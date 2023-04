Curtea de Apel Cluj a decis să înceteze procesul penal deschis împotriva avocatului Daniel Vasile Moncea pentru că a intervenit prescripția faptelor. Potrivit unui raport al Baroului Cluj, avocatul a fost acuzat de de înșelăciune pentru că a oferit servicii de avocatură fără să facă parte din Baroul Cluj. Este de notorietate lupta dintre barourile tradiționale, din cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România, și structura independentă inițiată de avocatul Pompiliu Bota.

Daniel Moncea, avocat clujean care face parte din ”structura Bota”, a scăpat de procesul penal în care a fost trimis în judecată în 2017 pentru ”exercitarea fără drept a unei profesii”. Plângerea împotriva lui a fost depusă de reprezentanții Baroului Cluj pe motiv că Moncea nu s-a înscris în baroul tradițional, nu a plătit taxele aferente și, cu toate acestea, a profesat ca avocat.

”Admite contestaţia în anulare promovată de contestatorul M D V împotriva Deciziei Penale Nr. 240/A/25.02.2020, pronunţate în dos. nr. 2070/211/2017 al Curții de Apel Cluj, pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte omisiunea reţinerii incidenţei cauzei de încetare a procesului penal prev. de art. 16 alin. 1 lit. f din C.pr.pen. ( prescripţia răspunderii penale ) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, în formă continuată (…). Înlătură consecinţele penale ale acestei condamnări, ca efect a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Înlătură dispozițiile privind anularea amânării aplicării pedepsei rezultante de 1 an și 3 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului prin Sentința penală nr. 780 din 11.05.2016 a Judecătoriei Cluj Napoca, definitivă prin Decizia penală nr. 3/A/2017 din 09.01.2017 Înlătură dispozițiile privind concursul de infracțiuni și cele privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă contestatorul la plata sumei de 1150 lei cheltuieli judiciare (de la prima instanţă) către stat”, arată o parte din soluția pe scurt a instanței clujene. Verdictul a fost dat cu titlu definitiv.

Potrivit unui raport al Baroului Cluj, Moncea a fost condamnat în 2017 de Curtea de Apel Cluj la pedeapsa de 1 an si 3 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei de 1 an si 3 luni închisoare stabilită în sarcina inculpatului Moncea Vasile Daniel şi a fixat termenul de supraveghere de 2 ani. În plus, el a fost pus să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei Cluj-Napoca sau RADP Cluj si să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme. De asemenea, a fost obligat să plătească 1.000 de lei, reprezentând în daune materiale și 2.000 de lei, reprezentând daune morale.

Plângerea penală împotriva avocatului Moncea a fost depusă de Varga Alexandra Georgia, avocat în cadrul Baroului Cluj, care l-a acuzat de exercitarea fără drept a unei profesii.

În urma cercetărilor, procurorii au ”reținut că în luna ianuarie 2015, suspectul Moncea Vasile Daniel s-a prezentat în fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în calitate de apărător ales al numitei Bernat Ildiko, exercitând acte specifice profesiei de avocat. Numita Bernat Ildiko nu a solicitat tragerea la răspundere a suspectului sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Suspectul a depus la dosar, în apărare, un set de înscrisuri privind apartenența sa la “structura Bota”: proces verbal de depunere a jurământului din data de 15.12.2006; proces verbal de susținere a examenului de admitere din data de 15.12.2006; decizia 41 din data de 15.12.2006, de înscriere pe tabloul avocaților stagiari și de înființare a cabinetului individual; decizia 41A din data de 24.04.2009, de înscriere pe tabloul avocaților definitivi și de înființare a cabinetului individual; certificatul de înregistrare fiscală al “cabinetului individual de avocat”.

Bota care a împărțit casta avocaților în două

În 2002, casta avocaţilor s-a împărţit în două tabere. În urma unor hotărâri judecătoreşti, avocatul Pompiliu Bota a înfiinţat Baroul Constituţional, iar avocaţii din baroul tradiţional au început să atace această asociaţie pentru că s-au simţit ameninţaţi cu pierderea clienţilor. Cei care s-au înscris în Baroul Constituţional au fost acuzaţi de profesarea ilegală a meseriei de avocat şi au intrat în atenţia procurorilor. În urma cercetărilor penale, majoritatea dintre ei au fost declaraţi nevinovaţi, dar avocaţii din baroul tradiţional au contestat mereu verdictele de neîncepere a urmăririi penale.

Chiar fondatorul acestui barou alternativ, avocatul Pompiliu Bota a primit o condamnare cu suspendare pentru exercitarea fără drept a unei profesii.

De cele mai multe ori, instanțele acceptă avocații din Baroul constituțional, dar acolo unde ei nu sunt lăsați să profeseze, oamenii îşi fac procuri pentru a putea fi reprezentanţi. Problema apare atunci cînd un avocat are prea multe procuri, pentru că se consideră că exercită o meserie şi intră în atenţia procurorilor. În momentul de faţă, în cadrul Baroului Constituţional sunt înscrişi peste 3000 de avocaţi. Împotriva acestora au fost formulate tot atâtea plângeri penale pentru exercitarea unei profesii fără a avea acest drept, dar, chiar dacă în unele cazuri procurorii emiteau rezoluţii de începere a urmăririi penale, magistraţii îi scoteau pe avocaţii lui Bota de sub urmărire penală. Astfel, în acest război între avocaţi, până acum s-au pronuntat 1057 de magistraţi (380 de procurori şi 679 judecători) care au confirmat prin 369 soluţii de netrimitere în judecată, precum şi 24 de hotărâri de achitare. Dintre acestea din urmă, nouă decizii penale definitive aparţin Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care au decis că avocaţii lui Bota nu încalcă legea profesând în cadrul barourilor nou constituite.

Bota a mai câștigat la CEDO

Avocatul Pompiliu Bota, creatorul barourilor paralele, care numără în prezent peste 2500 de avocaţi, a reuşit să demonteze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, “farsa” judiciară prin care a fost “executat juridic”, ca urmare a faptului că a înfiinţat primele barouri paralele. Prin Hotărârea din 4.11.2008, CEDO a constatat că Pompiliu Bota a fost condamnat nejustificat la doi ani de închisoare, cu suspendare, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi a condamnat România pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. Petentului Bota i s-au acordat daune de 16.000 euro.

După ce inginerul jurist Pompiliu Bota a înfiinţat în 2002, în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile, câteva asociaţii cu dreptul de a deschide barouri de avocaţi, el a devenit un duşman declarat al barourilor de avocaţi tradiţionali, care au încercat să-l desfiinţeze. La finele lui 2002, ex-procurorul general al României, Joiţa Tănase (personaj acuzat de justiţie politică de întreaga societate civilă şi aflat într-o stare de incompatibilitate faţă de Bota, întrucât figura în tabloul de avocaţi al Baroului Braşov), a promovat patru recursuri în anulare împotriva lui Pompiliu Bota.