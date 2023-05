Primăria Gilău încearcă să pună batista pe țambal în cazul neregulilor legate de Biroul de Asistență Socială și Resurse Umane al instituției. Pe masa comisiei de disciplină a Primăriei Gilău au ajuns, numai în ultimul an, un număr de 5 sesizări în care erau reclamate probleme generate de modul defectuos în care funcționarul public Carmen Stan și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu. „Dezordinea” din cadrul Biroul de Asistență Socială și Resurse Umane al Primăriei Gilău a fost sesizată și de către auditorii din cadrul Compartimentului Public Intern al Filialei Județene Cluj a ACoR, deci nu se poate pune problema că acestea nu ar exista.

Comisia de disciplină a Primăriei Gilău a analizat în ultimul an un număr de 5 sesizări în care era reclamat faptul că în perioada în care Carmen Stan a ocupat funcția de inspector în cadrul Biroul de Asistență Socială și Resurse Umane al Primăriei Gilău, respectiv din anul 2018 până în august 2022, au fost săvârșite mai multe abateri disciplinare de către aceasta. Primele trei fac obiectul unei plângeri penale aflate în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin, iar ultimele două au fost clasate de către membrii comisiei. Problemele sesizate fac referire la faptul că au fost acordate necuvenit indemnizații de handicap unor persoane decedate sau care și-au schimbat domiciliul într-o altă localitate, cauzând Primăriei Gilău un prejudiciu de peste 105.000 de lei, au existat situații în care nu au fost efectuate efectuate anchete sociale la domiciliul beneficiarilor, au fost acordate indemnizații de ajutor social unor persoane care nu se incadrau în limita de venit impusă de lege, dar și faptul că procesele verbale de vizită ar fi fost semnate de către Carmen Stan, nu de către beneficiari, deoarece aceasta nu s-ar fi deplasat la locuințele oamenilor.

Topan: „Suntem oameni, până la urmă toți greșim.”

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, primarul comunei Gilău, Gelu Topan, a admis că au existat anumite probleme și greșeli săvârșite de Carmen Stan, însă acesta susține că toate situațiile au fost remediate. Acesta pune neregulile pe seama unui volum prea mare de muncă cu care s-a confruntat Carmen Stan în perioada 2018-2020, până când acesta a fost ales la șefia instituției. Gelu Topan ne-a comunicat că nu a apucat să vadă raportul comisiei de disciplină, deoarece are alte lucruri mult mai importante pe cap, însă îl va studia cât de curând. De asemenea, primarul susține că problema cea mai gravă datează încă din 2017, când nici el și nici Carmen Stan nu se aflau în instituție, făcând referire la cazul în care Primăria Comunei Gilău a plătit, în perioada 1 mai 2017 – 30 iunie 2022, suma de 79.623 lei unei persoane decedate încă din luna aprilie 2017.

„Ieri a ajuns la mine raportul comisiei de disciplină pe care, vă spun sincer, încă nu am apucat să-l citesc, deoarece avem lucruri mult mai importante de rezolvat în comuna Gilău. Bineînțeles, am obligația să studiez acest raport și o voi face cât de curând. A fost vorba despre trei greșeli și prejudiciul a fost recuperat aproape în totalitate. Există o situație, cazul unei familii nevoiașe, în care am acceptat ca persoana în cauză să ne restituie banii eșalonat. Suntem oameni, până la urmă toți greșim. Colega mea (n. red. Carmen Stan) nu este în totalitate vinovată. Legea spune foarte clar că în momentul în care apare o schimbare în cazul unei persoane care beneficiază de un ajutor social, acea persoană trebuie să vină să comunice. Pentru că nu a venit nimeni, lucrurile s-au dus înainte. Sunt niște probleme din anul 2017, când nici eu și nici colega mea nu eram în instituție.”, a declarat Gelu Topan pentru Gazeta de Cluj.

În legătură cu ajutorul social acordat unor persoane care nu aveau dreptul să beneficieze de acest sprijin, Gelu Topan ne-a comunicat că Stan Carmen nu avea niciun interes să facă acest lucru.

„Nu cred că colega mea ar avea vreun interes să dea ajutor social unor persoane care nu se încadrează sau nu merită. Persoanele care beneficiază de aceste ajutoare sunt persoane cu probleme, vă dați seama.”, a transmis primarul comunei Gilău.

La o lună de la prima sesizare ajunsă pe masa comisiei de disciplină, Carmen Stan și-a cerut transferul la Biroul Registru Agricol. Gelu Topan susține că a aprobat respectivul transfer deoarece erau anumite situații conflictuale în cadrul Biroului de Asistență Socială și a încercat să aplaneze situația.

Carmen Stan, transferată după prima sesizare

„Pur și simplu doamna Stan a venit și mi-a solicitat transferul la vremea respectivă. Existau niște neînțelegeri acolo (n. red. în cadrul Biroului de Asistență Socială și Resurse Umane). Nu mai știu exact motivele. Eu ca să aplanez situația am acceptat transferul. Doamna Carmen Stan și o altă colegă au purtat pe umeri toată activitatea din Biroul de Asistență Socială din anul 2018 până la mijlocul anului 2020, când am venit și am reușit să aranjez puțin acel compartiment. Dacă a greșit va plăti. Noi am făcut exact ce prevede legea. Problemele există, au fost trei greșeli ale colegei, dar s-au remediat.”, a conchis Gelu Topan.

Reporterii Gazeta de Cluj au luat legătura și cu inspectorul Carmen Stan pentru a-i solicita un punct de vedere. Aceasta nu a dorit să comenteze situația.

„Toate dosarele din comisia de disciplină au fost clasate. Nu vreau să comentez mai mult, a transmis Carmen Stan.

Comisia de disciplină care a cercetat activitatea funcționarului public Carmen Stan timp de aproape un an de zile a fost formată din Mariana Ilieș – șef Poliția Locală Gilău, Cornelia Vele – șef Serviciu Financiar, Valentin Tărtămuș – inspector SVSU, reprezentantul sindicatului și Ciprian Sălean – secretarul comisiei din cadrul Biroului Registru Agricol.

Raportul emis de auditorii ACoR, dezvăluie problemele semnalate în comisia de disciplină

Auditorii din cadrul Compartimentului Public Intern al Filialei Județene Cluj a Asociației Comunelor din România au efectuat, în perioada 24 martie -24 aprilie 2023, o acțiune de audit cu tema „Activitatea de asistență socială în Comuna Gilău, județul Cluj”. În urma acțiunii de audit că s-a constatat că au fost acordate necuvenit indemnizații de handicap unor persoane decedate sau care și-au schimbat domiciliul într-o altă localitate, cauzând Primăriei Gilău un prejudiciu de peste 105.000 de lei. De asemenea, au fost descoperite nereguli nereguli legate de modul în care au fost acordate indemnizațiile de handicap. Mai precis, a fost constată existența a două cazuri în care au fost încălcate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, fiind acordată în mod necuvenit indemnizația începând cu luna în care s-a depus cererea pentru acordarea acesteia.

Neregulile continuă, deoarece au fost identificate și situații în care Primăria Comunei Gilău a acordat indemnizații în loc de asistent personal în condițiile în care beneficiarii acestora nu au făcut dovada domiciliului pe raza UAT Gilau, având fie viza de domiciliu flotant expirată, fie cartea de identitate expirată.

Potrivit auditorilor interni, haosul de la Primăria Comunei Gilău privind acordarea indemnizațiilor de handicap a fost generat de lipsa monitorizării beneficiarilor dreptului de indemnizație în loc de asistent personal, neaplicarea de îndată a dispoziției primarului Gelu Topan, lipsa procedurilor operaționale, insuficienta cunoaștere a cadrului legal.