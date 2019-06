Continua sa iasa la iveala metodele de lucru revoltatoare ale procurorilor DNA, unele care nu au nicio legatura cu statul de drept atat de mult clamat, ci mai degraba pot fi considerate ca fiind de-a dreptul mafiote. De aceasta data, Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate o marturie in care se ofera detalii incendiare despre celebrul procuror Doru Tulus, plecat intre timp de la DNA.

Fostul sef de cabinet al ex-ministrului de Interne Cristi David, Roger Nitescu, l-a demascat pe Doru Tulus in fata Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, relatand cum acesta ar fi facut presiuni asupra sa pentru a declara ca i-a dat o geanta de bani lui David. Totul s-a intamplat in dosarul in care Cristi David a fost trimis in judecata pentru luare de mita, si condamnat in prima instanta la 5 ani inchisoare cu executare, pe motiv ca ar fi primit 500.000 de euro in cadrul unei afaceri cu drepturi litigioase. Nu ne vom referi la fondul dosarului, ci la declaratiile extrem de grave ale lui Roger Nitescu, la randul sau trimis in judecata, privind modul in care procurorul DNA Doru Tulus ar fi lucrat ca sa-l infunde pe Cristi David.

Catuse pregatite pentru sotie si socru

Astfel, audiat fiind in urma cu cateva zile la ICCJ, mai exact in 27 mai 2019, Roger Nitescu a informat Completul de 5 ca isi retrage atat declaratiile date in faza de urmarire penala, cat si pe cele de la fond. In acest sens, Nitescu a explicat ca a facut respectivele declaratii impotriva lui Cristi David ca urmare a santajului si amenintarilor venite din partea lui Tulus. Concret, fostul sef de cabinet al lui David a dezvaluit ca Doru Tulus i-a transmis ca daca nu va spune ca i-a dat bani ex-ministrului de Interne, atat sotia sa, cat si sotul sau vor fi arestati. De altfel, acesta a aratat ca la o zi sau doua dupa prima audiere de la DNA sotia si socrul sau au primit citatii din partea parchetului anticoruptie. Nu in ultimul rand, Nitescu dezvaluie ca procurorul Doru Tulus i-ar fi cerut sa poarte tehnica de inregistrare cand s-a intalnit cu Cristi David si i-a spus ce intrebari sa ii adreseze.

Pe de alta parte, Roger Nitescu a confirmat ca in 2008 a primit o geanta cu bani, in care se aflau 500.000 de euro, in cadrul afacerii cu drepturi litigioase. Nitescu afirma ca din aceasta suma a lasat la locuinta lui Cristi David 10.000 de euro, cadou pentru campania electorala, insa a subliniat faptul ca ex-ministrul nu a stiut de unde sunt acesti bani si ca nu a avut nicio legatura cu afacerea cu drepturile litigioase.

Iata un fragment din declaratia lui Roger Nitescu, pe care o atasam integral la finalul articolului:

“Nu mentin declaratiile date anterior in cauza, atat in faza de urmarire penala, in calitate de suspect, respectiv inculpat. Nu mentin, de asemenea, nici declaratia pe care am dat-o la data de 17.05.2016 la Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penala.

Declaratiile pe care le-am dat in faza de urmarire penala au fost date sub presiunea unui santaj, a unor acte de amenintare exercitate de catre procurorul de caz, respectiv domnul procuror Tulus.

In primavara anului 2014, cand am fost chemat la parchet pentru a fi audiat, procurorul de caz mi-a spus sa ma gandesc pentru ca daca nu confirm primirea unei sume de bani de catre inculpatul David atat sotia mea, cat si socrul meu vor fi arestati. La aproximativ 4 sau 5 zile dupa ce am avut aceasta discutie cu procurorul de caz, am formulat denunt, dupa ce, in prealabil, m-am consultat cu avocatul meu. Pana in prezent nu am formulat plangere penala impotriva domnului procuror Tulus, fiindu-mi teama sa demarez un astfel de demers.

Dupa finalizarea primei declaratii pe care am dat-o la parchet, domnul procuror Tulus s-a apropiat de mine si mi-a spus sa ma gandesc foarte bine, ca altfel urmeaza sa-mi aresteze sotia, respectiv socrul meu”.

De asemenea, Roger Nitescu a raspuns la Inalta Curte si unor intrebari adresate de avocati, privind presiunile pe care le-ar fi facut asupra sa procurorul DNA Doru Tulus:

“Intrebare: Cand au primit citatiile de a se prezenta la parchet sotia, respectiv socrul dvs?

Raspuns: La o zi sau doua dupa prima audiere la DNA.

(…)

Intrebare: Domnul procuror Tulus v-a cerut sa purtati tehnica de inreegistrare cand v-ati intalnit cu inculpatul David cu scopul de a-l provoca?

Raspuns: Da. De asemenea, mi-a spus in mod ostentativ si ce intrebari trebuie sa-i adresez domnului David.

Intrebare: Ce v-a raspuns domnul David cu acel prilej?

Raspuns: Mi-a spus: ‘ce treaba am eu cu treaba asta, nu am nicio legatura’”.

