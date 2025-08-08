FOTO: Clujenii.ro
Polițistul local care a speriat cadrele didactice de la UBB, după ce a apucat un profesor de gât în timpul unui examen unde a fost surprins copiind, lucrează în prezent ca gardian la Untold 2025.

În urma incidentului produs la examenul din 20 iunie, relatat în exclusivitate de Clujenii.ro, acesta și-a depus demisia și a părăsit Primăria Cluj-Napoca.

Fostul agent risca să fie concediat și să se confrunte cu consecințe serioase, întrucât s-a prezentat la examen purtând uniforma de polițist local, cu baston, spray și restul echipamentului, generând panică — o conduită interzisă prin regulament.

Acesta s-a angajat la PP Protect, firmă deținută de consilierul local Aurelia Cristea și acum este gardian la Untold 2025, relatează Clujenii.ro.

Putem spune că Emil Boc a scăpat de un ”măr stricat”, iar Aurela Cristea, consilier local PSD, l-a angajat de bun.

