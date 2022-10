Judecătorii de la Tribunalul Cluj au hotărât că primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost prea dur atunci când a dispus aplicarea sancțiunii de diminuare a drepturilor salariale cu 5% pe o perioada de 3 luni față de polițistul local Ion Zvunca și au înlocuit sancțiunea cu o mustrare scrisă. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.

Polițistul local din cadrul Direcţiei de Inspecţie şi Control, Ion Zvunca, a formulat, la data de 15 noiembrie 2021, o acțiune în instanță împotriva primarului Emil Boc și a Primăriei Cluj-Napoca, invocând faptul că edilul ar fi emis și semnat o dispoziție prin care îl sancționa cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioada de 3 luni, pe motiv că ar fi refuzat nemotivat să preia sesizările repartizate în vederea soluționării. Tribunalul Cluj a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de Zvunca și a înlocuit sancțiunea cu o mustrare scrisă.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată și precizată de reclamantul Z. I. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Cluj-Napoca . Anulează Dispoziţia primarului Municipiului Cluj-Napoca în ce priveşte constatarea săvârşirii de către reclamant a abaterii disciplinare prevăzute de art. 492 alin. (2) lit. i) din Codul administrativ și dispune reindividualizarea sancţiunii aplicate reclamantului pentru fapta prevăzută de art. 492 alin (2) lit n) din Codul administrativ în sensul că înlocuiește sancţiunea „diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioada de 3 luni” cu sancţiunea „mustrare scrisă”. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”, arată soluția pe scurt a instanței.

Scandalul din Poliția Locală a orașului de cinci stele a izbucnit în vara anului 2021, când Radu Bodin, înlocuitorul șefului de serviciu, i-a repartizat lui Ion Zvunca câteva sesizări dintr-un alt sector, însă polițistul local ar fi refuzat să le soluționeze și a manifestat o atitudine agresivă. După acest eveniment, Zvunca a fost audiat de către Comisia de Disciplină, iar primarul Emil Boc a dispus sancționarea acestuia, motivând că a încălcat îndatoririle corespunzătoare funcției publice pe care o deține, concluzionând că fapta săvârșită de polițistul local constituie abatere disciplinară. Cu atât mai mult că la momentul în care a refuzat preluarea sesizărilor un număr mare de polițiști locali erau în concediu de odihnă, iar la nivelul serviciului existau în operare un număr destul de mare de sesizări formulate de către cetățeni.

Limbajul suburban, cea mai de preț armă a polițiștilor locali

Ion Zvunca nu a fost singurul polițist local audiat în Comisia de Disciplină, colegii acestuia au profitat de ocazie și au dat declarații în care au dezvăluit comportamentul ostil pe care Zvunca îl manifestă.

Polițistul local Itu Patriciu Bogdan a fost de față atunci când a izbucnit conflictul și a precizat în fața Comisiei de Disciplină că „totul a început de la colegul Zvunca Ion” iar polițistul local Maier Simona Oana susține declarațiile colegului ei, precizând că „Zvunca Ion a strigat primul”.

La audierile Comisiei de Control, Itu Patriciu Bogdan a declarat că „Zvunca Ion are o atitudine superioară, un comportament autoritar care te face să te simți inferior (…) e dificil, are aere de superioritate și te face să te simți inferior”. La aceeași concluzie a ajuns și Bodin Radu, care a menționat că „nimeni nu dorește să lucreze cu dânsul, are un limbaj suburban față de colegi, necorespunzător… în general toți suntem proști față de el”; Oltean Sorin a declarat că „în serviciu există un sentiment de teamă față de acesta”; Mărgineanu Alexandru a ținut să precizeze că „nu poate colabora sub nicio formă, nu se poate face echipă cu dânsul”. Frontul polițiștilor deranjați de comportamentul lui Ion Zvunca este completat de Maier Simona care susține că „domnul Zvunca Ion provoacă aceste incidente, nu știu ce gândește el, toate conflictele pornesc de la dânsul, nu știu dacă le provoacă intenționat sau așa e dânsul, felul lui de a se comporta”. Molnar Attila a declarat că „nimeni nu vrea să lucreze cu el, colegii s-au răzvrătit chiar și domnul Hăran Daniel Ion, care a rezistat trei săptămâni, m-a anunțat că nu mai dorește să lucreze cu dânsul, întrucât tot timpul îi discută pe șefi și colegi”.

Primarul Emil Boc, prin avocat, a precizat în instanță că „această atitudine agresivă prin limbaj, gestică și ton ridicat este o „obișnuință” a domnului Zvunca Ion în timpul desfășurării serviciului apreciind diferiți colegi cu apelative precum „handicapat” – pe polițistul local Enache Mihai Aurelian; polițistul local Mărgineanu Alexandru Traian a fost amenințat cu bătaia; polițistul local Itu Patriciu Bogdan a fost amenințat și înjurat de mamă, polițistului local Bodin Radu i-a spus că-i trage două și s-a ridicat în picioare în poziție de luptă, domnul Oltean Sorin Liviu, director executiv la Direcția Inspecție și Control, Direcția Generală Poliția Locală a declarat că domnul Zvunca Ion își amenință colegii în permanență.”

„Să nu mai strige că îi dau două, fără să fiu agresiv”

În apărarea sa, Zvunca Ion a arătat în instanță că nu a refuzat să preia solicitările care aveau ca obiect zgomotul produs de aparatura muzicală de la Electric Castle, ci doar s-a arătat deranjat de faptul că în acea zi polițistul care deservea sectorul respectiv era la serviciu și ar fi putut să le preia, deoarece el mai avea și alte sesizări de preluat. Acesta a ținut să precizeze că nu el a iscat conflictul, ci Bodin Radu a fost cel care a ridicat tonul prima dată, iar ulterior Zvunca Ion i-a spus „să nu mai strige că îi dau două, fără să fiu agresiv”. Zvunca Ion nu a ratat ocazia să își spună oful despre alți colegi care, potrivit acestuia, au un program preferențial, merg la muncă la ce oră vor și pleacă când se plictisesc de muncă.

Ion Zvunca a afirmat că majoritatea polițiștilor locali au făcut front comun împotriva lui, împrăștiind zvonul că acesta ar fi lucrat la Securitate și că trebuie să se ferească de el.

Polițistul local, filmat în timp ce se credea agent secret

Cititorii noștri ne-au trimis pe adresa redacției un videoclip în care apare polițistul local Ion Zvunca, la volanul mașinii personale, îmbrăcat în uniforma de poliție, în timp ce se juca de-a a agentul secret și spiona oamenii. Când și-a dat seama că a fost deconspirat și că o persoană înarmată cu o cameră de luat vederi este pe urmele lui, Zvunca o ia la sănătoasa.

Persoana care a trimis filmarea a povestit că „Zvunca Ion de la Primărie urmărește pe toată lumea și fuge tot timpul… Fără explicații. Filmează fără autorizație în zona aeroportului cu drona. Are aparat foto performant și binoclu…. Domnul Zvunca este un om foarte periculos, urmărește pe toată lumea … crede că lucrează la SRI. Șefilor lui din Primărie le este frică de el și nu reacționează nici într-un fel împotriva lui. Toate terenurile din zona aeroportului sunt ale domnului Zvunca. Stă la pândă toată ziua, și când lucrează și în timpul liber. Nu sesizează nimeni drona în zona de aeroport?! Se întâmplă de 1 an de zile”, a transmis autorul filmulețului.