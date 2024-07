Parchetul General a fost sesizat cu o plângere penală depusă de deputatul PNL Alexandru Muraru împotriva liderului AUR, George Simion. Sunt vizate presupuse fapte de înșelăciune ale partidului AUR și ale liderului acestuia, George Simion, cu referire la contractul pe care românii îl semnează și colectarea frauduloasă de date cu caracter personal, potrivit unui comunicat al liderului liberal.

Președintele PNL Iași susține că AUR colectează datele de contact și cele personale ale persoanelor prin intermediu promisiunilor că le va oferi locuințe plecând de la suma de 35.000 de euro.

”Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a legislației privind protecția datelor personale și o manipulare a cetățenilor prin dezinformare și înșelăciune. Conform Articolului 244 din Codul Penal Român, înșelăciunea implică inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase, cu scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust”, se arată în comunicat.

“Am solicitat astăzi Procurorului General să dispună începerea urmăririi penale împotriva lui George Simion pentru infracțiunea de înșelăciune și să ia toate măsurile legale necesare pentru protejarea cetățenilor români și pentru sancționarea celor care se fac vinovați de această înșelăciune. În acest caz, George Simion a indus în eroare cetățenii români, promițându-le beneficii financiare și locative fictive în schimbul datelor lor personale care ulterior vor fi folosite pentru strângerea de semnături în vederea candidaturii la alegerile prezidențiale. Ceea ce face AUR reprezintă o inducere în eroare a publicului și un mod de a obține date personale prin mijloace frauduloase. Într-o țară în care instituțiile ar fi funcționat, oricine ar fi atentat la datele personale ale românilor prin înșelăciune, era dus la audieri. Nu există niciun argument legal care să acopere una din cele mai mari escrocherii din ultimul deceniu ale unui individ care vinde iluzii românilor. S-a râs și s-a glumit pe sema promisiunilor lui Simion, dar gluma se îngroașă când îți lași datele personale pe mâna unui partid care face jocurile Federației Ruse”, a declarat Alexandru Muraru, președintele PNL Iași.

“Prețul propus pentru locuințele de 35.000 de euro este mult sub costul real de construcție, estimat la 1.000 – 1.200 euro pe metru pătrat. Un apartament de 50-52 mp are un cost minim de 50.000 – 60.000 de euro, fără a include costurile terenului și infrastructurii. Dacă adăugăm și aceste cheltuieli, ajungem la un cost mediu de 70.000 euro. Această diferență, dacă ar fi achitată de la bugetul de stat, pentru cele 1 milion de locuințe propuse de eschrocheria AUR, ar însemna 35 miliarde euro. 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 29,56% din veniturile bugetare ale României pentru anul 2024. 35 miliarde euro reprezintă aproximativ 25,74% din cheltuielile bugetare ale României pentru anul 2024. Totodată, promisiunea dobânzii zero pentru refinanțarea creditelor ipotecare este imposibilă în contextul actual al pieței financiare. Băncile nu pot împrumuta bani fără dobândă fără a-și acoperi costurile operaționale și de risc. Această eschrocherie numită contractul Simion este de fapt o minciună generalizată prin care sunt mințiți cetățenii în schimbul accesării datelor personale ale acestora”, a mai spus Muraru.

Reamintim că liderul partidului extremist AUR George Simion a prezentat încă din iunie programul său de candidat la alegerile prezidenţiale. Printre măsurile propuse se numără construirea a un milion de apartamente cu prețuri de la 35.000 de euro pentru românii fără case.