Mai mulți clujeni au semnalat recent o practică controversată a angajaților Poliției Locale, care au început să oprească bicicliștii ce circulă pe trotuare. Deși inițiativa de a sancționa utilizarea trotuarelor de către bicicliști este apreciabilă, unii cetățeni atrag atenția asupra modului în care sunt realizate aceste controale. Polițiștii nu se sinchisesc să coboare din mașină și să meargă câțiva metri, ci preferă să blocheze circulația.

„Am vazut ca angajatii de la Politia Locală au inceput să îi oprească pe cei care merg pe bicicleta folosind trotuarele. Până aici e de lăudat, problema este că ei merg cu mașina Poliției Locale,opresc în trafic blocând câte o bandă, producând ambuteiaje la fiecare oprire cand vad pe cineva mergand pe trotuar.

Astazi de exemplu in jurul orei 14,00 se deplasau in directia Pța.M .Vireazul- Str.Horea, au blocat singura bandă care merge în direcția dreapta, în 200 de metrii au oprit de trei ori sa le strige din mașina la cei care mergeau cu bicicleta pe trotuar. Bineînțeles că s-a format coloană in spatele mașinii. Oare nu ar fi mai puțin costisitor și mai eficient să lase mașina undeva și să facă aceste controale mergând pe jos în zona respectivă? E foarte urât să strige din mașină după oameni și încurcă circulația.”, se plânge o clujeancă pe platforma MyCluj.

