Achizitionarea unei locuinte este un pas important pentru orice persoana. Acesta reprezinta o investitie insemnata si de lunga durata, de aceea, decizia trebuie sa fie luata cu mare atentie, tinand cont de numeroase criterii.



Desi entuziasmul este puternic si poate acapara, in unele momente, rationamentul, acest lucru trebuie evitat cat de mult cu putina. In caz contrar, poti avea impresia ca ai facut cea mai buna afacere si ca ai gasit casa visurilor tale, dar in timp, sa descoperi ca reparatiile, modernizarea si amenajarea acesteia pentru a fi pe placul tau se traduce prin cheltuieli foarte mari, neprevazute in bugetul initial. Mai mult decat atat, procesul de mutare va fi intarziat, iar toate planurile iti vor fi date peste cap. Specialistii recomanda, deci, sa iei toate masurile necesare, inainte de a semna contractul, pentru a achizitiona un imobil in stare buna, care corespunde nevoilor si dorintelor tale.

Care sunt primele lucruri de care sa tii cont la achizitionarea unei locuinte?



In momentul in care incepi cautarea, trebuie sa ai in vedere zona pe care o preferi, pretul pe care esti dispus sa il oferi pentru cumpararea imobilului, dimensiunile casei si compartimentarea acesteia, dar si terenul total al suprafetei (curte mica sau mare). Odata ce te-ai decis asupra acestor lucruri, iti va fi mai usor sa restrangi aria de cautare si sa vizionezi doar casele care se incadreaza in cerintele tale. Un sfat din partea expertilor in imobiliare este sa fii, totusi, flexibil, si sa accepti ca este posibil sa nu gasesti foarte repede locuinta ideala. Este indicat sa ai si o lista de criterii in privinta carora ai fi dispus sa faci un compromis.



Iata ce trebuie sa verifici odata ce ai gasit un imobil pe placul tau



Instalatiile sanitare

Este foarte important ca instalatiile sanitare sa fie in stare buna sau sa afli de la inceput daca acestea au nevoie de modernizari si reparatii. In caz contrar, poti avea surpriza neplacuta sa te trezesti cu scurgeri de apa sau chiar inundatii, dupa ce ai terminat amenajarea. De obicei, un sistem ce contine tevi galvanizate, de exemplu, este unul de calitate, dar, in mod ideal, ar trebuie sa te consulti cu un instalator expert, care poate face verificarile necesare si care te poate sfatui in legatura cu eventualele modificari.



Instalatiile electrice

Si la acest capitol trebuie sa fii foarte atent, mai ales in cazul unei case mai vechi. Nu doar ca este neplacut sa descoperi o functionare necorespunzatoare a sistemului electric, ci este si extrem de periculos. In plus, modernizarea acestuia trebuie facuta inainte de a trece la finisaje si la amenajare, asa ca trebuie sa stii, din timp, cu ce ai de-a face.



Fundatia si peretii

Priveste cu atentie peretii si fundatia, la interior si exterior, si tavanul. In mod normal, nu trebuie sa existe fisuri sau, mai rau, crapaturi, mai ales la baza imobilului. Acestea pot fi un semn al unei constructii nesigure, care se poate darama in cazul unui cutremur mai puternic. Acelasi lucru este valabil si in cazul podului sau al mansardei.



Subsolul

In cazul in care casa are un nivel inferior, trebuie sa te asiguri ca nu este umezeala, pentru ca acest lucru duce la deteriorarea rapida a fundatiei.



Structura de rezistenta si toate actele actualului proprietar

Structura de rezistenta este scheletul casei, asa ca aceasta trebuie sa fie stabila si in conformitate cu normele in vigoare din domeniul constructiilor. Trebuie sa stii cu certitudine, de asemenea, ca toate actele sunt in regula si ca imobilul arata exact asa cum este prezentant in proiectul initial. Orice modificare ce nu este documentata trebuie sa-ti ridice semne de intrebare.



Sistemul de incalzire

Un alt element foarte important este sistemul de incalzire si felul in care acesta functioneaza. In cazul in care nu este cel pe care ti l-ai dorit, este indicat sa te consulti cu un specialist pentru a vedea daca este posibil sa aduci modificarile necesare si ce suma de bani trebuie sa investesti pentru a finaliza acest proces.



Alte detalii

Nu uita sa intrebi vanzatorul despre costurile de intretinere si ale utilitatilor, vecini, apropierea fata de scoli, magazine, si alte zone de interes pentru tine si familia ta.



Pentru a te asigura ca toate verificarile mentionate au loc asa cum ar trebui, poti apela la serviciile unui inspector tehnic. Acesta va avea grija sa descopere toate problemele, asa ca reprezinta o investitie ce merita, care te poate scuti de batai de cap, pe termen lung!