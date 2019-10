Polițistul de la Biroul Poliției Rutiere Cluj, care a fost filmat în timp ce sărea la un clujean care îl filma pentru că ar fi parcat pe trotuarul de pe Calea Moților, este cercetat de Poliția Cluj pentru încălcarea Statutului polițistului, scrie stiridecluj.ro.

”În urma verificărilor efectuate la nivelul acestui birou cu privire la aspectele sesizate, vă comunicăm faptul că s-au constatat indicii cu privire la săvârșirea unor fapte disciplinare, motiv pentru care față de agentul de poliție urmează să fie declanșată procedura cercetării prealabile și dipuse măsuri în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul polițistului.

Cu privire la plângerea penală pe care ați depus-o la Poliția Municipiului Cluj-Napoca, referitor la incidentul din data de 8.10.2019 în care a fost implicat un polițist din cadrul IPJ Cluj, vă aducem la cunoștință faptul că această sesizare a fost înaintată pe cale administrativă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj în vederea atribuirii numărului unic”, se arată în răspunsul IPJ Cluj.

”În 8 octombrie, în jurul orei 16.30, mă aflam pe strada Moților, pe partea cu Spitalul de Copii, în stația de autobus si filmam mașinile parcate neregulamentar. La un moment dat, dintr-un MBW alb cu nr de BN a început un domn să gesticuleze si sa înjure. M-am apropiat de masina să văd ce are de spus moment în care s-au dat jos și a devenit agresiv, lovindu-ma in zona urechii stângi si in zona coastelor reușind să îmi dea și peste telefon crapandu-mi ecranul, în tot acest timp eu îi explicam ca sunt pe domeniul public si pot filma cât vreau. După ce am arătat imaginile unor prieteni acestia mi-au spus ca e politist la Rutieră în Cluj. În consecință ii voi face plângere penala”, ne-a relatat Andrei, cel care a depus plângerea și a reclamat agresiunea.

Polițistul, R.P., a spus după incident că ”nu a fost nici o altercație. Acel cetățean are grave probleme psihice, zic eu. Cum e sa stai liniștit in mașina cu doi copii mici și sa vina unu pe care nici nu-l cunoști sa se ia de tine și sa îți mai sperie și copii? Deci numai bolnav poți sa fii.

Într-adevăr trebuia să-l bat, dar nu pot sa fac asta în fata copiilor și a mamei mele. Iar din păcate știrea publicată de dumneavoastră nu este cea reală. El mi-a agresat familia și a venit la mine, nu eu am mers la el ca doar nu-s nebun sa ma dau jos din mașină la oameni doar pentru simplu fapt ca îmi pozează mașina sau ce o fi vrut sa facă”, a declarat polițistul.

Cel care a filmat scena a oferit un drept la replică față de explicațiile polițiștului: ”Nu-s nebun sa ma dau jos din mașină la oameni doar pentru simplu fapt ca îmi pozează mașina sau ce o fi vrut sa facă” imaginile arată cu totul altceva. Probabil domnul politist nu are ultimile testări psihologice la zi. Cat despre ”trebuia să îl bat”, după cum se vede pe imagini si din constatarea medicului legist, am fost agresat. Face afirmații în presa care nu pot fi probate ”mi-a speriat copii si familia” nu exclud si un proces civil cu el ca vad ca e si mincinos”, a comentat clujeanul care a reclamat agresiunea.

R.P. are gradul de agent șej adjunct, la Biroul Poliției Rutiere Cluj. Acesta a venit din Sibiu și a mai lucrat la RATUC, fiind încadrat în IPJ Cluj din sursă externă, conform unor surse.