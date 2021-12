Dacă intenționați să construiți sau să renovați major o casă de locuit sau un alt tip de clădire rezidentiala, este important să fiți la curent cu noile standarde de construcție care au intrat în vigoare în acest an.

Ce sunt clădirile NZEB?

Clădirile cu energie aproape zero (Nearly Zero Energy Buildings – NZEB) sunt definite ca clădiri cu o performanță energetică foarte ridicată. Conform Directivei privind performanța energetică a clădirilor, cantitatea de energie aproape zero sau foarte mică, necesară unei clădiri, ar trebui acoperită într-o măsură foarte semnificativă de energie din surse regenerabile, inclusiv energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

De ce ar trebui să fiu pregătit pentru NZEB?

Clădirile noi care se pregătesc a fi locuite in acest an (si bineinteles, în anii viitori) trebuie să îndeplinească cerințele NZEB, așa cum sunt cerute de Partea L din legislația Regulamentului de construcții european.

Clădirile NZEB oferă, de asemenea, beneficii semnificative în ceea ce privește reducerea costurilor operaționale și îmbunătățirea eficienței energetice.

Cum mă pregătesc de NZEB?

Pregătirea pentru a îndeplini cerințele de construcție cu energie aproape zero nu trebuie să fie dificilă – fie ca veți construi, fie ca veti renova. Conteaza si acest al doilea aspect? Da, dacă se restaurează peste 25% din suprafata construita și se executa lucrări precum renovarea pereților exteriori (a izolatie exterioare ori interioare), a pereților exteriori și a ferestrelor, a acoperișului ori apar adaugiri.

Maximizați performanța energetică a clădirii prin materialele utilizate în alcătuirea anvelopei clădirii, înainte de a lua în considerare alte sisteme (de încălzire și răcire). Începeți de la nivelul podului ori mansardei și scădeți consumul de energie cu până la 40%.

Izolatiinaturale.ro oferă un produs premium – fibra de lemn, purtând sigiliul Lână de lemn – mady by STEICO; se furnizează și servicii de montaj pentru izolarea ecologică a tavanelor, a podurilor, a mansardelor, a pereților pe structura de lemn sau metalică. STEICO zell, produsul original, a fost testat și premiat de publicația renumită OKO-TEST.

Soluțiile www.izolatiinaturale.ro (un brand al Case Călduroase) îți oferă:

Economii la energie

Mai puțini lei consumați de-a lungul întregului an, datorită proprietății de izolare termică și eficiență energetică! In plus, casa izolată cu fibra de lemn “poluează” mai puțin!

Confort de neegalat

În timpul sezonului estival, aveți parte de o ambianță perfectă și un microclimat excelent întreaga familie, în mod natural, fără echipamente costisitoare de aer condiționat.

Siguranță pentru familie, protecție pentru mediu

Izolația naturală cu fibră de lemn nu contine produse/substanțe volatile periculoase, folosind doar materii prime. În plus, se oferă certificare ECO.

Izolare fonică excelentă

În pod, la mansarda sau in camerele casei.

Focul, mucegaiurile, insectele și rozătoarele nu mai sunt o amenințare

Proprietăți garantate de producător, dovedite de videourile de pe www.izolatiinaturale.ro și testate de mii de clienți în Europa!

Montaj rapid

Lâna de lemn – made by STEICO se instalează prin pompare rapidă din exterior, fără mizerie în casa, curte sau pod. În cateva ore totul este gata!

2. Îmbunătățiți valorile U – Coeficientul U este un indicator a cât de eficient este materialul clădirii în prevenirea pierderilor de căldură. Noile cerințe pun un accent mai mare pe performanța materialului clădirii dumneavoastră pentru a îndeplini standardele NZEB.

3. Etanșeitatea la aer – Introducerea noilor standarde NZEB va necesita un rezultat al testului de presiune a aerului nu mai rău de 5m3/(h.m2)@50Pa. Se va pune mai mult accent pe proiectanți pentru a identifica elementele adecvate de barieră de aer adecvate, detaliere și stabilirea responsabilității pentru construcție.

Sursa foto: STEICO