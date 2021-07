Scandalul dintre vaccinați și nevaccinați continuă, iar apele s-au tulburat și mai tare după ce vice-premierul Dan Barna a propus noi restricții pentru persoanele nevaccinate, după modelul francez, unde a fost deja aprobată legea vizând obligativitatea vaccinării pentru personalul medical și utilizarea certificatelor COVID-19 pentru anumite activități. Din păcate, oamenii au o atitudine foarte vehementă în ce privește reticența față de vaccin, iar aceste restricții, în loc să constituie motorul motivației de a se vaccina, nasc nemulțumiri peste nemulțumiri. Cu toate acestea, nu a existat o „diferență” vizibilă între persoanele vaccinate și cele nevaccinate, iar principiul „drepturilor” nu se mai poate aplica în cazul de față.

Când vorbim despre obligativitatea personalului medical sau profesoral de a se vaccina vorbim, în primul rând, de păstrarea siguranței și protecției populației în ce privește infectarea cu COVID-19. În ce privește aceasta, cât și „trierea” populației pentru accesul în mall-uri în timpul weekend-ului sau în anumite spații închise, dar, mai ales, vizavi de reticența oamenilor de a se vaccina, am discutat cu mai mulți politicieni reprezentativi pentru Cluj.

„Oameni fără cunoștințe temeinice au crezut că pot face capital politic din activitatea de vaccinare”

„Aici aș face o distincție: 85% din medici sunt vaccinați. Problemele le avem la celelalte cadre medicale. Cel mai mare raport sau grad de vaccinare este, bineînțeles, la spitalele de infecțioase, fiziologie, ș.a.m.d., cei care au văzut zi de zi efectele virusului. Dar, pe lângă faptul că personalul medical trebuie să se protejeze, are și o responsabilitate socială, și cred că trebuie să evităm acele situații cu care ne-am confruntat chiar în Cluj. Atunci când cineva merge și se adresează unui medic, nu se așteaptă să fie expus unei infecții din partea unei persoane la care apelează ca să fie tratat. Nu cred că trebuie să acceptăm situațiile care s-au ivit – să fie infectate mămici care s-au dus să nască și nou-născuți. Din anchetele epidemiologice a reieșit că infecțiile se datorează personalului din spitalul respectiv. În astfel de situații, da, cred că, pe de o parte, personalul medical trebuie să dea un exemplu populației, dar să nu ne așteptăm la rezultate foarte bune privind rata de vaccinare, atunci când sunt câțiva colegi cârcotași care tot comentează. În același timp, dacă ei iau o astfel de decizie, să fie obligați să se testeze periodic pe cheltuiala proprie. Însă, sunt câteva domenii, unde legea spune că, prin decizia medicinei muncii, poți institui anumite obligativități și vă dau exemplul celor care lucrează în industria alimentară – trebuie să fie vaccinați împotriva hepatitei B, deci, există cazuri, nu e o noutate o astfel de măsură, dacă se va impune.

Bănuiesc că fiecare dintre noi, inclusiv eu, vreau să-mi simt în siguranță nepotul la grădiniță sau la școală. Au această responsabilitate toate persoanele care intră în contact cu mulți oameni. Pe de altă parte, când vorbim de un personal didactic, trebuie să știți că în mediul urban, un copil are 19 contacți direcți permanenți, în timpul activității sale curente. Când un profesor intră într-o sală cu 20 de copii, el se expune unui risc de a infecta 380 de persoane – sau invers, poate infecta pe oricare din cele 380 de persoane. Acesta este motivul pentru care cred că se impun niște măsuri mai hotărâte în gestionarea acestei probleme.

În schimb, nu vă ascund faptul că, discutând în ultima perioadă cu foarte mulți oameni, atunci când ți se pune la dispoziție o metodă de prevenție cu titlu gratuit, se pune și problema „cine acoperă costurile în cazul în care te îmbolnăvești?”. În cazul de față, costurile totale pentru un singur pacient infectat cu COVID se ridică la 13.700 de lei, la nivel național. De ce să aruncăm acești bani, când boala poate fi prevenită prin măsurile de distanțare socială, respectiv prin vaccinare? În această clipă, deocamdată, vaccinarea pare a fi cea mai sigură. Părerea mea este că s-a comis o serie de greșeli de comunicare și, cu părere de rău o spun, oameni fără cunoștințe temeinice au crezut că pot face capital politic din activitatea de vaccinare sau din cea împotriva vaccinării. Altă explicație nu prea am și, din cauza acestor valuri de greșeli de comunicare, am ajuns în această situație. Foarte mulți au mai multă încredere în ceea ce citesc pe rețelele de socializare, decât în ceea ce spune personalul medical.” a declarat Attila László, senator UDMR și membru în Comisia de Sănătate.

„O măsură specifică regimurilor dictatoriale de tip nazist și neo-marxist”

La polul opus se află reprezentanții AUR, după cum ne-a transmis deputatul Ilie-Alin Coleșă:

„Orice restricție, orice discriminare bazată pe un act medical este inacceptabilă. În cazul de față, orice restricție sau discriminare bazată pe vaccinare nu are nicio logică care să servească unui scop bun. Segregarea societății între vaccinați și nevaccinați este foarte gravă și abate atenția opiniei publice de la problemele reale ale societății. Fac aceste afirmații plecând de la două premise general acceptate în mediul medical și anume: vaccinul are rolul de a proteja doar persoana care se vaccinează și o persoană vaccinată poate, la rândul ei, să transmită virusul. Mai mult, cea mai mare parte din persoanele care au trecut prin boală dezvoltă o imunitate medie de foarte lungă durată, de aproape 20 de ani. Din punct de vedere politic, acestea sunt informațiile care sunt, deocamdată, general acceptate și cu care trebuie să lucrăm. Ca atare, putem spune că vaccinarea are un caracterul voluntar, fiind un drept, iar nu o obligație. Interzicerea accesului persoanelor nevaccinate în mall în timpul weekend-ului ar fi o măsură specifică regimurilor dictatoriale de tip nazist și neo-marxist. Cel puțin la fel de gravă este măsura de interzicere a accesului la muncă și la studii al medicilor, al personalului medical auxiliar, al cadrelor didactice, al studenților ș.a.m.d. Persoanele din aceste categorii profesionale sunt amenințate cu pierderea locurilor de muncă în cazul în care nu se vor vaccina. Suntem alături de toți acești oameni cu toate resursele noastre și-i încurajăm să nu cedeze.”

„Nu poate deveni o politică de stat”

Deși puțin mai moderat, nici Vasile Dîncu, senator PSD, nu este de acord cu implementarea noilor restricții:

„În mod normal, vaccinarea nu poate fi obligatorie, pentru că, până la urmă, ține de condiții biologice diferite pe care le au oamenii, de regimuri diferite, de sănătate. O formă a libertății noastre este și aceea de a dispune de propriul nostru organism, de a avea, până la urmă, autonomie în această chestiune. Din perspectiva asta, orice formă de introducere a obligativității este împotriva libertății, limitează libertatea individului. Nu se poate aplica. În al doilea rând, evident că a face diferențe foarte mari între vaccinați și nevaccinați, atât timp cât nu există, în acest moment, studii care să spună în mod științific, univoc, că vaccinul reușește să imunizeze total populația (vaccinul are și o valabilitate de maximum 180 de zile, din câte am înțeles, plus că sunt și persoane vaccinate care se pot infecta, oamenii nu pot să aibă siguranță) nu este normal. Dar cu siguranță se vor impune restricții. Sunt companiile aeriene, sau alte business-uri, care sigur că au libertatea lor să își facă ce politică vor. Se va face asta, dar nu poate deveni o politică de stat. Este absolut aberant să împarți oamenii în categorii de acces sau să nu poată accesa anumite servicii sociale pe principiul acesta, al vaccinării. Cred că este o exagerare pe care o fac, în acest moment, vice-premierul Barna și alții care încearcă să forțeze foarte mult. Ei trebuie să își facă treaba să convingă, să facă politici pozitive, prin care să îi sprijine pe oameni să înțeleagă necesitatea vaccinului. Dar să impună restricții… mi se pare că este împotriva libertății.” a declarat acesta pentru reporterii Gazeta de Cluj.

