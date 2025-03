Aplicația MyCluj a devenit inutilă, iar sesizările clujenilor sunt ignorate în continuu. Cu toate că sesizarea este marcată ca „rezolvată”, anii trec, iar schimbările întârzie. Totul a devenit un joc al aparențelor pentru Primăria Cluj-Napoca.

„În toamna trecută v-am adresat rugamintea de a verifica viabilitatea copacilor de langa locurile 1 si 2 de pe strada Nirajului, care au radacinile expuse si este posibil ca in cazul unui vant puternic sa cada peste masinile parcate. De asemenea in ultimii 2 ani am facut solicitare pentru 4 arbusti, plantați odată cu renovarea parcării din fata blocului A3 de pe strada Aurel Vlaicu 54 si care ni s-a transmis, de 2 ori ca vor fi schimbati pe garantie, toamna sau primavara, dar asa cum am spus au trecut 2 ani fara ca acest lucru sa se intample. Vă mulțumim!”, scrie un clujean.

„V-am scris acum două săptamani că este foarte mult gunoi pe strada Episcop Nicolae Ivan, cât și pe treptele care fac legătura cu strada Dorobanților. Mi-ați răspuns acum 2 zile că s-a facut curățenie și ați închis sezisarea. Dar nu s-a facut deloc curat pe treptele care duc catre Dorobantilor si pe spatiul verde din jurul acestora.”, scrie alt locuitor revoltat.

Nu este o schemă nouă pentru administrația locală. Dacă oricum sesizările și problemele sunt ignorate, pentru ce mai există aplicația MyCluj?

