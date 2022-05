Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, miercuri, că Studiului de Fezabilitate (SF) pentru proiectul trenului metropolitan va fi predat în luna septembrie a acestui an.

Experții care au realizat studiul pentru trenul metropolitan au afirmat, în ședința CL în care a fost aprobat SF-ul pentru metrou, că acest proiect nu este fezabil din punct de vedere economic. Ionel Oprea, cel care a condus echipa care a realizat studiile de fezabilitate pentru metrou și trenul metropolitan, susținea că s-a ajuns la 200 de milioane de euro, pentru realizarea trenului.

„Inițial a fost programat trenul metropolitan, proiectul era mai compact, chiar dacă se desfășura pe 40 de kilometri de cale ferată. Făceam niște stații, parcări și introduceam trenul metropolitan. Am prioritizat metroul – asta nu înseamnă că nu am lucrat și la trenul metropolitan – dar l-am prioritizat pentru că prin PNRR au fost aprobate metrourile, nu trenurile metropolitane. Problema este că din discuțiile cu CFR și cu UAT-urile prin care ar merge serviciul de tren metropolitan, acest proiect a crescut în anvergură ca necesar de lucrări. Inițial era estimat la 75 de milioane de euro, nici nu aveam nevoie de SPF (studiu de pre-fezabilitate, n.red.), am ajuns în prezent la 200 de milioane. O să fiu foarte direct, problema este că la acești bani nu se justifică. Ar trebui să am o cerere de călători 5 ori mai mare”, a spus inginerul Ionel Oprea, reprezentantul echipei care realizează studiile de metrou și tren metropolitan.

Trenul metropolitan este finanțabil din fonduri europene și se va conecta cu viitoarea magistrală de metrou, în zonă podului IRA, și va conecta Aeroportul Internaţional Cluj de Gara Cluj-Napoca.

