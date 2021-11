Curtea de Apel Cluj a decis rejudecarea procesului dintre Petru Șușcă, fostul manager al Spitalului Județean de Urgență Cluj Napoca, și Loredana Ungureanu, soția deputatului Emanuel Ungureanu.

Anul trecut, femeia a câștigat după ce l-a dat în judecată pe fostul manager al spitalului clujean pe care l-a acuzat că nu ar fi angajat-o din cauza unei vendete personale pe care Șușcă ar fi avut-o cu soțul ei.

Însă, judecătorii de la curtea de Apel Cluj, instanța superioară, au dispus casarea sentinței și rejudecarea procesului.

”Admite recursul declarat de paratul Șușcă Petru impotriva deciziei civile nr. 1679/A din 07.12.2020 a Tribunalului Cluj, pronuntata in dosar nr. 13015/211/2018*, pe care o casează in tot si in rejudecare dispune dupa cum urmeaza: Admite apelul declarat de paratul Șușcă Petru impotriva sentintei civile nr. 1600/12.03.2020 pronuntata de Judecatoria Cluj Napoca in acelasi dosar pe care o schimba in tot in sensul ca respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Ungureanu Loredana in contradictoriu cu paratul Șușcă Petru, ca nefondata. Respinge apelul declarat de reclamanta impotriva aceleiasi sentinte. Respinge recursul incident declarat de reclamanta Ungureanu Loredana impotriva aceleiasi decizii. Obliga pe intimata reclamanta Ungureanu Loredana sa plateasca recurentului parat Șușcă Petru suma de 100 lei, cheltuieli de judecata in recurs. Decizia este definitiv””, arată soluția pe scurt a instanței.

În ediția tipărită a Gazetei de Cluj vom prezenta detalii despre acest subiect.