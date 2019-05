Ce poate sa descrie mai bine vara decat o inghetata delicioasa, un bronz perfect sau o manichiura in culori delicioase? Niciun machiaj sau o tinuta cool nu poate fi completa fara o culoare traznet pe unghii. Dar ce culori de oja semipermanenta alegi sa te insoteasca in aceasta vacanta? Petrece vara alegand oje care iti trezesc toate simturile si iti aduc o stare de bucurie in fiecare zi. Bucura-te de o manichiura perfecta cu oja semipermanenta!

Se aplica aproape la fel de usor ca oja clasica, insa are o textura mult mai rezistenta si isi pastreaza proprietatile indiferent de modul in care iti folosesti mainile. Pe langa faptul ca se indeparteaza foarte usor, oja semipermanenta are un luciu irezistibil, foarte elegant. Este extrem de versatila, iar asta o face indispensabila pentru orice femeie moderna. Din acest motiv, oja semipermanenta a devenit unul dintre cele mai indragite produse cosmetice din intreaga lume. Sa nu fie nevoie sa iti refaci unghile odata la cateva zile este un lux pe care fiecare femeie il merita, mai ales atunci cand este in vacanta.

Pentru lunile de vara, Melkior Professional recomanda sa porti pe unghii ceea ce te face fericita si culorile care se potrivesc personalitatii tale. Insa printre preferatele sezonului se regasesc nuantele de blue, roz, coral si gri. De asemenea, culorile neon se potrivesc cel mai bine cu zilele de plaja fierbinti, care vin intr-un contrast perfect cu bronzul intens.

Pentru ca fiecare femeie este unica si speciala, vara acestui an vine cu propuneri interesante in materie de manichiura. Iata care sunt acestea:

Oja semipermanenta cu efect perlat: aspectul unghiilor tale va fi unul deosebit iar efectul perlat este usor de observat, avand o alura eleganta si un rafinament aparte. De exemplu, Ever Shine de la Melkior este foarte lucioasa si rezistenta. Acest model, spre deosebire de celelalte, nu poate fi purtat pe unghiile de la picioare, fiind unul de inspiratie vintage. In schimb, pentru pedichiura se recomanda sa folosesti produsele aceluiasi brand.

Oja semipermanenta cu glitter: inca in tendinte, sclipiciul da o nota eleganta si misterioasa manichiurii, prin urmare nu ezita sa il folosesti cu incredere. Iesi din tipare in serile de vara si alege gri perlat, roz sau auriu. Poarta-ti feminitatea sub apusurile de soare si alege sa stralucesti. Spre exemplu, de la Melkior iti recomandam sa incerci oja semipermanenta in nuantele Ever Shine, Ever Gold sau Ever Chic.

Oja semipermanenta cu aplicatii de cristale: cine a spus ca nu poti sa iesi in evidenta la petrecerile de pe plaja? Peste oja semipermanenta, aplica discret cateva cristale. Efectul pe care il vei obtine va da intregii tinute un plus de glam si tu te vei simti deosebita.

Daca nu te temi sa experimentezi o manichiura cu totul diferita, iti sugeram sa optezi pentru un french interesant. Inlocuieste clasicul alb cu o culoare vibranta, spre exemplu gama Everlasting de la Melkior Professional, care contine peste 120 nuante de oja semipermanenta. Este imposbil sa nu gasesti culoarea care sa iti faca ochi dulci. Oja semipermanenta iti permite sa oferi unghiilor tale un aspect nonconformist, asadar nu te opri doar la o culoare! Incearca-le pe toate si bucura-te de o vacanta frumoasa alaturi de Melkior Professional!