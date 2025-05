Jazz in the Park, a daytime festival, deschide oficial vara între 6 și 8 iunie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. Cea de-a 13-a ediție transformă din nou parcul într-un univers al descoperirii muzicale, cu patru scene, muzică live, ateliere, jam sessions, întâlniri inspiraționale și activități pentru toate vârstele. Atmosfera relaxată, natura, prietenii, vinul bun și jazzul în toate formele sale conturează o experiență frumoasă, care se trăiește în ritmul zilei.

În cele trei zile de festival, cele patru scene din Parcul Etnografic vor aduce muzică live, DJ sets și improvizație. Hill Stage și Backyard Stage găzduiesc, alternativ, concertele principale. Friends Stage propune o selecție de vinyl sets și DJ invitați, iar scena Jam Session este deschisă în fiecare seară între 20:00 și 00:00, pentru artiști din festival, dar și pentru muzicieni din public care vor să urce pe scenă.

Ediția din 2025 anunță prezența unor nume importante din jazzul mondial: Ibrahim Maalouf cu noul proiect Trumpets of Michel-Ange, Kokoroko, Biréli Lagrène Quartet, Seun Kuti & Egypt 80, Omar Sosa & JazzyBIT, Delvon Lamarr Organ Trio, Alabaster DePlume, Mammal Hands și mulți alții.

Pentru a încuraja venitul la festival încă de la primele ore la care porțile sunt deschise, organizatorii au pregătit sâmbătă și duminică două concerte calde, cu prieteni ai festivalului, anume Moonlight Breakfast și Ada Milea. De asemenea, duminică va avea loc un concert special al trupei Bluto din Polonia, în cadrul unui parteneriat special în cadrul sezonului româno-polonez. Line-up-ul este completat cu trupele Pasha Fedotov Quartet și Mark Oselski Trio.

Prieteni vechi ai festivalului precum DJ K-Lu, Dubase, Sugár, Bianca Oance, Andrei Puiu, Bully sau Andi Moisescu vor aduce vibe-ul potrivit pe Friends Stage, între DJ sets și selecții de viniluri rare.

Anul acesta marchează și o premieră: prima rezidență muzicală din istoria festivalului, semnată de trupa JazzyBIT, care sărbătorește 13 ani de activitate – la fel ca festivalul. Rezidența include trei momente speciale: un show alături de DJ K-Lu, un concert construit împreună cu Omar Sosa și Joo Kraus, respectiv un jam session spontan, care adună pe scenă invitați din festival și din afara lui.

VINERI, 6 iunie

Hill Stage: 15:00 – Jazz Family Trio ShekBand / 17:00 – Amphitrio / 19:15 – Transylvania Jazz Orchestra / 22:00 – Ibrahim Maalouf & Trumpets of Michel-Ange

Backyard Stage: 16:00 – Mark Oselski Trio / 18:00 – Sandra Sangiao / 20:30 – Jacob Karlzon Trio

Friends Stage: 15:00 – Vinyl Set / 17:00 – Musai / 18:00 – Vinyl Set / 19:15 – Calibro 45 / 20:30 – Vinyl Set / 22:00 – Moss Farai & Melak (DJ Set + Live Percussions)

Jam Session Stage: 20:00 – 00:00 – Open Jam Session

SÂMBĂTĂ, 7 iunie

Hill Stage: 15:30 – Pasha Fedotov Quartet / 17:30 – JazzyBIT & DJ K-Lu / 19:30 – Kokoroko / 22:15 – Seun Kuti & Egypt 80

Backyard Stage: 15:30 – Berti Barbera & Sebastian Burneci Quintet / 18:30 – jazzbois / 21:00 – Alabaster DePlume

Friends Stage: 13:30 – Moonlight Breakfast / 14:30 – Vinyl Set / 15:30 – Dubase / 16:30 – Vinyl Set / 17:30 – Sugar / 18:30 – Vinyl Set / 19:30 – Bully / 21:00 – Vinyl Set / 22:15 – Andi Moisescu

Jam Session Stage: 20:00 – 00:00 – Open Jam Session

DUMINICĂ, 8 iunie

Hill Stage: 15:30 – David Luca Quartet / 17:30 – Sorvina / 19:30 – JazzyBIT & Omar Sosa / 22:15 – Nneka

Backyard Stage: 14:30 – New Fossils / 16:30 – Delvon Lamarr Organ Trio / 18:30 – Mammal Hands / 21:00 – Biréli Lagrène Quartet

Friends Stage: 13:30 – Ada Milea / 14:30 – Vinyl Set / 15:30 – Wax on Fridays / 16:30 – Vinyl Set / 17:30 – Andrei Puiu / 18:30 – Vinyl Set / 19:30 – Bianca Oance / 21:00 – Vinyl Set / 22:15 – K-LU

Jam Session Stage: 18:00 – concert special Bluto / 20:00 – 00:00 – Open Jam Session (cu moment special Bluto în prima parte)

Vineri, 6 iunie, porțile festivalului se deschid la ora 14:00, iar sâmbătă și duminică (7–8 iunie), începând cu ora 12:00. În toate cele trei zile, programul artistic și activitățile se desfășoară până la ora 00:00.

În paralel cu concertele, festivalul propune și un spațiu de reflecție. Noua ediție de ”Întâlniri pe prispă” găzduiește conversații despre adaptare, reinventare și reziliență. Tema din acest an este Adaptare / Reinventare, într-o lume în continuă schimbare. Headlineri ai festivalului, jurnaliști, artiști, lideri culturali și personalități publice vor veni pe prispă pentru a împărtăși idei, povești și perspective. Printre invitați se numără: Ibrahim Maalouf, Seun Kuti, Omar Sosa, Amalia Enache, Andi Moisescu, Alex Tocilescu, Anca Ghiorghiu, Mihai Dinu și Ciprian Ștefan.

Jazz in the Park rămâne un festival prietenos, deschis tuturor. Accesul este permis și cu animale de companie, iar copiii sub 12 ani intră gratuit însoțiți de un adult. În plus, în fiecare zi, primii 200 de vizitatori vor fi întâmpinați cu un pahar de vin Purcari.

În fiecare an, organizatorii își propun să atragă tot mai mulți oameni în jurul jazzului și să răsplătească fidelitatea comunității Jazz in the Park. Astfel, pe durata festivalului din 2025, participanții își pot asigura locul pentru ediția din 2026 la un preț special: 150 de lei pentru un abonament valabil pentru toate cele trei zile. Biletele vor putea fi achiziționate de la standul Shop, punctul 21 de pe harta festivalului.

Abonamentele și biletele de o zi pot fi cumpărate de pe bilete.jazzinthepark.ro. Programul complet, hărțile festivalului și toate detaliile utile sunt disponibile pe site-ul oficial www.jazzinthepark.ro.

Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 500 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival”, la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. A devenit, astfel, primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 5 ori la aceeași categorie, ultima nominalizare fiind chiar pentru ediția de anul trecut.

Evenimentele marca Jazz in the Park sunt organizate de Fapte, asociație care dezvoltă oameni și comunități prin evenimente culturale. Calendarul din 2025 cuprinde:

Jazz in the Park Festival | Parcul Etnografic „Romulus Vuia” | 6-8 iunie

Jazz in the Park Competition | Parcul Central „Simion Bărnuțiu” | 19 -21 septembrie

Parteneri principali: BRD – Groupe Societe Generale, Birra Moretti, Purcari

Parteneri: DIGI, PPC, Pepsi, RMB Inter Auto, Daisler Print House, 8×8, TSV Line, Malfy, Ilie Galben, Mega Image, Mobila Dalin, Olivo Coffee Culture, IARMAROC.com

Proiect co-finanțat de: Administrația Fondului Cultural Național

Parteneri instituționali: Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Europe Jazz Network, YOUROPE, BATRA 2025, Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul Cultural Francez

Parteneri media: Rock FM, PRIMA TV, PRIMA News, TVR Cultural, TVR Cluj, The Woman, Cărturești, Radio România Cluj, Kolozsvari Radio, Ziua de Cluj, Cluj24, Cluj Live, Servus Cluj, Visit Cluj.

Detalii complete despre artiști și activitățile festivalului, precum și detalii despre bilete, pe www.jazzinthepark.ro.