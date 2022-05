Firma Compexit Trading, care îi aparține lui Marius Nicoară, fost senator PNL, se judecă de doi ani cu Primăria Cluj Napoca. Motivul constă în faptul că administrația locală a decis exproprierea a 352 mp de teren, de lângă sediul firmei de pe Calea Turzii, pentru construirea unui parc în cartierul Bună Ziua. Zona de agrement se va construi pe o suprafață de 7.8 hectare, în zona Becaș, teren proprietate privată pe care s-au efectuat exproprieri.

Firma Compexit Trading a câștigat procesul cu Primăria Cluj Napoca pentru exproprierea unei suprafețe de 352 mp pe care municipalitatea clujeană i-a inclus în cadrul unui proiect de construire a Parcului din Bună Ziua.

”Respinge excepția prematurității invocată de către pârâți (Primăria Cluj Napoca, n.red.). Admite în parte acţiunea civilă formulată și precizată de către reclamanta COMPEXIT TRADING SRL în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA şi PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA şi în consecinţă: Anulează în parte hotărârile de stabilire a despăgubirilor nr. 2/27.02.2020, 3/27.02.2020, 30/30.07.2020 și 31/30.07.2020 emise de Comisia pentru Aplicarea Legii 255/2010 a Municipiului Cluj-Napoca și Decizia de expropriere nr. 342525/03.07.2019 în ceea ce privește anexa privind despăgubirile stabilite pentru terenurile litigioase, respectiv suprafața de 9 mp din cad. 321207, suprafaţa de 215 mp din cad. 306665, suprafața de 56 mp din cad. 322667, suprafaţa de 72 mp din cad. 306664 și în consecință: Obligă pe pârâți să achite reclamantei suma totală de 143.886 lei cu titlu de despăgubiri pentru întreaga suprafață de teren expropriată și sumele de 20.002 lei + TVA, 17.139,82 lei + TVA şi 15.909,98 lei + TVA reprezentând prejudiciul produs prin expropriere. Obligă pe pârâți să achite dobânda legală aferentă sumelor arătate de la momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare”, arată soluția pe scurt a instanței.

La o dezbatere publică din 2019, în cadrul căreia s-au discutat problemele care gravitau în jurul construirii Parcului din Bună Ziua, avocatul companiei Compexit Trading, la care este acționar fostul senator Marius Nicoară, a spus că clientul său este afectat de modul în care administrația dorește să construiască proiectul. ”Acest studiu de oportunitate este efectuat de o firmă nepregătită, care nu a luat în calcul că acest parc, care este normal să fie executat în zona Bună Ziua, este gândit peste o conductă magistrală de gaz de 40 de cm diametru, într-o clasă de protecție de cea mai proastă calitate”, a spus avocatul, care atras atenția că nu s-a luat în calcul răspunsul ANRE, care interzice ca la 100 de metri de conducta de gaz să fie făcute alei și alte amenajări.

Din punct de vedere economic, în studiul de oportunitate prezentat Consiliului Local se face o prezentare a costului acestui teren raportat la un preț de 10 euro pe metru pătrat.

În ședință, Emil Boc a declarat că nu știa la data respectivă că pe terenul respectiv trece o conductă de gaz cu diametrul de 40 de cm.

”Pentru a nu fi discuții, am recurs la o etapă preliminară pentru a contacta o firmă, care să analizeze toate parcelele din zona Bună Ziua și să ne facă propuneri. Această decizie pe care o aveți nu este un studiu de oportunitate și nu acestea sunt prețurile finale, ci este numai o analiză pentru a ghida Primăria și Consiliul Local unde să fie făcut un parc în acea zonă. Azi, însă, fără să știu cine sunt proprietarii, s-a decis. Dvs puteți veni să spuneți că este o conductă de gaz, iar acest lucru va fi luat în calcul și va fi respectată legea. Noi am procedat ca la carte. Am făcut o procedură de identificare a unor suprafețe și apoi vom trece la stabilirea prețurilor. Dvs ne contestați acum că suntem prea transparenți. Desigur că dacă aș fi în locul dvs probabil aș face la fel. De ce am ales terenul dvs? Pentru că un expert a spus că acea zonă este cea mai bună pentru un parc”, susținea primarul Emil Boc.

Boc le dă un clujenilor un parc la pachet cu o magistrală de gaz

Firma Compexit Trading a cumpărat terenul respectiv în 2019, în perioada în care Primăria Cluj Napoca a anunțat că în zonă se dorește construirea unui parc. Firma fostului senator a făcut un împrumut la bancă în valoare de 700.000 de euro pentru achiziția unui teren mai mare pe care, potrivit reprezentanților firmei societatea și-a extins o parte din construcții.

De asemenea, reprezentanții Compexit mai spun că pentru a putea realiza construcțiile au trebuit să obțină un aviz de la Transgaz pentru mutarea unei conducte magistrale de gaz cu un diametru de 40 de cm.

”Ulterior, cunoscând toate particularitățile terenului achiziționat, spre surprinderea noastră am aflat că autoritățile locale intenționează să amenajeze un parc în zona respectivă și în conformitate cu studiul de oportunitate realizat, terenul achiziționat a fost identificat ca un potențial teren pentru amenajarea acestuia”, arătau reprezentanții Compexit în cadrul unei notificări trimise administrației locale.

Ceea ce este interesant la modalitatea în care primăria clujeană a ales să facă acest proiect în imediata apropiere a unei magistrale de gaz este că un ordin emis de ANRDE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) instituie o serie de limitări privitoare la construcțiile care sunt făcute pe terenuri în a căror subsol se află rețele edilitare.

”Zona de risc ridicat este situată la mai puțin de 100 m față de o clădire locuită sau față de un spațiu exterior cu o suprafață bine definită (teren de joacă, zonă de recreere, teatru de vară, parc sau alt loc public) în care se adună cel puțin 20 de oameni, cel puțin 5 zile consecutive pe săptămână, timp de cel puțin 10 săptămâni consecutive, în orice perioadă de 12 luni”, arată ordinul Autorității.

Astfel, este cel puțin bizar cum Primăria Cluj Napoca va reuși să obțină avizul acestei Autorități pentru construcția parcului.

Parc fără parcare

Săptămâna aceasta, Primarul Emil Boc a anunțat că administrația pe care o conduce va aproba concursul de soluții pentru amenajarea Parcului Bună Ziua, cuantumul premiilor oferite fiind: locul I – 2,3 milioane de lei, locul al II-lea – 75.000 lei, locul al III-lea, 50.000 lei. Concursul se va finaliza prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Conform documentelor publicate de către municipalitate, viitorul parc ar urma să coste 11.251.100 euro, adică 104.85 euro/mp. Acesta se va întinde pe 7.8 hectare, în zona Becaș.

Conform viceprimarului, zona verde de-a lungul pârâului Becaș va fi reamenajată în urma unui concurs de soluții, care ar urma să fie organizat, cel mai probabil, de Ordinul Arhitecților din România (OAR).

Zona Becaș, recomandarea specialiștilor pentru cartierul Bună Ziua, deservește peste 6.500 de locuitori. Locația noului parc este situată la o distanță de mai puțin de 50 metri față de cea mai apropiată stație de transport public, iar în jurul parcul nu vor fi amenajate locuri speciale de parcare.

Expropriere de 1,3 hectare pentru Parcul din Bună Ziua

Mare proces în jurul căruia gravitează proiectul de construire a Parcului din Bună Ziua gravitează în jurul dosarului de judecată în care Titus Aristotel și Emilia Popescu contestă decizia de expropriere pentru un teren de 1,3 hectare din zona propusă pentru amenajarea parcului din Bună Ziua. În contestația adresată Primăriei clujene, avocatul Ciprian Păun, reprezentantul celor doi, a argumentat că proiectanţii angajaţi au făcut greşit calculul economic prezentat Primăriei, că evaluarea urbanistică este greșită, că tot mecanismul prin care a fost evaluat costul pentru autoritatea publică este greșit și că există un Plan Urbanistic Zonal inițiat în zona Mihai Românul prin care a fost oferit administrației locale un parc în zonă, gratuit, dar care a fost respins.

Pentru 350 de mp, ex-senatorul PNL Marius Nicoară primește de la Primăria Cluj Napoca aproape 200.000 de lei. Suma este dublă față de cât intenționa administrația Boc să despăgubească firma Compexit.