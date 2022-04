În declarațiile publice Emil Boc spune că Primăria Cluj Napoca a câștigat toate procese pentru proiectul Parcului Zorilor pentru care l-a expropriat pe afaceristul imobiliar Vasile Puscaș, fostul ginere al PSD-istului Ioan Rus. Însă declarațiile lui Boc sunt minciuni demontate de judecători pentru că, la sfârșitul acestei săptămâni, Pușcaș a mai câștigat, definitiv, un proces pe tema respectivă. Până acum, administrația locală a câștigat un singur proces, neesențial, din ”salba” de dosare deschise între Puscaș și primăria clujeană. Cu toate acestea, administrația locală a făcut licitație publică pentru construirea parcului.

La sfârșitul anului trecut, Emil Boc a anunțat că administrația pe care o conduce a câștigat procesele cu Sile Pușcaș pentru terenul necesar pentru construirea Parcului Zorilor, una dintre promisiunile cu iz electoral. La scurt timp, Primăria Cluj Napoca a dat drumul la licitație pentru alegerea unui proiectant și a unui constructor pentru această investiție, în momentul de față existând deja cinci oferte.

În aceste condiții, Primăria Cluj Napoca pierde procesele deschise de firmele lui Vasile Puscaș, omul de afaceri care a fost expropriat pentru ca această investiție să se poată concretiza.

”Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă SC Florisal SA, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca şi UAT Municipiul Cluj Napoca, împotriva sentinţei nr. 8/CA din 12.01.2021 pronunţată de Tribunalul Satu Mare pe care o casează cu trimitere pentru o nouă judecare la aceeași instanță ţinând cont de considerentele prezentei decizii. Cheltuielile de judecată vor fi avute în vedere la rejudecarea cauzei. Definitivă. Pronunţată prin grefă azi, 01.04.2022”, arată soluția pe scurt a instanței.

Până acum, din 16 procese deschise între primăria și Puscaș, administrația Boc a câștigat un singur proces.

”Noi am făcut două demersuri. Am contestat partea de legalitate a procedurii și am solicitat ca terenul să ajungă în proprietatea mea. Nu mi s-a părut corect ca Primăria Cluj Napoca să dea o sumă de bani și nu mi se pare oportun ca o administrație să dea atâția bani pe un singur teren. Mai mult, eu îmi desfășor activitatea prin afaceri imobiliare și aș fi câștigat mai mult dacă aș fi putut să edific pe terenul respectiv. Alte procese sunt deschise pe o altă filieră, de despăgubiri, iar acolo sunt termene în curs și nu s-a întâmplat nimic.

Revenind la partea de legalitate, într-adevăr, primăria a câștigat un singur proces, dar mai sunt și altele în curs. Pe această filieră mai sunt încă două procese, un proces cu pretențiile noastre financiare. Adiacent, mai avem un proces cu primăria clujeană în care am cerut anularea donației. Dintre acestea, doar unul s-a finalizat în favoarea primăriei!

Practic, din punctul nostru de vedere nu s-a întâmplat nimic ! Mai mult, Înalta curte a dat o lămurire în data de 15 noiembrie referitor la despăgubiri. Se stabilește foarte clar cum se fac aceste proceduri: se calculează conform evaluărilor reale și nu a grilei notariale, cum face primăria clujeană. Însă, imobiliarele nu se vând la prețul grilei notariale. Grila este o limită pentru a se evita evaziunea fiscală. E o protecție a statului pentru a nu se subevalua terenurile în cadrul unor tranzacții, a declarat Sile Puscaș.

Puscaș vrea să construiască un bloc, primăria un parc

La dezbaterea organizată de Primăria Cluj Napoca la începutul anului trecut pentru PUZ-ul referitor la construirea parcului au participat și reprezentanții firmei Florisal, care au arătat că, încă din 2015, și-au arătat intenția de a construi un proiect imobiliar pe terenul respectiv. Însă, în 2019 administrația locală le-a refuzat proiectul, motiv pentru care au deschis un proces. Ei au arătat că există o hotărâre judecătorească prin care Tribunalul Satu Mare a obligat Primăria Cluj Napoca să ”înainteze un PUZ pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte pe str Observatorului”, adică pentru un proiect imobiliar. Iar faptul că administrația locală a adoptat un nou PUZ, dedicat unui parc, contravine hotărârii judecătorești.

În cadrul ședinței, avocații lui Puscaș au apreciat că metoda prin care primăria clujeană îi ia terenul lui Puscaș este o ”naționalizare forțată”.

Neînțelegerile dintre Sile Pușcaș și Primăria Cluj-Napoca au început după ce Emil Boc a anunțat că dorește să amenajeze un parc în cartierul Zorilor pe terenul de 12.095 mp deținut de firma Florisal. Pe terenul pe care îl deține, Sile Pușcaș dorea să realizeze un proiect imobiliar.

Pentru cele trei parcele de teren deținute de Florisal (6.877 mp, 3.260 mp și 1.958 mp), Sile Pușcaș va fi despăgubit cu 10.911.765 lei, valoarea terenului fiind cotată la 171,5 euro/mp (circa 830 lei/mp). Practic, Primăria vrea să-i ofere lui Sile Pușcaș aproximativ 5% din valoarea terenului. Prețul de expropriere a fost calculat de Mondev Real Estate din București. Expertul Valentin Ostiadal a calculat și o valoare a prejudiciului creat proprietarului privat care intră în acest preț.

Puscaș cere despăgubiri de peste 200 milioane de lei!

Inițial, experții din cadrul proiectului au prevăzut o sumă pentru despăgubiri în valoare de 9,2 milioane de lei, dar Puscaș nu a acceptat această ofertă și a dat administrația Boc în judecată cerând despăgubiri de peste 200 de milioane de lei!

”Florisal solicită despăgubiri de circa 20 de ori mai mari decât cele estimate în HCL, adică 202 milioane de lei. Societatea Florisal a achiziționat acest teren în 2015 așteptând intrarea în vigoare a noului PUG tocmai pentru a ști foarte clar ce poate construi acolo. Apoi s-a realizat o documentație pentru PUZ ansamblu mixt care a obținut toate avizele, inclusiv a fost aprobată de Comisia de Urbanism. Totuși în 6 martie 2019 ne-am confruntat cu refuzul primarului de a înainta acest PUZ spre aprobare Consiliului Local. Florisal a înaintat acțiune în contencios administrativ, iar Tribunalul Satu Mare a pronunțat în 20 decembrie 2019 sentința civilă prin care primarul este obligat să înainteze acest PUZ spre aprobare în Consiliul Local”, a spus avocata Camelia Isac.

Ce declara Boc anul trecut

„Avem 16 procese cu proprietarul pentru Parcul Observator. A câștigat un singur proces, temporar, în instanță. Avem încredere în instanță, că lucrurile vor fi în favoarea noastră. Acolo, vă pot asigura că se va face parc, doar că suntem întârziați de procese. Am pierdut unul până acum, dar e o înfrângere de etapă, victoria, până la urmă tot a primăriei va fi pentru că acolo se va face parc. Am spus de fiecare dată că nu înțeleg această hărțuire la nesfârșit a unor proprietari de terenuri care doresc cu orice preț să facă blocuri, dacă se poate și de 25 de etaje și să nu lase un milimetru de spațiu verde pentru cetățeni. Pot să le spun că la această masă, primăria va apăra cei 350.000 de cetățeni în detrimentul celor care doresc cu orice preț un oraș pentru profit. Avem încredere în justiție, acesta este mesajul meu, pentru că dacă din 16 procese am câștigat 15, sunt convins că îl vom câștiga și pe acesta, la final, și vom duce proiectul Parcului Observator mai departe”, declara primarul la ședința Consiliului Local din 16 iunie.