răsturnări de situație se judecă la Cluj, avându-i în prim-plan artista Ana Lupaș, primarul Emil Boc și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Litigiul a pornit de la un HCL prin care se aproba construirea unui imobil pentru Episcopie, act contestat de Lupaș în instanță. Cererea i-a fost inițial respinsă. Ulterior, Tribunalul Cluj-Napoca a admis-o, iar dosarul se află acum în recurs la Curtea de Apel Cluj.

Cine este Ana Lupaş

Ana Lupaș (n. 30 august 1940, Cluj-Napoca) este artistă vizuală, profesoarără universitară și fotografă română. A absolvit Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj în 1962 și a fost profesoară și președintă a Filialei UAP Cluj.

Debutul său artistic a avut loc în 1965 şi a influențat o generație întreagă de artiști în anii ’70 și ’80. A participat la expoziții importante în țară și străinătate, iar lucrările sale se regăsesc în colecții internaționale precum Ludwig Museum din Budapesta. A fost distinsă cu numeroase premii, printre care Medalia „Meritul Cultural” (1972), Ordinul „Steaua României” în grad de Cavaler (2000), medalii și premii la bienale și trienale internaționale.

O Hotărâre de Consiliu Local, mărul discordiei între Lupaş, Boc şi Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat în ședința din 2 noiembrie 2022 Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes public pe strada Cardinal Iuliu Hossu, nr. 31. Beneficiara investiției este Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, care deține terenul pe care urmează să fie ridicată clădirea.

Imobilul va avea subsol, parter, două etaje și un nivel retras, iar documentația urbanistică prevede retrageri față de limitele parcelei, menținerea accesului auto și pietonal existent și amenajarea locurilor de parcare pentru autoturisme și biciclete. Proiectul include, de asemenea, echiparea tehnico-edilitară completă a zonei.

Ce o supără pe Ana Lupaş

Ana Lupaș a solicitat instanței suspendarea executării autorizației de construire nr. 390/18.05.2023, emisă pentru un imobil cu funcțiuni administrative și spații de interes public pe strada Cardinal Iuliu Hossu nr. 31, unde beneficiara este Episcopia Greco-Catolică.

Artista a reclamat că, la sfârșitul lunii noiembrie 2024, au început lucrările de construcție pe terenul vecin, fără ca ea să fie informată corespunzător. Mai mult, în decembrie, s-au efectuat foraje în imediata apropiere a proprietății sale, care au provocat deteriorări ale gardului despărțitor.

Lupaș susține că astfel de intervenții, care pot afecta stabilitatea și integritatea proprietăților învecinate, nu pot fi făcute legal fără acordul vecinilor afectați, Legea prevede că, pentru construcții noi în vecinătatea imediată a altor clădiri, este obligatoriu acordul vecinilor, pentru a preveni prejudicii legate de rezistență, stabilitate, securitate sau disconfort cauzat de incompatibilitatea funcțiunilor.

Artista reclamă faptul că beneficiarul, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, a fost autorizat să efectueze lucrări care nu respectă această prevedere și nici regulamentul local de urbanism, ignorând astfel retragerile impuse față de limitele de proprietate. Mai mult, în lipsa unei expertize tehnice autorizate care să stabilească măsurile de siguranță necesare pentru protejarea imobilului Anei Lupaș, au fost deja produse degradări semnificative la gardul despărțitor.

În fața instanței, artista avertizează asupra riscului major ca lucrările de excavații profunde să afecteze stabilitatea construcției sale, aflată în zona construită protejată a orașului și având o vechime considerabilă. De asemenea, se arată îngrijorată că, dacă Episcopia finalizează construcția înainte ca instanța să se pronunțe asupra legalității autorizației, va putea invoca buna-credință pentru a evita eventualele consecințe juridice, fapt ce ar lăsa-o pe ea fără o cale eficientă de remediere.

Consultarea publicului

Raportul informării și consultării publicului atestă că Ana Lupaș, alături de orice persoană interesată, a fost informată despre obiectivul propus și demersurile pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.). Documentul menționează că s-a întocmit un plan de informare și consultare publică, iar în data de 25 iulie 2022 a fost afișat pe site-ul instituției un tabel cu documentațiile de urbanism supuse consultării. Vecinii parcelei vizate au primit notificări privind intenția de elaborare a studiului de urbanism și planului reglementării urbanistice.

Publicul interesat a avut posibilitatea să participe la dezbaterea lucrării, organizată în format videoconferință pe o platformă dedicată, la data de 19 septembrie 2022, ora 15:00. Anu aanțul despre această dezbatere a fost publicat pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată strategiilor urbane, precum și în ziarul local, în data de 30 iunie 2022.

În plus, raportul consemnează că cetățenii au fost informați prin afișarea ordinii de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTA-TU), iar notificările au fost expediate proprietarilor parcelor vecine situate pe laturile parcelei care a generat P.U.D.-ul, informându-i despre intențiile și propunerile documentației. Cu toate acestea Ana Lupaş a ales să nu participe la dezbatere şi susţine că nu i-a fost adusă la cunoștință nicio informație privind destinația exactă a clădirii. Totuși, instanța subliniază că funcțiunea imobilului este clar indicată în autorizația emisă, respectiv „imobil pentru activități administrative și spații de interes public”, iar acesta este încadrat în zona UTR ZCP-M4

Plângerile vecinilor

Pe parcursul procesului de informare și consultare publică, a fost întocmit un rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de către cetățeni. Ana Lupaș, deși a fost notificată anterior aprobării Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.), nu a formulat nicio obiecție sau observație privind elaborarea și adoptarea acestui plan, susţine Episcopia.

Ca urmare a unei cereri depuse și înregistrate în luna iunie 2022, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Generală de Urbanism – Biroul Strategii Urbane, a emis avizul nr. 220 din 28 septembrie 2022, document anexat în copie conformă. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 839 din 2 noiembrie 2022, s-a aprobat oficial Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea imobilului cu funcțiunile menționate, pe parcela cu nr. cadastral 345619, reglementând astfel condițiile de construire pentru această locație.

Totuși, asupra Hotărârii Consiliului Local s-a formulat o cerere de suspendare a efectelor acestei hotărâri de către un alt vecin. Însă, cererea a fost respinsă de Tribunalul Cluj.

În februarie 2025, instanța a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare formulată Ana Lupaş în contradictoriu cu pârâții Primarul Municipiului Cluj-Napoca și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Ulterior, La data de 11 iulie 2025, Tribunalul Cluj a admis cererea de suspendare formulată de Ana Lupaș, în contradictoriu cu pârâții Primarul Municipiului Cluj-Napoca și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla. Instanța a dispus suspendarea executării Autorizației de Construire nr. 390/18.05.2023, emisă de Primarul Municipiului Cluj-Napoca, până la soluționarea definitivă a cauzei. Recursul a fost înregistrat la 21 iulie 2025, iar dosarul se află în prezent pe rolul Curţii de Apel Cluj, urmând să fie analizat în continuare pentru a stabili validitatea măsurii de suspendare și legalitatea actului administrativ contestat.

