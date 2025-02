Un acord cadru pe doi ani a fost scos la licitație de municipalitate pentru achizionarea a mai multor tipuri de bănci care să ajungă în zonele verzi, spațiile de joacă, spațiile de agrement și instituțiile de învățământ din Cluj-Napoca. Se intenționează achizionarea a unui număr maxim de 2300 de bănci, valoarea achiziției fiind estimată la peste 2,5 milioane de lei.

„În acest scop având în vedere că la această dată există un număr de cca 335 locuri de joacă publice sau amenajate în curțile aferente creșelor, grădinițelor și școlilor și circa 28 de locuri de fitness, realizate pe parcursul mai multor ani, unele fiind dotate cu bănci cu rigle de lemn, care necesită o permanetă reparare și înlocuire a părților lemnoase an de an, se are în vedere în vedere înlocuirea acestora cu bănci a căror componente fontă, HDPE, lemn de esențe tari tratat cu produse ce conferă o rezistență mult mai mare și necesită lucrări de reparații și întreținere minime. Serviciul Spații verzi are în vedere în cadrul activității sale înnoirea permanentă a dotărilor existente, dar și menținerea în stare corespunzătoare a dotărilor existente și prelungirea perioadei de utilizare a acestora. În acest context Serviciul Spații verzi, care are în obiectul de activitate amenajarea de locuri de joacă, întreținerea, repararea echipamentelor cu care sunt dotate acestea, achiziția de bănci și a altor dotări necesare pe baza cerințelor utilizatorilor. Se dorește achiziția de bănci atât pentru locurile de joacă și agrement existente, cât și pentru cele nou înființate, precum și pentru creșe, grădinite, școli, licee și imobile de tip condominiu (asociații de proprietari unde terenul -zona verde- aparține domeniului public). În prezent zonele verzi, locurile de joacă pentru copii, zonele de agrement din municipiul Cluj – Napoca sunt dotate în proporție de 50 % cu bănci cu cadru din țeavă, platbandă etc și rigle din lemn, majoritatea au ajuns la limita maximă de utilizare și necesită lucrări de reparații frecvente, care presupun costuri mari și ca urmare achiziția are ca scop creșterea duratei de viață a băncilor și reducerea costurilor cu repararea acestora. De asemenea, achiziția are ca scop și acoperirea unui segment de populației, din cadrul imobilelor de tip condominiu, care solicită frecvent montarea de bănci în zona imobilelor de locuițe, precum și acoperirea necesarului de bănci utilizate pentru amenajarea spațiilor de joacă și agrement din cadrul instituțiilor de învățământ (creșe, grădinițe școli, licee)”, a motivat achiziția în Caierul de Sarcini, Serviciul Spații Verzi al Primăriei.

Potrivit caietului de sarcini, Primăria dorește să cumpere patru tipuri de bănci – bancă cadru fontă formă ”k” și rigle din HDPE combinate cu rășini sintetice și praf de lemn din esențe tari (lot 1), bancă cadru fontă formă ”h” și rigle din HDPE combinate cu rășini sintetice și praf de lemn din esențe tari (lot 2), bancă cadru ţeavă forma „h” și rigle din lemn de esențe tari (lot 3), bancă simplă cu spătar (lot 4).

La procedură s-au primit mai multe oferte – Urban Market (lot 1, 4), SCOPE SYSTEMS (loturile:1, 2, 3, 4), DUPEX (loturile:1, 2, 3, 4) și IMSAURISA (loturile:3, 4).

Licitația este în faza de evaluare a ofertelor.

Primăria a mai atribuit anul trecut un alt contract (tot acord cadru pe doi ani de zile) pentru furnizarea de dale, pavele de cauciuc, tartan sau pardoseală care să crească siguranța locurilor de joacă și a spațiilor pentru parcticarea mișcării în aer liber. Dalele/bordurile din granule de cauciuc, covoarele turnate de cauciuc, tartan, pardoseala outdoor EPDM, pardoseala ecologică vor fi furnizate municipalității clujene de către Indfloor Group din Baia Mare, acordul cadru având o valoare maximă de peste 5,6 milioane lei. Pardoseala antitaumă va fi livrată de către Ischia din Galați, acordul cadru având o valoare de 1,2 milioane lei.

