În comuna Jucu, județul Cluj, câinii fără stăpân sunt adunați și transportați la un adăpost din județul Giurgiu, situat la mai mult de 500 de kilometri distanță. Potrivit autorităților locale, această măsură a fost aleasă din cauza lipsei unor soluții mai apropiate geografic.

„De câțiva ani avem probleme serioase cu câinii vagabonzi, am tot căutat o societate care să se ocupe de ei mai aproape dar nu am găsit. La un moment dat am făcut demersuri cu o firmă din Turda, să semnăm un contract, dar nu l-am mai finalizat, pentru că persoana aceea, un doctor veterinar care se ocupa de gestionarea acestui proiect a decedat între timp și s-a desființat firma. Nu ai soluții prea multe în sensul ăsta.

Avem acest contract din urmă cu unul sau doi ani, nu aș putea să vă mai spun exact suma. Câinii vagabonzi, mai ales la cererea locuitorilor din comună, câinii fără stăpân sunt tranchilizați de către ei, duși la adăpost, deparazitați și sterilizați. Dacă sunt solicitați înapoi, că sunt anumiți căței dragi locuitorilor, care le dau de mâncare, chiar dacă nu sunt ai lor, ei vor trebui să și-i asume. Dacă îi cere înapoi, această firmă îi aduce sterilizați și deparazitați și vor fi cipați pentru cine își ia angajamentul că îl ia în grijă”, a declarat, pentru Cluj24, primarul comunei Jucu, Dorel Pojar.

