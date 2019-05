Faptul că liberalii se așteaptă la ce-i mai rău de la alegerile de duminică o demonstrează schimbarea dramatică de discurs din ultima perioadă. De la sloganul ”Nu pot ei fura cît puteți voi vota” fluturat acum cîteva săptămîni, PNL a virat ușor-ușor spre ideea că PSD-ALDE ar încerca manevre necurate la vot, iar din această săptămînă deja e oficial: alegerile de duminică vor fi fraudate, în baza unui plan bine pus la punct în Kiseleff acum 10 zile, scrie Bogdan Tiberiu Iacob în inpolitics.ro.



Astfel, în presa de azi, PNL distribuie în regim de reclamă un material în care se scrie, negru pe alb și extrem de precis:

”In Kiseleff, fraudarea alegerilor din 26 mai nu mai este o optiune, ci o realitate. Decizia finala a fost luata acum 10 zile!”.

”Frauda va fi una de proportii, iar mediul rural va fi principalul camp tactic in care PSD va actiona pentru anihilarea potentialului pe care PNL l-a acumulat in ultimele luni de zile. Prin minciuna, manipulare, santaj, conditionare si monitorizare activa, PSD va incerca deturnarea votului si va pune presiune pe toti cei care se vor prezenta la urne in 26 mai. Primarii PSD vor sta in fata sectiilor in ziua votului si se vor implica activ in actiunile de colectare a voturilor in favoarea PSD si pentru blocarea referendumului pe justitie” se mai arată în materialul plătit.



Ni se mai explică și că:

”PSD incearca, prin fraudarea alegerilor europarlamentare, sa nu piarda alegerile si sa poata evita, cu ajutorul unui asemenea rezultat, caderea guvernului. Nu au alta solutie, nu pot tine in case milioane de romani, pot doar sa faca ce stiu atat de bine sa faca, ori de cate ori este nevoie. Sa deturneze vointa populara.”

În final, PNL anunță că a lansat site-ul oprestefruda.ro, un portal unde fiecare roman poate anunta, in timp real, orice abatere constatata pe toata perioada desfasurarii alegerilor.

Ieri, la RFI, președintele PNL, Ludovic Orban, afirma, la rîndul său: ”Avem semnale foarte clare că se pregătește un amplu proces de cumpărare de voturi. Avem semnale clare că în toate instituțiile publice, conducătorii pesediști pun presiune asupra angajaților(…) Avem informații din teren, de la membrii noștri, avem informații inclusiv de la primari PSD, care ne-au spus că prefecții îi adună și le dau indicațiile astea. Avem semnale clare că PSD vrea să diminueze prin toate mijloacele posibile numărul românilor care votează la acest referendum”.



Nu demult, și candidatul-vedetă al liberalilor, Rareș Bogdan, declara ”Există toate semnalele, deja există premize clare, există un plan de acțiune, pregăteste cea mai mare fraudă electorală. Este un atac la dreptul la vot al românilor, știu foarte bine că nu mai pot câștiga alegerile, știu foarte bine că în acest moment sunt pe locul doi și coboară într-un ritm, cum nu și-au putut închipui nici cei mai pesimiști dintre ei, în urmă cu doi ani și jumătate”.



Interesant e că, deși la nivelul conducerii PNL par să se știe de ceva vreme toate amănuntele marii operațiuni de fraudare de la vot, pînă acum niciun liberal nu a și prezentat public vreo dovadă.



Acum cîteva zile, deputatul PNL Pavel Popescu declara presei că: „Sursele noastre spun că PSD va fura masiv, au directive foarte clare. PSD e un partid cu metehne foarte vechi, ei vor încerca să pună mâna unde nu trebuie să pună mâna în ziua votului. Va fi metoda clasică de anulare a buletinelor de vot(…)Avem semnale clare că PSD va încerca o astfel de tactică de furt la vot, în general. Cred că raportarea incidentelor din ziua respectivă va demonstra ceea ce am spus eu azi aici”.



Întrebat pe ce anume își bazează informațiile, Pavel Popescu a răspuns că nici el nu întreabă presa care sunt sursele ei.

