În cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forțelor de Muncă (ANOFM) a avut loc o sifonare de câteva milioane de euro în cadrul proiectului Cardul Profesional European. Agenția a transferat bugetul proiectului în conturile unei firme private care, la rândul ei, a organizat o serie de licitații prin intermediul cărora banii europeni au ajuns la societăți controlate de off-shore-uri din Panama. Firma cu care ANOFM a intrat în parteneriat pentru proiectul Cardul Profesional European avea o experiență de un an pe piața IT și doi angajați. Cu toate acestea, instituția statului a transferat câteva milioane de euro fără nicio problemă în conturile acestei societăți. Potrivit surselor judiciare, în urma acestui proiect procurorii au făcut mai multe audieri și au întocmit dosare care stau la sertar.

În momentul de față, toate proiectele europene cu implementare pe piața forței de muncă, derulate în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), sunt legate de funcționalitatea Cardului Profesional European, un alt proiect european implementat de ANOFM în urmă cu aproape 10 ani. Cardul profesional european, început de ANOFM în parteneriat cu o firmă privată, are mari lacune de funcționare în situația în care au fost cheltuite milioane de euro, bani europeni.

Inițial, ANOFM a început acest proiect din postura de manager principal, însă Agenția a ajuns să mute fondurile Uniunii Europene în conturile firmei private, să plătească pentru mentenanța proiectului, chiar dacă proiectul pare să nu ajute pe nimeni.

Cardul Profesional European a fost implementat în România pentru a se pune în concordanță cu legislația europeană în materie de forță de muncă.

Cu toate acestea, prin intermediul acestei aplicații, un farmacist, inginer, electrician sau zidar nu își poate găsi un loc de muncă în Cluj chiar dacă pe piață există cerere. Acest sistem electronic a fost implementat în paralel cu alt proiect, Funcționarul Electronic, prin intermediul căruia și-au găsit aproximativ 80.000 de persoane locuri de muncă. Cu toate acestea, Funcționarul Electronic, implementat de AJOFM Cluj, prin fostul director al instituției Daniel Don și echipa pe care o conducea, a fost ”scos din priză” în mod inexplicabil, iar fostul șef al agenției clujene s-a ales cu un dosar penal.

Ioan Rus în ”silenzio stampa”

În 2010, ANOFM a primit finanțare de la Uniunea Europeană pentru implementarea Cardului Profesional European. Startul acestui proiect a fost dificil. Potrivit surselor, ”scânteia” a fost dată de Emil Boc, pe vremea când era Premier. El i-a propus proiectul Cristinei Iova, fost director POSDRU, care însă l-a refuzat. Iova a fost schimbată din funcție cu Cristina Zevedei, susținută de PDL, care a dat ”undă verde”.

În același an, o parte din cheltuielile celorlalte proiecte pe fonduri europene din cadrul ANOFM au fost declarate neeligibile. Această decizie a dat naștere la următoarea ”șmecherie”: dreptul de administrare al bugetelor a fost mutat de la stat la firmele private, iar cheltuielile au putut fi decontate. Ulterior, declararea acestor cheltuieli ca fiind neeligibile a fost denunțată drept nelegală de mai multe instanțe de judecată. Însă banii s-au dus!

Pentru Cardul Profesional European, din motive necunoscute, ANOFM a încheiat un parteneriat cu societatea Soft Business Union SRL, înființată în 2009. Potrivit unor informații, societatea ar fi fost un paravan în spatele căruia s-ar fi aflat Ioan Rus împreună cu o alianță transpartinică.

Gazeta de Cluj l-a contactat pe Rus pentru a explica o serie de aspecte legate de acest subiect, dar el nu a oferit niciun răspuns.

Parteneriatul a fost încheiat în situația în care firma era fără experiență pe piața de soft și figura cu doar doi angajați.

Spre exemplu, în 2010, la câștigarea finanțării proiectului de 5 milioane de euro, ANOFM-ul gestiona 4,5 milioane de euro, iar societatea privată se ocupa de restul banilor. Prin declararea cheltuielilor ca fiind neeligibile, Agenția Națională a fost forțată să încheie acte adiționale cu societatea parteneră pentru ca ea să administreze fondurile din cadrul proiectului.

Concret, în cazul firmei Soft Business Union, la înființare societatea avea o cifră de afaceri de 370.236 lei, un profit de aproape 6.000 lei și 2 angajați. După ce a încheiat parteneriatul cu ANOFM, cifra de afaceri a firmei a crescut vertiginos la 1,5 milioane lei, iar profitul la jumătate de milion, în situația în care numărul angajaților a rămas același. Firma a ajuns ca în 2013 să aibă o cifră de afaceri de aproape 29 milioane lei și un profit de 9,2 milioane lei cu 30 de angajați. După terminarea proiectelor, societatea a intrat pe pierderi. În 2016 și 2017 Soft Business Union SRL a declarat pierderi de 5,3 și, respectiv, 2,6 milioane lei.

Banii europeni pentru forțele de muncă s-au dus prin off-shoruri din Panama

Valoarea eligibilă a proiectului cardul profesional european a fost de peste 20,94 milioane de lei, din care peste 15,71 milioane de lei au venit de la UE, iar contribuţia solicitantului (ANOFM) a fost de 5,23 milioane lei.

În 2011, din acționariatul Soft Business Union făcea parte off-shore-ul SOFTWARE ALLIANCE S.A., cu sediul in Elvetia, Bois de Menton nr. 13, 1066 Epalinges, inregistrata la Registrul Public din Panama și ALEXANDRU SORIN-VALERIU din Turda, GRAMA BOGDAN-ILIE din Brașov și IUGA IULIAN din Constanța. În 2013, când cifra de afaceri a firmei a ajuns la aproape 28 milioane lei, off-shore-ul a ieșit din acționariat, în firmă rămânând doar cei trei oameni de afaceri.

În baza parteneriatului cu Soft Business Union, ANOFM a mutat bugetul proiectul în conturile societății private care, la rândul ei a externalizat mai departe fondurile către alte firme.

În septembrie 2011, societatea a atribuit contractul de implementare a sistemului informatic al cardului profesional european firmei IT Systems International SRL. Contractul a fost de aproape 15 milioane lei, fără TVA. Societatea este administrată și patronată de Iustin-Ionel Tănase, secretar general al Consiliului Naţional pentru Inovare, din cadrul RO INNO Romania și fost consilier de stat la Ministerul Agriculturii. Potrivit unor informații, soția lui, Elena Tănase, care este director în cadrul firmei, ar fi fost ofițer SRI.

În 2013, în structura acționariatului IT Systems International a intrat off-shore-ul ”SOFTWEARE ENDEAVOUR – S.A., organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Republica Panama, cu sediul social la Salduba Building, Stra. East nr. 53, Obarrio Urbanization, orasul Panama, Panama, avand numarul de inregistrare 757355, avand sucursala in str. Jean-Jaques Cart – 8 1006, Lousane, Elvetia, reprezentata in mod legal de domnul Dan Bally”, potrivit Registrului Comerțului.

Offshore-ul respectiv a fost înființat de societatea spaniolă QUIJANO & ASOCIADOS, iar funcțiile de director și președinte au fost ocupate de VERNON EMMANUEL SALAZAR ZURITA, agent la QUIJANO & ASOCIADOS. Potrivit resurselor Panama Papers, societatea spaniolă a intermediat înființarea a 21 de off-shore-uri în paradisuri fiscale precum Seychelles și Panama.

Anul trecut, Vernon Salazar Zurita a fost arestat pentru deturnare de fonduri de procurorii spanioli în cadrul unei investigații referitoare la construcția eșuată a unui oraș sportiv din Chiriqui. În cadrul anchetei el a mărturisit că este reprezentantul legal al consorțiului Condotte Panama, responsabil de megaproiect, și că afacerea a fost ”dirijată” de firma Quijano & ASOCIADOS.

Ulterior, ”paravanul” Soft Business Union nu a mai fost de folos.

În 2015, ANOFM a realizat un parteneriat direct cu IT SYSTEMS INTERNATIONAL SRL pentru un proiect, tot pe fonduri europene, în valoare de peste 15 milioane de lei.

Valoarea proiectului a fost de 15.174.660 de lei, iar banii au venit prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect a fost pus la punct un sistem care are, printre obiective, îmbunătățirea și creșterea calității și transparenței serviciilor de ocupare prin gestionarea și monitorizarea proiectelor aflate în implementare. Concret, este vorba de un registru electronic cu toate proiectele din cadrul SPO, unde se ține evidența proiectelor, a resurselor umane, a echipamentelor, a sistemelor și face posibilă depistarea ușoară a dublei finanțări.

Dosare la sertar

În momentul de față, potrivit unor surse judiciare, majoritatea managerilor de proiecte europene din ANOFM au fost chemați la audieri de către procurori pentru a explica cum au fost mutate fondurile la partenerii privați.

În privința parteneriatului dintre ANOFM și firma Soft Business Union, reporterii Gazeta de Cluj au încercat să obțină răspunsuri de la Agenția Națională, dar și de la societățile private, însă răspunsurile nu au venit. Am încercat să aflăm care au fost motivele pentru ANOFM a încheiat parteneriatul cu societatea Soft Business Union, în situația în care firma avea doi angajați și o experiență aproape inexistentă pe piață. Care au fost sumele de bani transferate de ANOFM în contul firmei private și care a fost baza legală prin care au fost efectuate aceste tranasferuri, dar răspunsurile nu au sosit până la închiderea ediției.

Cert este că, după anul 2013, nu se poate derula niciun proiect pe fonduri europene pe resurse umane fără a apela la cardul profesional european. Această situație subzistă în situația în care ANOFM a câștigat un proiect de câteva zeci de milioane de lei, a transferat fondurile partenerului privat pe care îl plătește din bugetul asigurărilor de șomaj pentru serviciile de mentenanță în vederea exploatării acestui serviciu!

Cardul profesional european al ANOFM în parteneriat cu Soft Business Union a început cu Maria Tufan, director IT la ANOFM, ca manager de proiect. În urma unor neînțelegeri ea a cerut să iasă din cadrul proiectului. În locul ei a fost numită Camelia Mihalcea, director în cadrul ANOFM, care, după câteva luni, a cerut și ea să iasă din cadrul proiectului. La conducerea proiectului revine Tufan care, după o scurtă perioadă de timp, pleacă iar din cadrul proiectului, pentru a fi numit un anume Rădulescu, alt director din cadrul Agenției Naționale.

Între timp, Soft Business Union externalizează o mare parte din proiect către IT System International și o mare parte dintre directorii ANOFM din cadrul acestui proiectului sunt angajați la această societate.

80 milioane de euro din fonduri UE sunt pe cale de dispariție

În momentul de față, ANOFM are probleme serioase referitoare la modernizarea pieței de muncă în relația cu angajatorii. Mai multe proiecte, în valoare de aproape 80 milioane de euro ar fi trebuit depuse încă de la jumătatea anului trecut, iar reprezentanții Comisiei Europene atrag atenția asupra faptului că aceste întârzieri vor duce la pierderea fondurilor.

În Raportul de ţară din 2019, Comisia Europeană a avertizat că „reforma planificată a serviciului public de ocupare a forţei de muncă a fost mult întârziată”. „Serviciul public de ocupare a forţei de muncă are o metodă foarte limitată de gestionare a cazurilor. Lipsa integrării serviciilor de ocupare a forţei de muncă, a serviciilor sociale şi a serviciilor educaţionale şi cooperarea ineficace cu angajatorii rămân obstacole importante. S-a constatat o întârziere acumulată în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor, deşi numărul cererilor de subvenţii a crescut de la 334 în ianuarie 2018, la 3.470 în septembrie 2018”, se arată în raportul de ţară.

În 24 mai 2018, ANOFM, în calitate de beneficiar, a transmis proiectul INCLUDDIS care a fost respins în etapa de conformitate administrativă şi eligibilitate. Proiectul nu a fost refăcut, Agenția cerând în schimb prelungirea termenului de depunere până la 30 septembrie 2018, pentru ca, succesiv, să mai ceară o păsuire până la 30 noiembrie 2018. Din acest motiv, bugetul de 118,3 milioane de euro a fost redus la 55 milioane de euro. Nici sub aceste auspicii proiectul nu a fost refăcut, însă s-au mai cerut prelungiri de termen, până la 31 decembrie 2018, la 28 februarie 2019, și 30 aprilie 2019.

La jumătatea lunii trecute, ”Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca”, AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10&3.11

Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/sisteme/proceduri/servicii/mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile; Obiectiv specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”.

Această consultare publică va duce la întârzierea termenelor, fapt în urma căruia va surveni pierderea banilor.

UE a dat 20 milioane de euro degeaba

În perioada derulării proiectului Cardul Profesional European s-a încercat transferarea bazei de date AMSBG (Arbeitsmarktservice Betriebs Gmbh), pe care ANOFM-ul plătise aproape 20 milioane de euro, pentru a fi folosită în cadrul proiectului cardului profesional european. Însă transferul nu a fost posibil din cauza incompatibilităților de platformă. Și în cadrul acestui proiect (baza de date AMSBG), firma austriacă a subcontractat lucrări în proporție de aproape 50% către societăți precum Siveco sau Omnilogic care, de fapt, au ”resuscitat” un sistem informatic mai vechi de care se folosea ANOFM până atunci. Mai mult, în cadrul acestui contract s-au achiziționat computere cu o valoare de 1.400 euro/bucata sau notebook-uri de peste 2.100 euro/bucata. Curtea de conturi a României a constat într-un raport aceste nereguli, dar nimeni nu a fost tras la răspundere.