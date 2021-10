La Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca posturile se ocupă cu dedicație, iar concursurile sunt „surpriză” și nu se anunță. Din păcate, zeci de medici au rămas pe tușă, după ce conducerea spitalului a organizat concursuri fără să anunțe posibilii candidați sau șefii de secții și s-a asigurat că nu vor fi prea mulți candidați, pentru că acest concurs s-a adresat exclusiv medicilor primari, lăsând pe dinafară toți medicii specialiști.

Spitalul Clinic Județean de Urgență se află în centrul unui scandal de proporții după ce, la începutul acestei luni, au fost scoase la concurs un post de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie vasculară la Secţia Chirurgie Vasculară și un post de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă la Compartiment Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă.

Problema majoră a fost că posturile au fost adresate exclusiv medicilor primari, astfel fiind blocați toți medicii specialiști care s-ar fi putut înscrie. Un alt lucru care naște suspiciuni cu privire la modul în care a fost organizat concursul este faptul că șefii de secții nu au fost anunțați, și, cel mai grav, cu toate că în contextul pandemic numărul de pacienți internați a scăzut semnificativ, au fost scoase la concurs sute de posturi, chiar dacă în această perioadă se justifică angajările numai pe secțiile de terapie intensivă sau urgențe.

Revolta medicilor specialiști: „Ne-am simțit nedreptățiți, excluși!”

Trei medici specialiști din cadrul Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă au semnat un memoriu în care cer conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca să-și întoarcă fața și către ei și să țină cont și de opiniile și, până la urmă, de drepturile lor atunci când se iau decizii în organizarea concursurilor, mai ales că nu au fost anunțați în mod direct de conducerea spitalului așa cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă și au aflat de posturile scoase la concurs de pe site-ul spitalului. Medicii specialiști solicită conducerii să facă toate demersurile necesare în regim de urgență pentru a le permite să participe la concurs, în vederea egalizării șanselor.

Printre cei care nu au avut posibilitatea să se înscrie în concurs se numără Dr. Ioana Techil, medic specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, care activează în cadrul SCJU Cluj-Napoca de aproximativ cinci ani. Dr. Ioana Techil ne-a transmis că se simte nedreptățită că nu a avut ocazia să participe la concurs.

„Eu sunt medic specialist de chirurgie plastică și colaborez cu Compartimentul de Chirurgie Plastică cu contract de gărzi, de aproximativ 5 ani. Am avut un an de pauză în care am făcut o supraspecializare în Australia. Noi suntem mai mulți colegi care colaborăm cu contract de gărzi și asigurăm aproximativ 90% din gărzile de pe lună, toți suntem medici specialiști și nu am putut să ne înscriem pentru acest post scos la concurs.

Noi ne-am adresat conducerii ca să sesizăm faptul că nu putem să ne înscriem. Am cerut ca să fie luată în considerare și părerea noastră și munca pe care o depunem de atâția ani pentru secție. Inevitabil, având în vedere că nu am putut participa la concurs, ne-am simțit nedreptățiți, excluși din tot procesul, deoarece conducerea știa că noi suntem medici specialiști. Încă nu am primit un răspuns din partea conducerii și, cel mai probabil, următoarele acțiuni depind de răspunsurile pe care le vom primi.”, a declarat Dr. Ioana Techil.

„Sunt lucruri care se fac prin spate, pe dedesubt!”

Nici coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie al SCJU nu a fost anunțat că a fost scos la concurs un post, chiar dacă, în mod normal, acesta acesta trebuia să solicite acest lucru sau măcar să fie notificat. Acesta susține că există anumite interese ascunse în joc și că angajările pe alte secții decât terapie intensivă asu urgențe nu sunt justificate în perioada actuală, când activitatea este redusă semnificativ. Acesta a subliniat că drepturile medicilor specialiști care nu s-au putut înscrie la concurs au fost îngrădite și le-a fost limitată activitatea, după ani de studiu atât în țară, cât și în străinătate.

„Nu am fost anunțat și nici colegii mei nu au fost anunțați. Sunt lucruri care se fac prin spate, pe dedesubt. Cel puțin așa reiese din toate aceste jocuri. În calitate de șef de compartiment, în mod normal, toate propunerile sau dacă este nevoie de necesar de personal, de organizare și diferite alte lucruri, se fac și la recomandarea medicului șef de secție, respectiv coordonatorul de compartiment, acum pe mine nu m-a întrebat nimeni niciodată.

Mai mult decât atât, suntem o secție în care activitatea este redusă din cauza restricțiilor impuse, în loc de 12 paturi, funcționăm cu 10 paturi, atâta vreme cât activitatea este redusă este ilogic ceea ce a făcut. Logic ar fi fost să scoată mai multe posturi pe ATI, pe urgențe, în funcție de buget și alte calcule.

Posibil să fie unele interese și, evident, cum de multe ori se întâmplă la concursuri, este un singur candidat. În cadrul departamentului, există doi medici care sunt angajați ai spitalului, actualmente pentru 10 paturi, și mai sunt medici specialiști care fac gărzi și care au și pregătire în străinătate, deci prin ceea ce au făcut cu concursul, le-au îngrădit drepturile și i-au limitat. Nici măcar nu au avut posibilitatea să se înscrie la concurs. Este foarte trist că se întâmplă aceste lucruri în Cluj-Napoca”, a declarat coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie, Dr. Lucian Fodor.

Metoda prin care s-a organizat concursul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca nu este una nouă, astfel de „artificii” fiind folosite frecvent în instituțiile publice, când postul scos la concurs cu dedicație „trebuie” ocupat de o persoană anume și nu se oferă șansa și celorlalți posibili candidați să participe, pentru a nu exista riscul că altcineva ar putea să-i ia locul preferatului.

Din păcate, aceste „combinații”, au îngrădit posibilitatea medicilor specialiști de a participa la concurs și li s-a dat o palmă peste obraz tuturor celor care au participat și încă participă la gărzile efectuate în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, oameni care ar fi putut să schimbe ceva în sistemul medical, dar nu li s-a dat șansa.

A patra oară a fost cu „noroc” pentru Dr. Claudiu Filip

Dr. Claudiu Filip a fost singurul concurent admis pe postul de medic primar confirmat în specialitatea chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă la Compartiment Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, după ce a mai concurat de trei ori pentru același post și nu a fost admis.