PRIAevents, în parteneriat cu USAMV Cluj-Napoca, organizează în data de 24 mai, în campusul Universitații, Gala fermierilor din Transilvania și Târg de oportunități – Carieră în agricultură.

Gala fermierilor din Transilvania reunește comunitatea agricolă din această parte de țară, iar premiile recunosc și recompensează ecelența și inovarea, bunele practici și crearea de noi locuri de muncă, implicarea în comunitate, tinerii fermieri, femeile din agricultură.

În premieră, ediția din acest an va include și Târg de Oportunități de Carieră în Agricultură, unde vor participa atât fermieri, companii, specialiști și sudenți ai Universitătilor Agricole din România.

În panelul dedicat dezbaterilor vor fi abordate teme ca: Ce masuri concrete ia statul pentru companiile din agricultură – procesatori si producători? Cum pot beneficia fermierii de prevederile PAC 2021-2027? Cum arata stadiul plății subvențiilor în acest moment? Green deal și agricultura de precizie – folosirea tehnologiei pentru a eficientiza costurile în procesul de producție agricolă. Agricultura bio. Ce provocări si ce oportunități sunt pentru agricultura in aceasta perioada? Importanța produselor românești în strategia retailerilor. Ce trebuie să știe partenerii locali ai rețelelor comerciale pentru a avea cat mai multe produse prezente la raft? Codul de bune practici agricole. Cercetarea și importanța acesteia pentru dezvoltarea agriculturii în Romania. Ce spun consultanții si avocații? Cum pot ajuta prin expertiza lor? Cum sunt finanțate fermele de familie si fermele mari din Romania. Cum se face pregătirea forței de munca in acest domeniu? Învățământul dual in agricultura in Romania. Cum se poate crește numărul absolvenților? Rolul asociațiilor și clusterelor agricole. Cu ce provocări se confruntă fermierii români în agricultură? De ce au nevoie pentru a-și crește afacerile? Care sunt poveștile lor de succes? Cum au învățat să facă business și cum pot împărtăși experiența lor? Ce sfaturi au pentru cei care se vor să înceapă un business în sectorul agricol?