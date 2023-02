A 12-a ediție Summer Well va avea loc în perioada 11-13 august 2023, iar primele nume confirmate sunt: Florence + The Machine, YUNGBLUD, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale și Kid Francescoli.

Festivalul crește în fiecare an, iar pe scenă urcă artiști din ce în mai importanți, dovadă fiind ediția sold out de anul trecut. Fiecare detaliu al ediției a 12-a va continua misiunea noastră începută în 2011, când ne-am propus să aducem publicului din România cei mai relevanți artiști ai momentului și să construim un festival ca o vacanță.

Ce promite Summer Well 2023? O scenă principală cu un line-up răsunător, scena de hip-hop & trap, scena de after party ce va aduce nume din industria muzicii electronice și, nu în ultimul rând, scena dedicată artiștilor emergenți.

“Ediția din acest an a Summer Well-ului este una specială din multe puncte de vedere, principalul fiind acela că a trebuit să ne ridicăm la așteptările create de ediția precedentă, o ediție sold-out cu 2 luni înainte. Cu un line-up care îi include pe Florence + The Machine și YUNGBLUD, cred ca am reușit cu brio acest lucru. Aștept luna august cu aceeași nerăbdare ca oricare dintre oamenii care ne trec pragul an de an. ” declară John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 475 lei + taxe până pe 3 februarie. Începând cu 4 februarie prețul abonamentului va fi de 575 lei + taxe.

Despre Summer Well:

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 11-13 august 2023, la Domeniul Știrbey din Buftea. În 2023, Summer Well va sărbători 12 ani de la înființare. Pe lângă cele 4 scene, festivalul va avea instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și alte activități.

Despre Florence + The Machine:

Originară din Sudul Londrei, Florence Welch este un artist nominalizat la Premiile Grammy, muzician și compozitor al trupei Florence + The Machine. Artista a lansat 4 albume: Lungs, lansat în 2009, a câștigat Albumul Anului la Brit Awards, iar celelalte 3 albume lansate s-au regăsit în topurile din Marea Britanie și Statele Unite. Florence a câștigat de asemenea premiul Ivor Novello – International Achievement Award pentru compoziție.

Despre YUNGBLUD:

Headliner-ul zilei de duminică și unul dintre cei mai ceruți artiști, Dominic Harrison, s-a prezentat cu numele de YUNGBLUD în 2018, odată cu lansarea EP-ului cu același nume. EP-ul lui din 2019, hope for the underrated youth, a debutat în top 10 UK Official Albums Chart, iar în 2020 a avut primul lui album pe locul 1 în Marea Britanie: weird!, care a fost certificat Gold. Tot în 2020 a fost nominalizat la BBC Sound of 2020 și „încoronat” de MTV Push Ones to Watch in 2020 winner. În prezent, YUNGBLUD însumează: 7,6 milioane de ascultători lunari pe Spotify, 4,5 milioane de urmăritori pe TikTok și sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

