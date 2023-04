Încercările vieții, dragostea pentru oameni și dorința de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie au determinat-o pe Tatiana Mocan să înființeze, la începutul acestui an, Fundația „Împreună pentru Viață”. Chiar dacă Tatiana Mocan se ghidează după principiul „binele se face în tăcere”, a fost de acord să dezvăluie pentru Gazeta de Cluj care sunt cele mai importante proiecte pe care fundația își propune să le deruleze în viitor.

Înființarea Fundației „Împreună pentru Viață” nu a fost primul pas pe care Tatiana Mocan l-a făcut pentru a aduce o oază de speranță și un zâmbet pe buzele celor din jurul său. Ea s-a implicat de-a lungul timpului în diferite acțiuni caritabile, a condus mai bine de 10 ani o asociație dedicată persoanelor care luptă împotriva cancerului și a avut grijă să ofere o mână de ajutor tuturor celor care i-au solicitat sprijinul.

„Mi-am dorit foarte mult să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și, în primul rând, pentru că am trecut cu bine peste anumite obstacole pe care alții, din păcate, nu reușesc să le depășească. Așa a luat naștere această fundație. Mi-am dorit să abordez un alt obiect de activitate, altul decât în cazul asociației. Am considerat că putem veni în ajutorul copiilor, începând cu cei care au anumite probleme de sănătate, până la copilașii defavorizați care nu au acces și nu au posibilitatea să urmeze anumite școli sau cursuri.”, a afirmat Tatiana Mocan.

Unul dintre proiectele aflate în curs de implementare face referire la înființarea unei școli de meserii și ucenicii pentru copiii din medii defavorizate. Tatiana Mocan a purtat deja primele discuții cu eventualii colaboratori și speră că proiectul se va materializa până la finalul acestui an.

„Ținem foarte mult ca toți copiii să fie absolvenți a cel puțin opt clase, după care ne dorim să înființăm o școală de meserii și ucenicii la Cluj. Avem un proiect în acest sens. Am început să discutăm cu eventuali colaboratori care ne-ar putea ajuta, dar avem nevoie și de aportul și contribuția statului, nu neapărat financiar, dar prin anumite programe dânși ne pot susține ideea și crezul. Acesta este un proiect pe care sperăm că vom reuși să-l implementăm anul acesta.”, a transmis Tatiana Mocan.

Bibliotecă pentru copiii de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești

Tatiana Mocan a vorbit și despre primul proiect derulat de fundație: dezvoltarea unei biblioteci în care cei 30 de copii de la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești vor avea ocazia să redescopere dragostea pentru lectură. Primul pas pentru edificarea spațiului a fost făcut de părintele Visarion Pașca, iar Tatiana Mocan a susținut inițiativa încă de la început din propriile venituri.

„Un alt proiect de-al nostru care este acum în derulare a pornit de la faptul că eu sunt o persoană foarte credincioasă. Nu este vorba despre o credință dusă la extrem, dar cred că cineva are grijă de noi și ne protejează. Un loc în care merg frecvent ca să ajut este Mănăstirea din Florești. Am ales să fac acest lucru pentru că am observat că și dânșii, la rândul lor, își doresc să ajute. Au construit patru căsuțe în care sunt găzduiți 30 de copiii defavorizați sau abuzați. La acest moment sunt alte două căsuțe în construcție, unde vor veni încă 30 de copilașii. Am rămas impresionată de faptul că cei de la Mănăstire au încercat să le ofere absolut tot ce au și ceilalți copii care provin din familii funcționale. Părintele Visarion Pașca, duhovnicul Mănăstirii Florești, a dorit să facă un spațiu în care copii pot merge să învețe și să desfășoare diferite activități, iar noi ne-am dorit să contribuim pentru edificarea acestui spațiu. Am apelat la o firmă de design interior care ne-a făcut un proiect minunat.”, a adăugat Tatiana Mocan.

Tatiana Mocanu: În momentul în care îți pui sufletul în ceea ce faci este imposibil să nu ai rezultatele așteptate

„Iubirea este esența binelui”, spune președinta Fundației „Împreună pentru Viață”, Tatiana Mocan. Din iubire pentru semenii săi a ales să investească timp și resurse financiare pentru a pune bazele unei lumi mai bune, pentru a aduce un strop de bucurie în sufletul celor care trec prin perioade grele. Tatiana Mocan îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să contribuie la dezvoltarea proiectelor derulate de Fundația „Împreună pentru Viață” să nu rămână indiferenți și să se implice. Ea le recomandă societăților comerciale și angajaților să redirecționeze până la 3,5% din impozitul anual sau pentru o perioadă de până la doi ani către fundație, care va avea ocazia să dezvolte proiecte cu un impact pozitiv pentru societate în numele lor.

„Ne dorim să ne ajute cât mai mulți oameni ca să ducem tot ce ne-am propus la bun sfârșit. Vrem să ajutăm cât mai mulți oameni care au nevoie de sprijinul nostru. Știm că vom reuși pentru că am început să adunăm bănuți pentru acest proiect, după o perioadă de câteva săptămâni în care nu am reușit să facem nimic concret. Sunt convinsă că tot ceea ce ne propunem se va realiza pentru că tot ceea ce facem este din suflet, iar în momentul în care îți pui sufletul în ceea ce faci este imposibil să nu ai rezultatele așteptate. Cu atât mai mult că sunt niște proiecte prin care ne dorim să facem mult bine atât copilașilor, cât și societăților comerciale care au un deficit destul de mare de personal. Dacă noi vom avea această școală de meserii vom reuși să acoperim și această lipsă. Dacă fiecare om ar putea să ajute puțin, nu neapărat cu bani, ar fi totul mult mai ușor. De multe ori este la fel de important aportul propriu pe care îl aduce cineva care dorește să se implice. De asemenea, este foarte important de menționat faptul că societățile comerciale pot să redirecționeze fără costuri suplimentare o parte din impozitul pe profit pe care îl dau statului. Eu cred că esența binelui este iubirea. Pe mine acest lucru mă definește. Nu există un om pe care să-l urăsc sau care să mă enerveze. Iubesc tot ceea ce mă înconjoară.”, a conchis Tatiana Mocan.