Primarul comunei Valea Ierii, Dorin Nap, a fost condamnat, miercuri, de magistrații de la Judecătoria Turda la 2 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare. De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere Nap trebuie să preseze muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile în cadrul Primăriei Valea Ierii sau la Primăria Turda. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la 10 zile de la comunicare.

Dorin Nap a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier, furt de arbori din fondul forestier şi fals intelectual.

Potrivit procurorilor clujeni, în luna aprilie a anului 2020, înainte cu numai câteva luni de alegerile locale, Dorin Nap care la acea vreme era pădurar la Ocolul Silvic Valea Ierii s-a deplasat la cantonul silvic pe care îl avea în pază, unde știa că există în curs de exploatare o partidă de masă lemnoasă. Profitând de faptul că lucrările de exploatare erau sistate de titularul autorizaţiei de exploatare, la faţa locului nefiind vreun reprezentant al acesteia, Nap a tăiat fără drept un număr de 7 arbori de esență rășinoase, din specia molid, care erau marcați, cu un volum de 15,771 mc. În cauză a fost stabilit un prejudiciu de 9.801,51 lei fără TVA, alăcătuit din valoarea pagubei produse pădurii de 5.765,59 lei la care se adaugă valoarea funcțiilor pădurii nerealizate în sumă de 4.035,92 lei. Dorin Nap a tractat arborii tăiați până la o rampă primară cu un tractor, valoarea prejudiciului fiind de 2.712 lei.

La o zi de la sustragerea celor 7 arbori, actualul primar al comunei Valea Ierii a întocmit un așa-zis aviz de însoțire primar cu un localnic cu care avusese o înțelegere în prealabil în vederea vânzării materialului lemnos. Avizul de însoțire fusese întocmit pentru cantitatea de 11,57 mc lemn rotund rășinoase, deşi în realitate era vorba de cantitatea de 18,16 mc, iar la rubrica document de proveniență, Nap a notat că lemnele provin dintr-o altă exploatare decât cea reală, pentru a crea aparenţa unei proveniențe legale a materialului lemnos provenit din cei 7 arbori tăiați și sustrași ilegal.

Hotărârea magistraților:

„În baza art. 396 al.2 cod procedură penală condamnă pe inculpatul N D , la următoarele pedepse: – 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăierea fără drept de arbori din fondul forestier, prev. de art. 107 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. d) din Legea 46/2008, cu aplicarea art. 5 din Codul penal; – 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de arbori prev. de art. 109 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. d) din Legea 46/2008 cu aplicarea art. 5 din Codul penal; – 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. În temeiul art.38 al.1 cod penal constată că infracţiunile mai sus amintite sunt în concurs real şi conform art.39 lit.b cod penal aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare pe care o sporeşte cu 9 luni închisoare ( o treime din celelalte pedepse aplicate) urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare. În baza art.91 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În temeiul art.93 al.1 cod penal obligă inculpatul N D ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate. În baza art.93 al.3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 70 de zile în cadrul Primăriei com.Valea Ierii/ Primăriei mun. Turda. În temeiul art. 404, alin. 2 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea executării pedepsei sub supraveghere. Ia act că Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu s-a constituit parte civilă în cauză. Ia act că Ocolul Silvic Valea Ierii nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 19,25, 397 cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de Garda Forestieră Cluj, ca neîntemeiată. În temeiul art. 397, alin. 3 din Codul de procedură penală dispune restituirea cantităţii de 13,10 mc material lemnos tăiat ilegal către Primăria comunei Tureni, lăsate în Ocolului Silvic Valea Ierii, conform procesului-verbal încheiat la data de 11.04.2020 (fila 103 dosar u.p.). În baza art. 19,25, 397 cod procedură penală, raportat la art.1357 cod civil admite acţiunea civilă formulată de către Primăria comunei Tureni şi obligă inculpatul să plătească contravaloarea cantităţii de 2,671 mc material lemnos, respectiv suma de 459,412 lei cu titlu de despăgubiri materiale. În baza art.112 al.1 lit. b cod penal dispune confiscarea specială de la inculpatul N D a motoferăstrăului mecanic marca Stihl, portocaliu cu gri, lamă de 40 cm, serie ilizibilă, uzat ridicat pe baza de dovadă seria H nr.0254050/13.05.2020 (fila 295 dosar u.p.). În baza art.404 al.4 lit.g cod procedură penală raportat la art.25 al.3 cod procedură penală dispune desfiinţarea în totalitate a avizului de înso?ire primar cu seria AR nr. 3387464 din 11.04.2020 (fila 166 d.u.p.). În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 2.200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei în data de 22.03.2023.”, arată soluția pe scurt a instanței.

