Primăria Valea Ierii plătește sume colosale în schimbul serviciilor de consultanță juridică. Avocata Adina Mihaela Chiș a încasat, în perioada iulie 2021 – decembrie 2022, peste 240.000 de lei de la instituția condusă de primarul Dorin Nap. Edilul susține că aceste cheltuieli au fost necesare pentru a rezolva anumite probleme juridice apărute după un control al Curții de Conturi din anul 2019, în urma căruia au fost constatate mai multe nereguli.

În vara anului 2021, a fost încheiat un contract de asistență juridică între Primăria Valea Ierii și avocata Adina Mihaela Chiș. La acel moment a fost stabilit un tarif de 70 de euro pe oră și un salariu lunar fix de 12.919 lei. În anul 2022, odată cu inflația, au crescut și tarifele percepute de consilierul juridic, astfel salariul a fost majorat la 14.937 de lei pe lună. În perioada iulie 2021 – decembrie 2022, avocata Adina Mihaela Chiș a încasat peste 240.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) de la Primăria Valea Ierii. Este aproape incredibil cum o comună cu o populație de aproximativ 800 de locuitori investește sute de mii de lei anual în servicii de consiliere juridică. Cu atât mai mult că potrivit datelor furnizate de Primăria Valea Ierii în urma unei solicitări formulate de reporterii Gazeta de Cluj prin care am cerut să ni se comunice sumele pe care instituția le-a plătit în schimbul serviciilor de consiliere juridică, reiese că în perioada ianuarie 2018 – mai 2021 primăria a plătit numai 65.400 de lei consilierilor juridici.

Dorin Nap: Am adus-o pe doamna avocat, am prezentat-o Consiliului Local

Contactat de reporterii Gazeta de Cluj, primarul comunei Valea Ierii, Dorin Nap, a afirmat că a fost nevoit să apeleze la un cabinet de avocatură de prestigiu care să fie capabil să rezolve toate problemele juridice ce țin de primărie. Nap susține că în urma unui control efectuat de inspectorii Curții de Conturi în anul 2019 s-au constatat mai multe nereguli și a fost nevoit să se îndrepte în instanță împotriva celor care au declanșat anumite situații problematice, motiv pentru care a ajuns la concluzia că trebuie să angajeze un avocat care să se ocupe de toate aspectele juridice. Astfel, edilul susține că a „adus-o” pe avocata Adina Mihaela Chiș și a „prezentat-o Consiliului Local”, iar contractul și tariful a fost aprobat printr-o HCL.

„Am avut niște probleme legate de Curte de Conturi care se rezolvă numai în instanță. Contractul a fost aprobat în ședința de Consiliu Local, s-a aprobat tariful orar. În raportul Curții de Conturi din anul 2019 avem niște probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Eu nu am cum să le rezolv singur, am avut nevoie de ajutorul unui avocat care să se priceapă la aceste lucruri. Vă dați seama că dacă nu angajam un avocat, Curtea de Conturi mă lua pe mine la întrebări că nu am luat măsuri. Primăria nu a avut un contract cu un consilier juridic până anul 2021. Înainte de a fi eu primar s-au luat avocați numai pe cazurile care existau în instanță. În anul 2021, am adus-o pe doamna avocat, am prezentat-o Consiliului Local, dânsa și-a prezentat contractul ei și acum, la fiecare trei luni de zile, doamna avocat prezintă un raport Consiliului Local în care explică ce s-a întâmplat cu procesele, în ce stadiu sunt, cum am înaintat.” , a declarat Dorin Nap pentru Gazeta de Cluj.

Dorin Nap: Trebuie să vedem de unde Dumnezeu putem să începem

Potrivit surselor noastre, avocata Adina Mihaela Chiș ar fi o apropiată a lui Dorin Nap, iar edilul nu ar fi „adus-o” întâmplător pe pentru a-i oferi contractul de consiliere juridică. Edilul a negat categoric acest aspect, spunând că nu are nicio legătură cu avocata.

„Nu-i nicio apropiată de-a mea. Noi ne-am informat la mai multe cabinete de avocatură mai bune care să ne reprezinte și care să ne facă treaba pentru că nu suntem nici noi de acord să dăm niște bani și să nu ni se facă treaba. Trebuie să avem rezultate la chestia asta. Curtea de Conturi a găsit anumite nereguli, iar noi încercăm să soluționăm aceste probleme. Am ales-o întâmplător de doamna Chiș. Noi avem nevoie de rezultate bune, că nu putem să dăm și noi banii la toți avocații care vin, ne reprezintă și ori nu ne fac treaba deloc, ori nu ne ajută cu nimic. Vă dați seama că sunt multe probleme ce țin de o primărie și avem nevoie de cineva care să ne ajute, să ne dea sfaturi, să ne facă întâmpinări. Asta înseamnă să ai un contract de colaborare cu un cabinet de asistență juridică. Da, este o sumă mare, dar acești bani se plătesc până se remediază situația. Vă dați seama, dacă Curtea de Conturi ne spune că trebuie să recuperăm combustibil de la o anumită firmă noi trebuie să vedem de unde Dumnezeu putem să începem. Curtea de Conturi ne lasă numai în scris că trebuie să acționăm societățile în instanță, să facem dosare și pentru acele dosare este foarte multă muncă. De acum înainte nu o să mai fie chiar atât de mult de muncă pentru că dosarele sunt deja făcute și avem nevoie numai de reprezentarea în instanță. E vorba de câteva dosare care durează mult. Nu le-am făcut noi, că ni le-a lăsat Curtea de Conturi, iar noi trebuie să luăm măsuri, dacă nu Curtea Conturi ni le impută nouă.”, a conchis Dorin Nap.

Neregulile descoperite de Curtea de Conturi Cluj

Potrivit raportului emis de Curtea de Conturi Cluj, au fost identificate abateri cu impact asupra exactității și realității datelor reflectate în situațiile financiare în următoarele cazuri:

neînregistrarea sau înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale la UATC Valea Ierii (193 mii lei);

efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare la UATC Valea Ierii (33 mii lei);

De asemenea, au fost identificate abateri care au determinat efectuarea de plăți nelegale. Printre acestea se numără:

efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare, stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică UATC Valea Ierii (90 mii lei);

efectuarea de cheltuieli cu bunuri, servicii și de capital, fără contraprestație, peste normele, cotele sau baremurile legale, fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să certifice exactitatea sumelor de plata și recepția bunurilor consemnate la UATC Valea Ierii (63 mii lei);

nerespectarea concordanței dintre natura cheltuielilor și subdiviziunea din bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata la UATC Valea Ierii (247 mii lei);

rambursarea ratelor scadente, plata dobânzilor aferente și plata comisioanelor nu s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale și a termenelor din acordul de împrumut la UATC Valea Ierii.

În perioada în care inspectorii din cadrul Curții de Conturi Cluj au efectuat controlul la Primăria Valea Ierii, funcția de primar era ocupată de Gabriel-Alexandru Duma, un alt politician certat cu legea.