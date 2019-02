În anul 2018, numărul cauzelor de soluționat a fost de 2.091, din care 1.104 nou înregistrate în perioada de referință, față de 1.665 cauze în 2017, din care 855 nou înregistrate.

Se constată, astfel, că în 2018, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu 25,59% și o creștere cu 29,12% privind cauzele nou înregistrate, față de anul 2017. În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului 2018 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de 136 cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2017, când acest număr a fost de 124 cauze (creștere cu 9,68%). Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (69,58% – 1.455 cauze din 2.091 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (4.97% – 104 cauze din 2.091 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane (4,73% – 99 cauze din 2.091 cauze).

În cadrul serviciului, în 2018 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 11 procurori, rezultând astfel, o medie a dosarelor de soluționat de 190,09 cauze/procuror, față de 166,5 cauze/procuror în 2017. În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2018, au fost soluționate 912 cauze, față de 678 cauze în cursul anului 2017, respectiv un plus de 234 cauze, reprezentând o creștere cu 34,51%, față de anul 2017. Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului, în cursul anului 2018, rezultă că media dosarelor soluționate este de 82,91 cauze/procuror în 2018, față de 67,8 cauze/procuror în 2017, reprezentând o creştere cu 22,29% în 2018. În cursului anului 2018, într-un număr de 669 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 446 cauze în anul 2017, reprezentând o creștere cu 50%, iar un număr de 243 cauze au fost declinate sau reunite, față de 232 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2017, ceea ce reprezintă creștere cu 4,74 %, față de anul 2017.

În anul 2018, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 913 persoane, comparativ cu anul 2017, când au fost cercetate 867 persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu 5,31%. Numărul cauzelor rămase nesoluționate la finele anului 2018 a crescut de la 987 cauze la finele anului În 2018, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de 56,38 %, respectiv 1.179 cauze din totalul cauzelor de soluționat (2.091 cauze), față de anul 2017, când aceasta a fost de 59,28%, ceea ce reprezintă o scădere cu 2,90 %. În 2018, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de 126 cauze, la fel ca în anul 2017, cu 219 inculpați trimiși în judecată, față de 286 inculpați trimiși în judecată în 2017 (scădere cu 23,43%), dintre care 60 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 94 inculpați arestați preventiv în anul 2017 (scădere cu 36,17 %).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în 2018 este de 18,83 % (126 din 669), față de anul 2017, când a fost de 28,25 % (126 din 446) – scădere de 9,42 %. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului 2018, la nivelul serviciului a fost de 14.155.323 lei, comparativ cu anul 2017, când valoarea acestora a fost de 2.561.941 lei. Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate: Din totalul cauzelor soluționate în anul 2018 (669): 252 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 178 între șase luni și un an de la sesizare; 237 peste un an de la sesizare; 2 cauze după împlinirea termenului de prescripție; față de 2017, când din totalul de 446 cauze soluționate: 167 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare; 108 între șase luni și un an de la sesizare; 170 peste un an de la sesizare; 1 cauză după împlinirea termenului de prescripție. La finele anului 2018, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării aflate în lucru a fost de 24 cauze, comparativ cu finele anului 2017, când acest număr a fost de 28 cauze (scădere cu 14,29%).