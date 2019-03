Parchetul Curții de Apel Cluj a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Vlad I. Pop pentru obținere de fonduri ilegale de la Primăria Cluj-Napoca. Potrivit surselor Ziar de Cluj, fondurile au fost obținute pentru Federația SHARE, cea care a organizat mai multe evenimente în Cluj-Napoca, în perioada candidaturii la competiția Capitală Europeană. Federația SHARE este cea care a pus bazele Festivalului UNTOLD, scrie ziardecluj.ro.

„Am dat declarații. Am fost la București. Mi-am luat avocat. M-am dus și la juriști. Noi am depus un memoriu de clasare în care le-a explicat că nu au dreptate. Nici nu știu pe ce și-au construit investigația. Spuneau că operațiunile economice nu sunt corecte. Eu am încercat să le arăt că toate operațiunile s-au făcut în mod legal. Dosarul se referă la plata artiștilor de la UNTOLD, în special AVICII și Guetta, dar și alții. De ce sunt doar eu trimis în judecată? Pentru că președintele suferă pentru orice, chiar dacă afară plouă. Le-am arătat că toate sumele anchetate ajungeau la artiști. Despre prejudiciu nu știu nimic până nu văd rechizitoriul. Eu nu mi-am băgat nici un leu în buzunar, ba mai mult am rămas cu datorii”, a explicat pentru Ziar de Cluj, fostul președinte al FEDERAȚIEI SHARE, Vlad Pop.