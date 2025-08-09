Prim-ministrul Ilie Bolojan solicită tuturor miniștrilor din cabinetul său să își publice declarațiile de avere și de interese, arată un comunicat de presă al Guvernului României, transmis vineri seară. Bolojan motivează acțiunea „în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament”.

„Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului României.

De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea aceleiași măsuri și în cazul celorlalte persoane cu funcții de demnitate publică din instituțiile respective.

Această solicitare a premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparență și integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament”, se arată în comunicatul Guvernului.

Deși Curtea Constituțională a decis, în mai, că este neconstituțional articolul de lege care prevede obligația de publicare a declarațiilor pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, Ilie Bolojan transmite că „existența unei obligații morale și politice prevalează în exercitarea unei funcții publice”.

„Transparența în exercitarea funcției publice nu este doar o obligație legală, ci un principiu care stă la baza funcționării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declarațiilor de avere și de interese este un gest de responsabilitate în fața cetățenilor și o dovadă de respect față de valorile democratice”, se mai precizează în documentul citat.