În momentul de față Playstation 5 este foarte greu de găsit, iar această problemă este de ordin global. Orice stoc apare pe orice site din lume dispare în câteva zeci de secunde. Cererea este foarte mare, iar compania Sony promite un stoc stabil până la sfârșitul verii. Opțiunea de upgrade la Playstation 5 este cam improbabilă în această perioadă, însă, chiar și așa, multe persoane se întreabă dacă ar trebui să schimbe vechiul Playstation 4 în detrimentul unui Playstation 5. Iată care sunt diferențele cheie ce te pot ajuta să faci decizia.

Performanțe

Chiar de la prima privire la specificațiile dintre cele două console, Playstation 5 este, în mod evident, mult mai puternică chiar și față de Playstation 4 Pro. Atât Playstation 5 cât și Playstation 4 se bazează pe chip-uri personalizate AMD Radeon, PS5 având dublul numărului de unități de control comparativ cu PS4. Playstation 5 are un CPU cu 8 nuclee, cu frecvență variabilă de până la 3.5 GHz. Playstation 4 are un CPU cu 8 nuclee Jaguar și frecvență de 1.6 Ghz, respectiv 2.1 GHz pentru Playstation 4 Pro. Playstation 5 are un GPU cu 36 de unități de control și 10.3 TFLOPs, în timp ce Playstation 4 are un GPU cu 18 unități de control și 1.84 TFLOPs. Playstation 4 Pro are, totuși, un GPU cu 36 de unități de control și 4.3 TFLOPs. Referindu-ne doar la aceste numere, este evindet că GPU-ul lui Plaustation 5 este de aproximativ 8 ori mai puternic decât al lui PS4 și de 2 ori și jumătate mai puternic decât cel al lui PS4 Pro.

Rezoluție

Playstation 5 este gândit să redea jocuri video la rezoluții incredibile. Suportă rezoluție 4K la 120 Hz, dar și 8K, ambele cu refresh rate variabil, determinat de HDMI 2.1. Pe partea cealaltă, Playstation 4 poate să redea 1080p, rezoluție care poate descrește în timpul jocurlui, bazat pe consumul acestuia. PS4 Pro poate reda, însă, rezoluție 4K. Faptul că Sony a optat pentru HDMI 2.1 pentru Playstation 5 este un lucru foarte important. Multe televizoare încă nu vin cu HDMI 2.1, însă acesta suportă rezoluții și frame rate-uri mai mari, lucru pe care Sony l-a anticipat pentru viitor. Rezoluția va începe să fie un aspect foarte important în ceea ce privește consolele de gaming, iar acest lucru este deja vizibil. Atât Sony cât și Microsoft accentuează faptul că consolele lor suportă rezoluție 8K. Cel mai probabil, televizoarele sau ecranele 8K vor fi mai accesibile în perioada în care deja Sony se va pregăti să lanseze o altă consolă, dar această funcție este importantă pentru mulți gameri.

Memoria internă

Din punct de vedere al memoriei interne, am putea spune chiar că Playstation 5 prezintă un declin. Doar o variantă de Playstation 4 are 500 GB de memorie internă, însă, în rest Playstation 4 și Playstation 4 Pro au 1 TB de memorie, ceea ce este foarte important pentru pasionații de jocuri video. Performanța este, însă, diferența cheie. Playstation 5 include un SSD personalizat cu o lățime de bandă de citire de 5.5 GB/s. Noul mediu de stocare este special gândit pentru Playstation 5, permițându-i să comunice mai eficient cu arhitectura sa. De aceea capacitatea de doar 825 GB poate părea puțin ciudată la început. Jocurile se vor încărca mai repede cu noul SSD, este evident, dar dezvoltatorii au, de asemenea, mai multă libertate în modul în care afișează elementele. Deoarece stocarea lui Playstation 5 este la fel de rapidă, fișierele de joc pot fi citite de pe dispozitivul de stocare și livrate în sistem în câteva milisecunde, oferind mult mai multe posibilități în modul de afișare a elementelor din joc.

Jocuri

PS4 are o listă lungă de jocuri excelente, inclusiv Bloodborne, God of War, Until Dawn, Uncharted 4 și multe altele. Din fericire, veți putea juca acele jocuri și pe Playstation 5 și, în majoritatea cazurilor, vor rula și vor arăta mai bine pe noua consolă. Acesta este lucrul minunat al noului sistem. Având în vedere compatibilitatea inversă, toate vechile tale jocuri Playstation 4 vor funcționa în continuare pe Playstation 5. Dar, desigur, adevăratul motiv pentru a cumpăra un Playstation 5 este pentru jocuri, iar acestea vor continua să apară în special în această toamnă. Printre standuri se numără Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales, Godfall și Sackboy: A Big Adventure. Dar lista jocurilor nu se oprește aici. Știm că o continuare a lui God of War este în lucru, împreună cu Final Fantasy XVI, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Death Loop și o mulțime de alte jocuri.

Având în vedere specificațiile și îmbunătățirile, este evident că Playstaion 5 va avea un preț mult mai mare comparativ cu Playstation 4. Cu toate acestea, diferența de preț nu este neapărat foarte mare. Cu siguranță Playstation 5 reprezintă un upgrade și va reprezenta o investiție pe termen lung.