Ceea ce așteptam de multă vreme și trebuia să se întâmple, s-a întâmplat. Pe baza unor probe solide și nu pe povești, campioana luptei anticorupție a devenit și penală și infractoare (să-mi fie iertat pleonasmul). Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub control judiciar de către procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și nu SS cum o prescurtează în batjocură ziariștii cu epoleți de securiști. Astfel, lumina anticorupției, ”slujirea”, nu va mai putea părăsi țara, nu mai are voie să lucreze la Parchetul General unde a săvârșit presupusele infracțiuni și nici nu mai poate să-și facă apărarea în presa noii securități din România. Foarte bine! Păcat că nu s-a întâmplat mai repede. Iar stăpânii trădătoarei Kovesi au și reacționat cu rapiditate: la doar câteva ore de la punerea ei sub control judiciar, Financial Times scrie că: ”Autoritățile române au intensificat măsurile contra fostei lidere a luptei anticorupției Laura Codruța Kovesi, o măsură ce ar putea afecta șansele ei de a deveni principalul procuror european (…) Guvernarea PSD se opune de mult candidaturii ei în această poziție”. Ca să apară în mai puțin de 12 ore de la evenimente, acest articol înseamnă că reporterul frenetic era deja cu materialul pe ”țeavă” ca s-o ajute pe otreapă.

Ambasadorul Canadei la București pe numele său Kevin Hamilton a reacționat la două ore după punerea sub control judiciar al trădătoarei Kovesi pe site-ul ambasadei. ”Sunt îngrijorat de știrile potrivit cărora Laura Kovesi a fost plasată sub control judiciar de autoritățile române, împiedicată să părăsească țara și să vorbească presei”. Așteptăm în cursul zilelor ce vor urma răgetele măgarilor care o susțin pe Kovesi în disprețul oricăror reguli diplomatice. În special așteptăm reacția viitorului fost ambasador al SUA la București, Hans Klem, și a iubitoarei de infractori, ambasadoarea Olandei. Da, nenorociții ăștia de ambasadori nu au nicio rușine, n-au nicio limită, n-au nicio frică.

Poate încă n-am aflat, iar România este o țară ocupată! Înțeleg că trebuie să le cântăm în strună partenerilor noștri strategici americani că până la urmă ei asigură siguranța țării ăsteia, dar neterminatul de canadian cum își permite să jignească România. Își dă cu părerea ambasadorul Romaniei în Canada despre dosarele penale pe rol ale cetățenilor canadieni. Expulzați-l pe mitocan! Poate așa se mai trezesc și ceilalți ambasadori de la București, intervenționiștii de serviciu care știu ei mai bine ce legi să votăm noi, la ce filme să ne uităm și ce produse – ale lor, normal – să le cumpărăm din mall-uri.

Pe 19 martie anul acesta, Wolfgang Kubicki, vice-speaker-ul Parlamentului German, a cerut ca ambasadorul SUA în Germania, Richard Grenell, să fie declarat persona non grata și expulzat din țară. Ce făcuse ambasadorul SUA?! Le-a reproșat germanilor că nu respectă ce ei înșiși au semnat: alocarea a 2% din PIB pentru apărare. Și asta l-a făcut pe deputatul german să ceară expulzarea lui Grenell.

Un om demn, într-o țară demnă – Germania. Iar noi trebuie să luăm peste nas admonestări de la toți fraierii planetei. Nouă să ne fie rușine, nu lor, că ei își urmăresc interesele țării lor, nu a României, susținând-o pe otreapa Kovesi.

Nu pot să termin aceste rânduri fără să o citez pe șefa și partenera Laurei Codruța Kovesi, președinta ÎCCJ – omul cu funcția cea mai înaltă din sistemul de justiție românesc. Ce declară doamna: ”Eu pot să vă spun că România întotdeauna s-a cam pripit (…) și am să vă dau exemplul care îmi este cel mai apropiat de suflet – ratificarea Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților fundamentale. Am ratificat-o de dragul de a intra cât mai repede în cadrul Consiliului Europei (…) și ne-am trezit cu un val de condamnări care nu se mai termină nici acum”.

Cucoană nu ți-e rușine? Păi ce spune Tarcea e chiar mai grav decât ce-a făcut infractoarea Kovesi. Ea a comis infracțiuni pentru a-și clădi o carieră pe cadavre la propriu și la figurat. Tarcea – șefa celei mai înalte instituții care înfăptuiește dreptatea – nu dă doi bani pe respectarea drepturilor omului.

La balamuc sau la închisoare cu ea!

Liviu Man