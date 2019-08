Continuă să apară informații cutremurătoare legate de tragedia de la Caracal. De data aceasta, jurnalista Adina Anghelescu de la Lumea Justiției a prezentat miercuri, 21 august 2019, la Antena 3 declarațiile pe care le-a dat Gheorghe Dinca în fața procurorului Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova în legătură cu răpirea și uciderea Alexandrei Macesanu și a Luizei Melencu.

Audiat la DIICOT pe 28 iulie 2019, în prezența avocatului din oficiu Alexandru Marius Bogdan, Gheorghe Dincă a relatat cum le-a luat pe cele două fete cu mașina, la ocazie, le-a omorât, apoi s-a debarasat de cadavre prin incinerare (Alexandra), respectiv aruncare în Dunare (Luiza).

Iată afirmațiile lui Gheorghe Dincă date în fața procurorului DIICOT Liviu Vasilescu:

A. Despre Alexandra:

– Dinca spune ca in 24.07.2019, in jurul orei 10, a vazut fata pe marginea strazii in comuna Dobrosloveni si ca el se intorcea de la Osica, unde fusese sa lase o piesa de masina cuiva;

– In discutia avuta cu Alexandra in masina, Dinca a intrebat-o daca ea cunoaste fete care se ocupa cu prestatii sexuale pe bani;

– Dinca spune ca a aruncat din mers telefonul pe care i-l luase Alexandrei de pe bancheta din spate a masinii, dupa ce o lovise si fata ramasese nemiscata cu capul cazut in fata, rezemat de scaunul din fata;

– Dinca declara ca a aruncat telefonul intr-un loc din zona stadionului, pe langa care trece un parau, l-a traversat si a aruncat telefonul peste gard. Fata nu isi revenise;

– Cand a ajuns acasa, Dinca afirma ca fata tot nu isi revenise, a bagat masina in curte, pentru ca a observat ca pe strada erau doua femei politist, a scos-o din masina pe fata, dupa ce i-a legat mainile cu cureaua de la pantaloni si a dus-o in casa;

– Dinca afirma ca Alexandra si-a revenit in casa si i-a dat sa bea o cafea;

– Dinca spune ca fata i-a dat un numar de telefon sa sune ca sa spuna de ea ca e la o prietena si, dupa ce fata i-a spus ca se simte rau, l-a rugat sa se duca sa ii cumpere medicamente. A plecat, dar “am uitat sa iau medicamente si am fost doar la cumparaturi”;

– “Nu am luat de la fata vreo bratara rosie pe care sa o fi aruncat in vreo curte. Nu imi amintesc acest lucru. Nu imi amintesc sa fi plecat spre Craiova in acea zi”, a declarat Dinca;

– Intre orele 9-12, Dinca spune ca a fost in oras si a baut un ceai, dupa ce o legase pe Alexandra la picioare si maini cu sfoara si ii pusese o banda pe ochi. La intoarcerea din oras declara: “Am intrat in casa si am deschis usa si am observat ca fata se dezlegase de la pat si umbla legata la picioare, avand telefonul in mana”;

– Conform declaratiei, a urmat o altercatie, Dinca a plesnit fata si aceasta a cazut langa o masa. Dinca a vazut ca nu mai misca si ca “ii curgea sange din nas si din urechea dreapta”;

– “Am observat ca misca un picior ca un spasm… M-am panicat si nu m-am gandit sa chem ambulanta”. Dinca spune ca si-a dat seama ca fata a murit, a invelit-o pe Alexandra intr-o husa de pat cu elastic si a asezat-o in butoi in picioare;

– “Am dat foc la o ora-doua dupa ce am constatat ca e moarta”;

– Pentru ardere a folosit lemne, carpa imbibata cu motorina, resturi din curte, o punga cu vaselina si un carton de smoala. “Focul a ars pana la orele 20”.

B. Despre Luiza:

– “Am avut un incident similar cu o fata pe nume Melencu Luiza Mihaela, pe care o recunosc din fotografia profil de pe pagina de Facebok”. Dinca spune ca nu o cunostea pe fata dinainte si ca a luat-o cu masina Renault Megane OT-48-WYW pe la intersectia strazii Craiova cu strada Piata Victoriei si ca Luiza “vroia sa mearga spre Diosti”;

– Dinca declara ca a stat cu ea de vorba in masina si ea i-a zis de bancomat, “ca ii trimite bani mama ei care lucreaza in strainatate si ca face liceul la Craiova”;

– “Eu am crezut ca fata e prostituata”, declara Dinca. I-a oferit 50 de lei, pe care nu i-a luat, dar a acceptat sa mearga de bunavoie cu el acasa;

– Dinca spune ca la un moment dat, dupa o cearta violenta, a lovit-o pe Luiza si “fata a cazut jos intre pat si perete, cu capul catre noptiera si s-a lovit puternic cu capul de ciment”, dupa care zice ca a inceput sa o resusciteze;

– Dupa ce a constatat ca e moarta, a folosit pentru partea de sus 3-4 saci, carora le-a taiat fundul pentru ca nu intra intreg corpul, si 3-4 saci pentru partea de jos. “Precizez ca rucsacul fetei a ramas in masina”;

– “Am plecat noaptea pe ruta ocolitoare spre Corabia, am trecut pe langa Comanca, am mers spre Rotunda si am ajuns la Visina, in apropiere de Corabia. Nu gaseam un stufaris in care sa o arunc si atunci m-am hotarat sa o arunc in Dunare, in apropiere de Corabia, in partea dinspre Celei (…). M-am uitat sa vad cum cadavrul se duce la fundul apei”;

– Dinca mai afirma ca a gasit in rucsac 120 de lei si mai multe bilete cu numere de telefon (tata si bunic) si ca l-a sunat pe bunic de pe un telefon mobil cumparat din targ. Apoi spune ca a “abandonat telefoanele”. La final, recunoaste infractiunile de omor si le regreta, dar nu recunoaste violul Alexandrei.