Fostă secretară la Universitatea „Aurel Vlaicu”, din Arad, absolventă de inginerie alimentară cu licență la Galați și ceva științe economice, Ramona Lile a încercat să se abiliteze inițial la Universitatea Tehnică din Cluj, dar a fost eliminată, așa că s-a orientat spre Montpellier, fără să aibă însă nicio calificare în domeniul comunicării, potrivit Puterea a Cincea.

Profesorul universitar Vasile Popovici, cel care a semnalat Revistei 22 revoltătorul caz de transfer al imposturii din mediul academic românesc în Franța, a sesizat conducerea universității franceze, instituția care verifică etica academică, Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, precum și pe doamna ministru pentru Educația Academică și Cercetare, Frédérique Vidal, că se află într-o gravă eroare dacă permite abilitarea și, implicit, impostura. Fiindcă Ramona (Năsui) Lile și-a compus cariera folosind toate slăbiciunile sistemului universitar, conexiunile politice și lejeritatea cu care este privită integritatea academică în România. O îndelungată corespondență cu Universitatea „Paul Valéry“ relatată de dl Popovici arată lacune de sistem, ezitări și naivități instituționale care încurajează impostorii să încerce.

De menționat că profesorul Popovici nu o cunoaște pe Ramona Lile, nu s-au întâlnit niciodată. „Totuși, nu poți trece nepăsător pe lângă situații de acest fel care compromit întregul corp didactic din universitățile românești implicând totodată universități străine care pot fi înșelate, fiindcă se bazează pe buna credință a candidaților. Dacă nu cumva e vorba de aranjamente, de relații internaționale croite pe corupție”, spune d-l Popovici pentru revista 22.

Ramona Lile a devenit celebră în mediul academic prin performanța de a comite douăsprezece lucrări plagiate. Pentru un plagiat a fost sancționată de CNECSDTI, pe scurt, Consiliul Național de Etică, în 2012. Volumul a fost retras.

Sesizarea Revistei 22 vizând celelalte zece plagiate, depusă la CNECSDTI cu nr. 9145/2016, zace necercetată de aproape trei ani. Nici solicitările ulterioare (nr. 80/2017) nu au primit alt răspuns decât că sesizarea se află în analiză. Succesiunea de miniștri ai Educației și ai Cercetării, mutarea CNECSDTI de la un minister la altul, când la Ministerul Educației, când la Ministerul Cercetării, unde se află acum, a temporizat orice acțiune, mai ales că d-na Lile este o apropiată a PSD. S-a visat candidată la Primăria Arad din partea PSD, dar a fost preferat Mihai Fifor, fost ministru al Apărării. Protectorul ei necondiționat rămâne septuagenarul Petru Andea, veșnicul secretar de stat din Ministerul Educației, fost boss comunist pe centrul universitar din Timișoara și stâlp al PSD. Nici doamna Ecaterina Andronescu nu lipsește de la întâlnirile puse la cale cu mese întinse de rectorița din Arad, abilă organizatoare de chiolhanuri și abilitată în managementul formelor fără fond.

Consiliul rectorilor organizat la UAV în februarie 2019 a rezervat un interval de timp minor pentru discuții serioase, însă a excelat în paradă – festivalul chinezesc de Anul Porcului, paradă de modă, culinară etc. (vezi //revista22.ro/actualitate-interna/consiliul-rectorilor-a-sarbatorit-anul-chinezesc-al-porcului-la-arad). Cocoțată pe relațiile de partid și profitând de abandonarea oricărei etici în sistemul universitar pesedist, Ramona Lile este acceptată în 2018 ca membră în Comisia pentru Inginerie Industrială și Management din Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare-CNATDCU, organism național pus să verifice corectitudinea lucrărilor de doctorat și abilitările. Conexiunea politică cu ministrul de atunci, Valentin Popa, explică de ce e lupul paznic la stână.

Abilitarea eșuată la Cluj înflorește la Montpellier

În 2015, Ramona Lile a încercat să se abiliteze la Universitatea Tehnică din Cluj cu lucrarea Ingineria sistemelor complexe – opţionalitate şi flexibilitate ca soluţie proactivă de management a incertitudinii. Abilitarea înseamnă capacitatea demonstrată în lucrări științifice de a îndruma doctoranzi într-un domeniu definit de expertiză. În teza de abilitare a Ramonei Lile au fost identificate pasaje copiate din lucrarea fostului rector din Oradea. De exemplu, fragmentul despre dezvoltarea carierei, unde Ramona Lile copiază cuvânt cu cuvânt porții ample din lucrarea lui Constantin Bungău, arătând că „pe plan profesional îmi propun conducerea de teze de doctorat în domeniul Inginerie şi Management, implicarea şi participarea la acreditarea şi consolidarea acestui domeniu de doctorat la… Universitatea din Oradea”. Ghinion: a uitat să înlocuiască Oradea cu Arad. Universitatea Tehnică din Cluj a respins lucrarea, negociind cu candidata o retragere discretă, să nu iasă scandal. Dar lucrurile nu se opresc aici.

Respinsă la abilitare în țară, Ramona Lile merge mai departe. În 27 noiembrie 2018, pe site-ul Universității „Paul Valéry” Montpellier 3 se regăsește anunțul de susținere a abilitării în domeniul comunicării sub tutoratul profesorului Ștefan Bratosin. Titlul tezei, neexpus pe site-ul universității, este Communication et management. Optionalité et flexibilité – Integration des strategies proactives pour gerer l’incertitude de la communication dans les systemes socio-techniques complexes. Cum se intitula lucrarea retrasă de la Cluj? Ingineria sistemelor complexe – opţionalitate şi flexibilitate ca soluţie proactivă de management a incertitudinii. Un fel de „Mărie cu altă pălărie“ și o trecere relaxată de la inginerie… la comunicare. De altfel, d-na Lile a excelat și în traversarea a numeroase domenii de competență academică, de la agricultură la hidrotehnică, de la astronomie la informatică și contabilitate.

Prima enigmă în acest domeniu nou: în ce limbă s-a susținut teza, fiindcă d-na Lile nu știe franceză, iar antecesoarea ei, care o cunoaște bine, atestă că Ramona Lile nu vorbește nici engleza, deși o pretinde în CV-uri succesive reținute de memoria Internetului. Amuzant este că în biografia recentă a Ramonei Lile apare inclusiv cunoașterea limbii franceze la nivel B, iar universitatea arădeană fără nicio secție de limbă franceză s-a înamorat brusc de francofonie, dedicându-i serbări, conferințe și un turneu în țări francofone pentru d-na rector. Dar ceea ce este tulburător este că își cere abilitarea într-un domeniu în care nu are nicio expertiză, publicații sau pricepere.

Corespondența profesorului Vasile Popovici

Scandalizat de caz, profesorul Popovici a prevenit universitatea franceză și forurile abilitate, inclusiv ministerul de resort, asupra adevăratei biografii a candidatei și a pus câteva întrebări în legătură cu enigma abilitării în comunicare. Așa a aflat că tutorele de la Montpellier este profesorul de origine română Ștefan Bratosin, încununat recent cu titlul de Doctor Honoris Causa al universității conduse la Arad de d-na rector Lile, că există vizite reciproce frecvente și chiar o conferință pe comunicare, în septembrie 2018, ținută de Centre de Communication, Ressources Humaines et Intervention Sociale-CORHIS de la universitatea din Montpellier cu organizarea și finanțarea UAV Arad. Comisia de abilitare de la CORHIS, alcătuită de Bratosin, a inclus-o și pe soția acestuia, Mihaela Tudor. Or, standardele europene exclud din componența unor comisii rudele.

Din comisie au făcut parte și Daniela Rovența-Frumușani, cadru didactic de la Universitatea București, și doi profesori francezi. Doamna Rovența-Frumușani a declarat pentru Revista 22 că, de când a ieșit la pensie, nu mai urmărește presa, deci nu a știut nimic despre biografia încărcată de plagiate a Ramonei Lile și nici că o lucrare cu titlu similar a fost prezentată fără succes la Cluj. „O situație nefericită”, a conchis profesoara.

După numeroase și îndelungate cercetări, Raphaël Trouillet, împuternicit de rectorul Patrick Gilli să ancheteze cazul, recunoaște într-un raport, despre care i-a relatat lui Vasile Popovici, că d-na Lile nu cunoaște franceza, motiv pentru care ar fi susținut teza în engleză, că este confirmată anchetarea plagiatelor la CNECSDTI și că, într-adevăr, candidata nu poate obține abilitarea în comunicare, ci cel mult, în „științe umaniste”. „I-am scris d-lui Trouillet și rectorului Gilli că este o gravă eroare fiindcă doamna Lile nu are nicio specializare în științe umaniste, nu corespunde niciunui standard academic, ea are studii în economie, eventual inginerie, câte o fi având cu tot cu plagiate, deci nu are cum să conducă doctorate în științe umaniste! Dacă o astfel de abilitare ar fi recunoscută în România, ea ar produce efecte dezastruoase și un precedent periculos. Universitatea din Montpellier riscă să o încoroneze pe regina neîncoronată a plagiatului din România!”, a declarat redacției d-l Vasile Popovici.

Ancheta continuă: universitatea a luat legătura cu fostul rector de la Oradea, cu Universitatea din Cluj, care a retras de pe site tentativa de abilitare a Ramonei Lile, cu CNECSDTI etc.

Epilog

Redacția Revistei 22 a adresat repetat întrebări Universității „Paul Valéry”, din Montpellier, despre acest scandal, întrebări care au rămas fără răspuns. Refuzul de a răspunde unei investigații jurnalistice ne-a indus suspiciunea că se încearcă o mușamalizare pentru ca imaginea universității franceze să nu aibă de suferit. Informațiile oferite de profesorul Vasile Popovici sunt însă concludente pentru acest caz grav de export al imposturii academice.

Rămâne să vedem mai departe, cu sprijinul jurnaliștilor francezi, dacă există indicii de corupție în imprudența cu care o universitate din Franța ar putea accepta o abilitare trucată.

Departamentul de Investigaţii al Revistei 22.

