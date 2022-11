Polițistul dejean care s-a împușcat ieri în cap era unul dintre denunțătorii din dosarul de corupție în care sunt cercetați șefii IPJ Cluj. Printre polițiștii acuzați de corupție se numără și fostul șef al Poliției Dej, Marton Elek, care era șeful direct al polițistului care nu a mai rezistat presiunilor psihice și și-a luat viața.

Agentul se afla printre politistii care nu ar fi avut o relatie foarte buna cu fostul comandant, Marton Elek, saltat de DNA pentru abuz in serviciu, dar ar fi fost printre cei pe care fostul comandant ii suna sa il ponteze chiar si atunci cand nu se afla la munca. Nu s-a stabilit daca exista vreo legatura intre gestul sau si dosarul de la DNA, pentru ca el inca nu fusese citat de anchetatori, arată dejeanul.ro.

Totul s-a intamplat luni dimineata in jurul orie 07:50. Agentul sef tocmai ajunsese la munca si urma sa intre intr-o tura de 24 de ore, fiind ofiter de serviciu la intrarea in institutie. Camera armelor se afla intr-o incapere alaturata si a intrat acolo pentru a-si lua pistolul. Alaturi ii era un alt agent pe care urma sa il schimbe, martor la intreaga scena. Politistul a luat pistolul, l-a incarcat si s-a impuscat in cap. Glontul a iesit prin partea opusa, iar mai apoi a spart geamul dinspre strada, fiind gasit de anchetatori pe trotuar. In urma apelului la 112, la fata locului au fost trimise doua ambulante. Barbatul a fost gasit in stare de inconstienta, cu o plaga extrem de grava in zona capului. S-a solicitat interventia elicopterului SMURD de la Jibou, dar din cauza cetii nu a putut decola. Politistul a fost transportat la Spitalul Municipal Dej, unde medicii au reusit sa il stabilizeze, desi se afla intr-o stare critica. I-au fost efectuate investigatii la Computerul Tomograf, iar rezultatele au fost tansmise catre Spitalul de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde medicii ar fi vrut sa il transfere. Cei de acolo au refuzat sa il primeasca, deoarece rana suferita la cap e incompatibila cu viata, fiind tinut in viata doar de aparate. In cele din urma a fost transferat la Spitalul Militar. Conform unor informatii, medicii vor propune familiei ca organele politistului sa fie donate pentru a salva alte vieti.