Poliția de Frontieră din Iași a angajat-o pe avocata Mihaela Reznic să reprezinte instituția într-un proces. În aparalel, ea îi reprezintă pe mai mulți traficanți de țigări în alte procese. De asemenea, mama avocatului Poliției de frontieră a fost condamnată pentru ultraj după ce a lovit intenționat cu mașina un polițist de frontieră.

Avocata în cauză, Mihaela Reznic, a răspuns ziariștilor ieșeni că nu vede niciun conflict de interese.

”Nu era condiție de licitație să nu reprezint în dosare cu DIICOT. Dosare cu DIICOT am din 2010-2011. (…) Nu era condiție. Vă spun care erau condițiile: să fim avocați definitiv în Barou, ori 3, ori 5 ani vechime ca avocat definitiv, nu mai știu exact, asigurarea de malpraxis și suma pentru care în cazul că s-ar face o solicitare, ce sumă am încasa noi dacă un polițist ar apela. Atât”, a spus avocata, precizând că are clienți din rândul traficanților. ”Dosare de trafic sunt multe, că reprezint mulți clienți la DIICOT”, a precizat ea pentru Reporter IS..

La rândul său, Victor Mariniuc, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (ITPF), a declarat că procedura de selecție a avocatului a respectat pașii legali. În plus, pe această speță, a oferit răspunsuri și „structurilor abilitate să facă verificări”, comisarul-șef refuzând să precizeze dacă este o anchetă internă sau a altei instituții, independentă de Poliția de Frontieră.

„Este doar pentru situația în care un polițist ajunge să fie inculpat într-un dosar și doar dacă apelează. Adică, polițistul trebuie să solicite Inspectoratului dacă are nevoie de asistență judiciară. Dacă se face o astfel de solicitare, abia atunci se facturează”, a explicat Mihaela Reznic.