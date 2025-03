Polițistul Iacob-Moise Raț a fost condamnat pe 26 iulie 2024 de Judecătoria Cluj-Napoca la doi ani de închisoare pentru infracțiunea de purtare abuzivă, în contextul unor acte de lovire sau alte violențe. De asemenea, instanța i-a interzis dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de trei ani. Raţ a contestat decizia instanței, urmând ca Curtea de Apel Cluj să pronunțe o hotărâre pe 6 mai 2025. Raț a mai fost implicat într-un caz de furt dintr-un magazin de bricolaj.

Ziua de naştere a fiicei lui l-a costat pe Şfaiţ Florin două coaste rupte

În seara zilei de 8 iunie 2019, liniștea unui bloc din cartierul Mănăștur a fost tulburată de o petrecere organizată de Șfaiț Florin, cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. La ora 22:34, o vecină deranjată de zgomot a sunat la Secția 4 Poliție Mănăştur, reclamând că, deși a încercat să le ceară petrecăreților să facă mai puțină gălăgie, a fost întâmpinată cu o replică sfidătoare: „i s-a spus că îi doare între picioare de faptul că fac gălăgie și nu îi interesează nici eventuala sesizare a polițiștilor”. Ca urmare, un echipaj format din polițiștii Raț Iacob Moise și un coleg a fost trimis la fața locului. După ce au discutat cu persoana care a făcut sesizarea, au urcat la apartamentul unde avea loc petrecerea. La ușă le-a răspuns concubina lui Șfaiț Florin, care, deși a părut cooperantă și a încercat să reducă nivelul zgomotului, a fost întreruptă de partenerul ei.

Momentul în care conflictul a escaladat

Potrivit declarației colegului lui Raț Iacob Moise, Șfaiț Florin „a avut o atitudine total nepotrivită și ne spunea că este ziua copilului său și nu are de gând să facă gălăgie mai puțină și nici nu le poate cere persoanelor care participau la petrecere să plece.”

Conform propriei declaraţii, Şfaiţ Florin susţine că:

„Am intenţionat să-mi introduc mâna în buzunar pentru a-i prezenta actul de identitate, timp în care însă mă şi adresam colegului lui Raţ Iacob Moise expunându-mi punctul de vedere în sensul că trebuiau să se legitimeze, să ştiu cum se numesc şi de la ce secţie sunt. (…) Mi-a adus la cunoştinţă apoi din nou că mă va amenda, moment în care i-am spus că mă poate amenda pentru că eu oricum nu voi plăti amenda”.

După acest schimb de replici, poliţiştii i-au comunicat lui Şfaiţ Florin că urmează să fie sancţionat contravenţional pentru tulburarea liniştii publice, solicitându-i să îi însoţească la autoturismul de serviciu, parcat în faţa blocului.

Bătaia din scara blocului

Raţ Iacob Moise şi colegul său arată că Şfaiţ Florin a fost de acord să coboare din apartamentul situat la etajul al doilea spre parter. În timp ce coborau scările, Şfaiţ Florin i-a reproşat lui Raţ Iacob Moise că i-ar fi spălat maşina la o spălătorie auto, însă acesta i-a răspuns că „îl confundă”. Când au ajuns aproape de parter, Şfaiţ Florin le-a spus celor doi poliţişti că nu doreşte să îi mai însoţească şi s-a întors, cu intenţia de a reveni în locuinţă. Acesta a fost momentul în care poliţiştii au intervenit în forţă, acţiune în urma căreia Şfaiţ Florin s-a ales cu leziuni traumatice ce au necesitat 12 – 15 zile de îngrijiri medicale, inclusiv fractura unei coaste.

Şfaiţ a afirmat, în legătură cu acest moment, următoarele: „am ajuns la parterul blocului şi când să cobor de pe ultima scară, poliţistul din spatele meu mi-a prins brusc mâna dreaptă, mi-a răsucit-o la spate şi mi s-a adresat spunându-mi Ţigane, te omor în seara asta! şi am simţit că-mi pune o cătuşă la încheietura mâinii, pe care mi-a strâns-o. I-am cerut să nu-mi răsucească mâna pentru că am fost operat, moment în care Raţ Iacob Moise s-a întors şi mi-a aplicat o lovitură cu pumnul în stomac în urma căreia am căzut în genunchi.”

În schimb, cei doi poliţişti afirmă că: „Şfaiţ Florin s-a oprit şi a spus că el nu mai merge cu noi, fapt pentru care s-a întors cu intenţia de a pleca în apartament. Atunci eu l-am prins de după cap şi cu ajutorul colegului l-am încătuşat cu mâinile la spate” (Raţ Iacob Moise) sau că „după ce Şfaiţ Florin a ajuns aproximativ la jumătatea distanţei dintre scări şi uşa de acces în bloc, a afirmat că nu doreşte să ne mai însoţească, că-şi bagă p… în noi, a început să ne înjure şi s-a întors cu intenţia de a pleca în apartament. După ce Şfaiţ Florin s-a întors, colegul lui Raţ Iacob Moise i-a cerut să ne însoţească, întrucât în caz contrar îl vom încătuşa, şi ştiu că Şfaiţ Florin s-a întors şi nu a dat curs cererii colegului, fapt pentru care Raţ Iacob Moise a început procedura de încătuşare”.

Alte versiuni în afara celor trei nu există, astfel că instanţa a acordat credibilitate celor spuse de cei doi poliţişti, întrucât nu există vreun motiv rezonabil pentru care aceştia l-ar fi încătuşat „din senin” pe Şfaiţ Florin, în condiţiile în care el a colaborat cu poliţiştii, iar deplasarea a fost una normală până la parterul blocului. Este evident că a existat un factor declanşator al acţiunii poliţiştilor, însă acest aspect nu are o importanţă covârşitoare, întrucât poliţiştii aveau tot dreptul să utilizeze forţa împotriva lui Şfaiţ Florin, dacă acesta nu mai dădea curs cererii lor.

Problema de fond a cauzei este aceea că, în procedura de încătuşare, poliţistul Raţ Iacob Moise a exercitat acte de violenţă nejustificate şi disproporţionate împotriva lui Şfaiţ Florin. În ceea ce priveşte violenţele care au fost exercitate, poziţiile procesuale ale celor două părţi diferă. Astfel, Şfaiţ Florin descrie lovituri puternice şi repetate care i-ar fi fost aplicate pe o durată mai lungă de timp.

În schimb, cei doi poliţişti au susţinut, cu ocazia audierilor în calitate de suspecţi, că l-au imobilizat pe Şfaiţ Florin, iar în cursul acestei proceduri ar fi „ajuns” toţi trei pe o masă din holul de la intrarea în bloc, însă fără a exercita alte acte de violenţă.

Astfel, Şfaiţ Florin a declarat, la data de 02.10.2019, următoarele: „ Amândoi m-au prins de bluză din spate şi m-au tras până în zona în care sunt cutiile poştale, târându-mă aproximativ cinci metri. În acel loc, poliţistul solid şi cu mustaţă m-a ridicat efectiv în picioare din încheietura mâinilor mele încătuşate, timp în care eu îi ceream să-mi desfacă cătuşele, spunându-i că nu aveau voie să mă încătuşeze. Atunci acesta mi s-a adresat că ar fi trebuit să se deplaseze pentru mine, moment în care, în loc să-mi desfacă cătuşele, mi le-a strâns mai tare, fără a-mi putea da seama cum anume a procedat, doar am auzit zgomotul specific strângerii cătuşelor.

În timp ce poliţistul solid şi cu mustaţă mă ţinea din spate, după ce mi-a strâns cătuşele, Raţ Iacob Moise, aflat în faţa mea, mi s-a adresat întrebându-mă dacă mai vreau să se legitimeze şi dacă „mai sunt tare în clanţă”, după care, imediat, fără ca eu să reacţionez în vreun fel, mi-a aplicat o lovitură cu pumnul în stomac, în acelaşi loc în care m-a lovit şi prima oară, lovitură în urma căreia am căzut iniţial în genunchi şi apoi într-o parte.

Imediat, Raţ Iacob Moise, care se afla în spatele meu, eu fiind în poziţia în genunchi şi uşor aplecat înspre înainte, a început să mă lovească cu coatele în spate, timp în care şi poliţistul solid şi cu mustaţă a început să mă lovească cu pumnii în partea lateral-dreapta a coastelor.

În timp ce mă loveau, s-au auzit paşi şi o auzeam pe concubina mea cum mă strigă, motiv pentru care cei doi poliţişti s-au oprit şi nu m-au mai lovit, iar când concubina mea a ajuns în locul în care ne aflam, i-au cerut să revină în apartament, spunându-i că nu are ce căuta în acel loc”

Sfaiţ Florin a mai recizat că încă din primul moment în care i-a fost răsucită mâna la spate și i s-a așezat cătușa, a început să strige, dar nu a ieșit nicio persoană afară pe casa scărilor. Apoi, a fost condus afară din bloc, în locul unde era parcată mașina de serviciu a polițiștilor. I s-a cerut să urce înăuntru, iar când a intenționat să intre în mașină, polițistul solid și cu mustață l-a prins din spate, din zona cefei, a deschis portiera, l-a aplecat înspre înainte și l-a lovit cu pumnii și genunchii, aplicându-i lovituri în spate și în zona lateral-dreaptă a coastelor, timp în care îi reproșa că ar fi fost nevoiți să se deplaseze în acel loc din cauza lui.

Dosarul penal și recunoașterea vinovăției

În urma plângerii făcute de Șfaiț Florin, procurorii au deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, Raț Iacob Moise fiind trimis în judecată în 2022. În timpul procesului, inculpatul a solicitat judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, recunoscându-și vinovăția. Instanța a reținut aceeași situație de fapt ca în rechizitoriu, iar Șfaiț Florin nu s-a constituit parte civilă, întrucât polițistul i-a achitat de bună voie despăgubirile materiale și morale. În data de 26 iulie 2024, instanța a pronunțat o sentință în cazul inculpatului Raț Iacob Moise. Acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de purtare abuzivă, asociată cu lovirea sau alte violențe. Pe lângă pedeapsa principală, instanța a dispus și aplicarea unei pedepse complementare: interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice și în orice funcții publice, precum și interzicerea ocupării unor funcții care implică autoritatea statului, pe o perioadă de 3 ani. De asemenea, inculpatul a fost condamnat pentru infracțiuni anterioare, iar pedeapsa de 2 ani închisoare a fost contopită cu pedepsele anterioare, rezultând o pedeapsă finală de 2 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare. Instanța a dedus din durata pedepsei perioada în care inculpatul a fost reținut.

De asemenea, instanța a dispus ca inculpatul să plătească 950 de lei către stat pentru cheltuieli judiciare, dintre care 150 de lei pentru costurile din urmăritoriul penal și 800 de lei pentru cheltuielile din camera preliminară și judecată. Apărătorul din oficiu al inculpatului a primit un onorariu de 994 de lei, care a fost avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Acesta nu este primul dosar în care inculpatul a fost condamnat, Raţ a fost acuzat de furt dintr-un magazin de bricolaj, însă instanța a dispus atunci doar doar plata unei amenzi penale.

