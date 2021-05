Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate Publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, i-a făcut comuniști pe Iohannis și Premierul Câțu despre poziția lor legată de taxă impusă pentru vaccin. Declarațiile acestuia au fost făcute la RFI.

„Din punct de vedere al sănătății publice, nu are niciun sens, este o aberație, pentru că în momentul în care introduci plata pentru vaccin în mod evident scazi și mai mult dezirabilitatea vaccinului. Mai mult, procentul de persoane vaccinate ar scădea, pentru că pentru unele persoane, prețul, indiferent cât ar fi, ar putea reprezenta un obstacol.

Când avem probleme de sănătate publică care afectează întreaga populație, nici nu se pune problema aă ar putea plăti oamenii din buzunar vaccinul, pentru că introduci un obstacol în calea accesării vaccinului, în condițiile în care noi suntem în plină scădere a administrării primei doze, deci avem o problemă de rtim de vaccinare. Nu are niciun sens.

Abordările bazate pe amenințări, că este o amenințare de fapt, voalată, nu funcționează. Aici mai degrabă funcționează stimulii pozitivi, în care le oferi oamenilor informații potrivite pentru a putea lua o decizie informată. Anunțul este o decizie profund neinspirată, pentru că tot ce face este să arunce și mai multă incertitudine și impredictibilitate asupra a ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Accesul la sănătate este un drept fundamental.

Până acum, Guvernul s-a focalizat pe furnizarea vaccinurilor și pe înlăturarea obstacolelor de a te vaccina. Unde Guvernul a eșuat și continuă să o facă, este pe partea de comunicare și informare a populației. Un procent semnificativ al populației este sceptic pentru că nu are suficiente informații: legate de efectele potențiale ale vaccinului, efecte adverse, care sunt perspectivele pentru viitor. Informații care ar trebui furnizate în continuu. Interesul Guvernului pentru partea de comunicare se vede în bugetul care a fost alocat pentru partea de comunicare, respectiv, niciun buget. Campania de comunicare a Guvernului pentru creșterea ritmului de vaccinare se limitează la apeluri la populație, făcute de președinte, premier și medicul Valeriu Gheorghiță, care erau o modalitate utilă în anii ’60, dar acum nu mai funcționează, în ziua de astăzi este nevoie de campanii complexe, conduse de experți în comunicare. La fel cum președintele și premierul apelează, în campaniile electorale, la experți în comunicare care să mobilizeze populația la vot, pentru un partid sau altul,exact la fel acum ar trebui să angajeze și să aloce fonduri pentru campanii de comunicare conduse de experți în comunicare”, a spus Răzvan Cherecheș la RFI.

Răzvan Cherecheș și-a dat demisia din funcția de consilier onorific la Ministerul Sănătății în luna martie. El s-a declarat dezamăgit de colaborarea cu ministerul, spunând că nu a fost consultat pe probleme care țin de competența lui. Cherecheș fusese numit consilier la jumătatea lunii februarie.

„Ieri mi-am înaintat demisia din funcția de consilier onorific la Ministerul Sănătății (poziție neplătită). Experiența mea a fost una amară – am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de 2 ori și am propus sugestii, idei și articole științifice (nesolicitate) către Minister cu o frecvență de una pe zi (la început) și apoi câte una la 2-3 zile (probabil că așteptările mele au fost nerealiste). Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcția a fost literal una onorifică – echipa din Minister este mult prea prinsă ca să utilizeze experiența consilierilor (aceasta a fost situația în cazul meu). Nu consider că este cazul să rămân într-o funcție (chiar și una onorifică) dacă mă simt inutil”, a scris Răzvan Cherecheș pe Facebook.