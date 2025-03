Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a anunțat că administrația locală derulează un amplu program de dotare a școlilor, în valoare de 49 de milioane de euro, finanțat prin PNRR. Programul este structurat în trei etape: achiziția de mobilier, modernizarea infrastructurii IT și digitalizarea unităților de învățământ.

Edilul a precizat că Primăria este dispusă să aloce fonduri suplimentare pentru reabilitări interioare, dacă va fi necesar.

Pe lângă investițiile în educație, administrația locală are în plan 34 de proiecte pentru următorii ani, printre care se numără amenajarea a nouă coridoare de mobilitate urbană și construirea unui Aquapark.

Un alt obiectiv important este obținerea statutului de stațiune turistică de interes național pentru Turda, demers pentru care au fost deja inițiate proceduri la Ministerul Culturii și Ministerul Turismului.

În ceea ce privește infrastructura medicală, primarul a anunțat că finanțarea pentru reabilitarea actualului spital este deschisă, iar extinderea acestuia va dubla suprafața existentă. În plus, edilul și-a exprimat dorința de a înființa o secție de oncologie, având în vedere aglomerația spitalelor din Cluj-Napoca. Aceste investiții sunt realizate cu fonduri europene.

„Avem pregătite 34 de proiecte pentru anii care urmează. Avem în proiect nouă coridoare de mobilitate în Turda. Ne mai dorim să facem un Aquapark la Turda. Vrem să declarăm, în câteva luni, Turda drept stațiune turistică de interes național fiindcă avem deja foarte multe obiective în acest sens. Am făcut demersuri la Ministerul Culturii și la Ministerul Turismului și deja suntem în pregătirea unor studii pentru proiectul acesta.

Am mai reabilitat pe fonduri europene 3 grădinițe. Pentru două dintre ele s-a construit un etaj în plus, ceea ce a dus la lărgirea spațiilor dedicate copiilor. Aveam grădinițe combinate cu creșe, dar acum am rezolvat. Ar mai fi niște probleme la școli cu curțile și gardurile, dar continuăm să lucrăm.

De asemnea, în prezent avem deschisă finanțarea pentru reabilitarea spitalului actual și avem toată documentația depusă pentru extinderea spitalului, care va fi cam 200% față de ce avem acum și un ambulatoriu. În final mi-aș propune să avem o secție de oncologie, pentru că sunt foarte aglomerate spitalele din Cluj. Pentru această investiție avem fonduri europene.

Totodată, cum avem un program de dotare al școlilor în derulare, de 49 de milioane de euro, fonduri PNNR. A cunoscut trei etape. În prima etapă ne-am axat pe mobilier, apoi pe partea IT, apoi pe dotare digitală. Ne asumăm și repartiția de fonduri pentru alte nevoi ale școlilor, dacă este nevoie de reabilitări interioare”, a declarat primarul Cristian Matei pentru Gazeta de Cluj.

