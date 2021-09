Administrația locală clujeană a decis rezilierea contractului pentru renovarea turnului Pompierilor. Firma italiană Research Consorzio Stabile Societate Consortile care a câștigat contractul de peste 10 milioane lei, cu TVA, ar fi trebuit să termine lucrările în 13 iulie 2020. Primarul Emil Boc spune că a mai rămas de executat 15% din lucrare, dar nu mai dorește o nouă rundă de amânări și rupe contractul. Potrivit unor informații apărute în presa italiană, societatea italiană ar avea legături cu mafia, dar reprezentanții ei au negat orice conexiune cu gruparea Cosa Nostra.

Primarul Emil Boc a declarat public că va rezilia contractul cu firma italiană care ar fi trebuit să se ocupe de renovarea Turnului Pompierilor.

„Eu am propus rezilierea contractului. Am înţeles că se mişcă tare repede de când am anunţat rezilierea public, dar voi porni reziliere. Mai au 15%, dar nu mai stau să povestesc, ai nişte termene. A primit aproape un an de zile prelungire locală! Proiectul trebuia finalizat în 13 iulie 2020, iar dirigintele de șantier le-a oferit o prelungire până în 19 mai 2021. De atunci sunt în întârziere! Până acum, penalitățile se ridică la 118.000 de lei”, a declarat Emil Boc în cadrul unei emisiuni.

Proiectul de renovare al obiectivului turistic din centrul orașului este finanțat cu fonduri europene și locale (9,3 milioane fonduri nerambursabile, 0,9 milioane contribuția municipalității).

Lucrările de reabilitare a Turnului Pompierilor au început în iulie 2018 și aveau termen de finalizare 24 de luni. Proiectul a fost realizat de arhitectul clujean Vlad Sebastian Rusu, în colaborare cu Anamaria Cornelia Olănescu, Anda Gheorghe, Octav Silviu Olănescu.

Potrivit proiectului de reabilitare, Turnul Pompierilor va găzdui recitaluri muzicale şi spectacole „la înălţime”, sub o oglindă uriaşă în care se vor reflecta atât evenimentele în desfăşurare, cât şi împrejurimile. Interiorul turnului, care va fi restaurat, ar urma să le permită vizitatorilor conectarea virtuală la evenimentele din oraş.

Legături cu Cosa Nostra

RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A.R.L. NAPOLI SUCURSALA BUCUREȘTI a câștigat, la nivel național, licitații publice de aproape 70 de milioane de lei, fără TVA. Cel mai mare contract poartă denumirea „Reabilitare, creșterea eficientei energetice, gestionarea eficienta a energiei la imobile existente corpurile C2 si C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incinta si refacere imprejmuire la IPJ și DJI CLUJ ” În cadrul Programului Operaţional Regional – 2014 – 2020 Operaţiunea – Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” și a fost câștigat în luna mai 2019. Valoarea lui este de 52,6 milioane de lei, fără TVA. Societatea italiană a obținut contractul pentru lucrările de execuţie pentru revitalizarea Turnului Pompierilor în valoare de peste 10 milioane de lei.

Procurorii italieni au demarat în urmă cu trei ani o investigație care vizează legăturile dintre unele firme care fac parte din cadrul Research Consorzio și gruparea mafiotă Cosa Nostra. În cadrul anchetei sunt investigate lucrările desfășurate la situl arheologic de la Pompeii. Conform unui articol din “Il Sole 24 ore” sunt indicate care duc până la numărul 1 din Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.

De asemenea, societatea italiană este conectată la afacerile lui Giovanni Savalle. Procurorii italieni îl suspectează pe Savalle de legături cu mafia și au pus pe averea lui un sechestru de 60 de milioane de euro.

Matteo Messina Denaro, cunoscut și sub numele de ”Diabolik”, este șeful mafiei siciliene. El și-a primit porecla de la personajul italian de benzi desenate cu același nume.

Într-un punct de vedere al societății RESEARCH CONSORZIO, reprezentanții firmei spun că ei nu au cunoștință de vreo anchetă a procurorilor italieni, iar faptul că unele firme din consorțiu ar putea avea legături cu mafia italiană nu atrage nicio răspundere asupra consorțiului.