Judecătoarea Viorica Costiniu, președintele de onoare al Asociației Magistraților, îl acuză pe însărcinatul cu afaceri al SUA în România că a jignit procurorii și judecătorii din țară.

Ce afirma Viorica Costiniu:

Multi judecatori si procurori au fost invitati sa viziteze instante si parchete din SUA. Una am vazut in SUA si altceva propaga insarcinatii ei in Romania.

Afirmatiile dlui David Muniz sunt revoltatoare ,jignitoare cu privire la justitia din Romania.

Dl insarcinat cu afaceri nu cu ” justitia” afirma ca exista un risc ridicat al coruptiei in Romania care atenteaza la siguranta nationala motiv ptr care trebuie desfiintata SIIJ.

Adica ce vreti sa spuneti dle Muniz?

Habar aveti de gravitatea afirmatiilor dvs?

Cunoasteti normele Constitutiei Romaniei ,a legilor organice care reglementeaza sistemul judiciar romanesc?

Cunoasteti competentele parchetelor existente in structura Parchetului General care isi mai zice si Minister Public in opinia procurorului general care confunda la randul sau termenii si institutiile?

Public afirmati ca existenta SIIJ constituie un pericol ptr siguranta nationala coreland- o cu nivelul ridicat al coruptiei din Romania?

SIIJ cerceteaza DOAR, infractiunile posibil infaptuite de judecatori/ procurori.

SIIJ nu cerceteaza infractiunile de coruptie ce sunt in competenta DNA si care vizeaza in concret ” marea coruptie” din sferele inalte ale politicului,ale administratiei etc…,celelalte parchete cercetand si ele fapte de coruptie date de lege in competenta lor.

Dar,Dvs, excelenta, insarcinat cu afaceri, considerati ca exista un numar mare de judecatori si procurori care prin conduita lor maresc infractionalitatea in materie de coruptie rasfrangandu- se ca un pericol calificat asupra sigurantei nationale?

Cine sunt acei judecatori si procurori care atenteaza la siguranta nationala prin fapte de coruptie?

Procurorii din cadrul SIIJ?

Procurori care au un parcurs profesional respectabil, care au trecut printr- un concurs,care au fost audiati si confirmati de CSM?

Sau numarul judecatorilor/ procurorilor cercetati de procurorii SIIJ ptr astfel de fapte abominabile este asa de mare de va ingrijoreaza siguranta noastra nationala?

De unde va luati informatiile care v- au condus la o astfel de gresita abordare a justitiei din Romania depasindu- va limitele diplomatice ,inclusiv al rangului pe care il aveti in reprezentarea SUA in Romania,?

Ati auzit de CSM ?

Este o Autoritate constitutionala a Justitiei ,cea mai înaltă care a dat girul SIIJ si ii sustine existenta ca structura a Parchetului General.

Si stiti de ce? Ptr ca SIIJ este singura structura existenta fara interventia politicului in desemnarea procurorilor in aceasta Sectie.

Ati auzit de Inspectia judiciara și de Raportul acesteia, confirmat si asumat de CSM cu privire la activitatea DNA care ,spun documentele ,a depasit limitele legalității sub vechea conducere, in ceea ce priveste cercetarea,urmarirea penala si trimiterea in judecata a multor persoane acuzate de coruptie?

Ati auzit,sau sursele dvs informative v- au adus la cunostinta ca fara baza legala,spun documentele publice, au fost cercetati si urmariti mii de judecatori si procurori ani intregi,fiind supravegheati cu toate mijloacele tehnice posibile doar ptr ca instrumentau cauzele de coruptie ale DNA?

Sursele de inspiratie/ informatie v- au adus la cunostinta care este procentul de achitari ptr cauzele triumfaliste care au facut ani in sir obiectul unor fastuoase comunicate de presa?

Mai deunazi aveati alta opinie publica!

Alta versiune mai cumpatata ati glasuit spre luminarea politicului din Romania!

Altfel ati interpretat continutul documentelor emanate de la organismele judiciare internationale care nu au afirmat niciodata ca SIIJ trebuie desfiintata. Nici n- ar putea, Mie, Tara Suverana, stat de drept si democratic , sa- mi impuna cum sa gestionez dregatoria tarii, care isi respecta vertical si nu ingenuncheta toate obligatiile din tratatele internationale asumate .

Dar, nu uitati dle Insarcinat ca obligatiilor le sunt corelative si drepturi.

Nu suntem stat de rangul doi ci suntem un stat egal cu toate cele ce compun Uniunea Europeana , cu toate statele lumii pe care le respectam si carora le pretindem sa ne respecte, deci si Dvs,dle David Muniz.

Romania este un stat prietenos si ospitalier care isi respecta istoricul trecut si construieste in prezent viitorul.

Romania a dat lumii celebrii oameni de stiinta,literati,oameni de arta , politicieni de marca si nu in ultimul rand juristi de prestigiu.

SIIJ nu este o adunatura de procurori corupti, nu magistrati ai Romaniei sunt varful coruptiei semnalate de dvs ca fiind pericolul cel mai mare la siguranta tarii ; oricat in lupta lor politica ,partidele ar blama justitia devenita din orgoliile si vanitatile lor marfa electorala ,ele nu pot trece de puterea care tine echilibrul balantei intre puterile statului.

Cu ani in urma, intrucat nu erau suficiente cauze care sa convinga politicul european ca ” procurorii lupta cu inversunare impotriva coruptiei in Romania”, au largit sfera faptelor asimilate teoretic coruptiei cu ” abuzul in serviciu” ptr a convinge prin numar de fapte si nume tinte suficient de publice, ca sunt indeplinite conditiile ca Romania europeana sa intre in Uniunea Europei.

S- a restabilit normalitatea juridica a incadrarilor faptelor din cu totul alta sfera a dreptului penal, s- au stabilit prin legi organice competentele de instrumentare a faptelor fie ele de coruptie ori infractiuni de serviciu.

Cata vreme o institutie isi desfasoara activitatea in limitele legalitatii, ale normelor statuate de Parlamentul Romaniei, reprezentant legiferator al poporului roman,legi in vigoare, este firesc dle Insarcinat cu afaceri sa le respectati, sa stati deoparte de politica romaneasca care dupa puterile ei isi conduce tara si edifica politica penala neaosa.

Nu cred ca ambasadorul Romaniei in SUA isi permite sa- si dea cu parerea despre organizarea judiciara a sistemului justitiei din SUA( care nici el nu este perfect,fie vorba intre noi!) ori despre judecatorii sau procurorii americani( si ei sunt tot oameni supusi greselilor ,nu sunt ingeri, dupa cum nici tara dvs nu este ferita de acest flagel care patrunde in orice sfera, fara a se reusi de catre vreo tara,inclusiv SUA, identificarea celor mai eficace instrumente de eradicare.

In vizitele profesionale facute colegilor mei ,judecatori si procurori americani,din colaborarea stransa,ani intregi cu ABBA Ceelli am inteles ca in SUA politicul nu interfereaza cu justitia, limitele legii sunt respectate din constiinta si prin lege

Nu pot sa cred ca la export ,SUA livreaza prin reprezentantii sai diplomatici contrariul .

Ati jignit dle Insarcinat judecatorii si procurorii acestei tari !

Este de datoria dvs, ca om,ca diplomat, ca reprezentant al unei tari unde democratia si justitia sunt sacre( cel putin noua asa ni s- a spus) sa va reevaluati discursul politic, sa ramaneti in limitele mandatului dat de Presedintele dvs ,sa pastrati distanta socio- diplomatica astfel incat respectul sa fie reciproc ,cu bunacredinta si nu doar aparent, de forma

Eleganta si politeturile diplomatice ar trebui sa va indemne sa va reconsiderati atitudinea si intruziunea in sfera juridicului care vizeaza structura sistemului judiciar, judecatorii si procurorii acestei tari care se afla sub puterea legilor noastre, independenti fata de politic fie el autohton ori strain.

Un discurs echidistant,echilibrat ori o tacere ireverentioasa ,” de- o fi una,de- o fi alta , ce e scris si pentru NOI” ca mesaj catre Judecatorii si Procurorii pe care, generic, i- ati incriminat, mesajul nostru este ca PRETINDEM respect atat cat va respectati judecatorii si procurorii din SUA si sistemul dvs judiciar ,care ca oricare altul nu este perfect dar perfectibil.

Yours,

Hon. President of RMA judge Viorica Costiniu”

