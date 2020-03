Un parlamentar român s-ar fi infectat cu coronavirus după ce a participat la o reuniune internațională. Este vorba de senatorul constănţean Vergil Chiţac (57 ani) şi soţia acestuia care au fost depistaţi pozitiv cu coronavirus, vineri.

Parlamentarul a călătorit într-o țară în care sunt mai multe cazuri de infectare. Întors în țară, a intrat în autoizolare și nu s-a mai întors la serviciu.

Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța, a declarat pentru Ordinea.ro că senatorul Vergil Chițac testul a ieșit pozitiv.

„Da, vă confirm informația. Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situația și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștep rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huțucă pentru sursa citată.

Conducerea PNL, autoizolată

Premierul interimar Ludovic Orban anunță că toată conducerea PNL va fi izolată. Orban se va autoizola la Vila Lac I. Decizia a fost luată după ce senatorul Vergil Chițac a fost diagnosticat cu noul coronavirus.

”Tuturor membrilor Biroului Executiv și miniștrilor prezenți li s vor preleva probe pentru a fi diagnosticați.

Nu vom aștepta diagnosticele, vom fi la dispoziția medicilor epidemiologi astfel încât să se dispună de urgență măsura izolării la domiciliu. Eu mă voi izola la Vila Lac I”, a anunțat Ludovic Orban.