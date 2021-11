Primăria Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca continua proiectul votat de clujeni în cadrul procesului de Bugetare participativa, „Autobuze școlare pentru elevi”.

Incepând cu data de 08.11.2021, pentru traseele: E6, E7, E8, E9, E10, E11, E112, E13, E14 se modifica ora de intoarcere respectiv la 13:05, conform solicitarilor primite de la unitatiile de invatamant. Tot din aceasta data, traseul liniei E9 va fi prelungit. Astfel capat de linie va fi statia Alverna Est de pe strada Constantin Brancusi urmand traseul pe str. Albinii, str. Albac, str. Liviu Rebreanu. Str. Unirii.

Astfel:

Traseul E1: Plecare St.Primaverii ora 07:15 – Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10:

Dus:[07:15] ( 6 km ) str. Primaverii ( statia Primaverii, statia Minerva ) – str. Izlazului (statia Izlazului) – str. Campului – Calea Manastur (statia Calea Manastur, statia Agronomia) – Calea Motilor (statia Calea Motilor ) – str. Memorandumului ( statia Memorandumului Sud ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Victoria ) – P-ta A. Iancu- str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).Intors:[12:10] ( 6,7 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str. Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) – str. Paris – B-dul 21 Decembrie 1989 (statia Sora) – str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) – Calea Motilor ( statia Spitalul de Copii, statia Fabrica de Bere ) – Calea Manastur( statia Gradini Manastur ) – str. Campului – str. Izlazului( statia Cocosul de Aur ) – str. Primaverii ( statia Peana, statia Garbau ) – Bucium.

Traseul E2: Plecare St.Bucium ora 07:15 – Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10 :

Dus:[07:15] ( 5,8 km ) str. Bucium ( statia Bucium ) – Calea Floresti ( statia Ciobanului, statia P-ta Flora ) – Calea Manastur (statia Calea Manastur, statia Agronomia ) – Calea Motilor (statia Calea Motilor ) – str. Memorandumului (statia Memorandumului Sud) – B-dul 21 Decembrie 1989 (statia Victoria) – P-ta A. Iancu – str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Intors:[12:10] ( 6,7 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str. Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) – str. Paris – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora) – str. Memorandumului (statia Memorandumului Nord) – Calea Motilor(statia Spitalul de Copii) – Calea Manastur (statia Fabrica de Bere, statia Gradini Manastur) – Calea Floresti (statia Taberei, statia Calea Floresti ) – Bucium(statia Colina).

Traseul E3: Plecare St.Zorilor ora 07:15 – Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10:

Dus:[07:15] ( 4,4 km ) – str. Observatorului (statia Zorilor, statia Spitalul de Recuperare Sud, statia Observatorului Sud ) – Calea Turzii (statia Gheorghe Doja) – P-ta Cipariu (statia Cipariu Nord) – P-ta A. Iancu (statia P-ta Avram Iancu) – str. Constanta str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Intors:[12:10] ( 5 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str. Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) – str. Paris – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piata Stefan Cel Mare (statia Teatru ), Calea Turzii (statia Silviu Dragomir ), str. Observatorului (statia Observatorului Nord, statia Spitalul de Recuperare Nord, statia Gheorghe Dima).

Traseul E4: Plecare Gheorgheni ora 07:15 – Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10:

Dus: [07:15] ( 3,7 km ) str. Unirii (statia Snagov Nord, statia Borsec Nord) – Nicolae Titulescu (statia Bistritei, statia Septimiu Albinii Nord) – P-ta Cipariu (statia Piata Cipariu Nord ) – P-ta A. Iancu (statia Piata Avram Iancu) – str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Intors:[12:10] ( 4,5 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str. Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) – str. Paris – B-dul 21 Decembrie 1989 – Piata Stefan Cel Mare ( statia Teatru) – B-dul Nicolae Titulescu (statia Cipariu Est, statia Septimiu Albinii Sud, statia Nicolae Titulescu ) – str. Unirii(statia Herculane, statia Borsec Sud, statia Snagov Sud) .

Traseul E5: Plecare str Plevnei la ora 07:00 , plecare IRA ora 07:20 –Plecare Plecare str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) ora 12:10.

Dus: [07:00] ( 11,5 km ) str. Plevnei ( statia Plevnei Sud, statia CET, statuia Timisului, statia Branului Sud), str. Branului, str. Vidrei ( statia Infratirii Sud), str. Morii , str. Barc I ( statia Pintea Viteazu Sud, statia Barc 1), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Vest ), str. Traian Vuia ( statia Camin Someseni, statia Branului), str. Aurel Vlaicu ( statia Expo Transilvania, statia Aurel Vlaicu, statia Arte Plastice) – B-dul 21 Decembrie 1989 (statia Crinului, statia Somes, statia Constanta ) – str. Constanta – str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – str. Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”).

Intors: [12:10] ( 11,6 km ) str. Arges (Lic. “Nicolae Balcescu”) – str. Paris – str. Nicolae Cristea ( Colegiul de Muzica Sigismund Toduta) – str. Gheorghe Lazar – Onisifor Ghibu (Lic. “Avram Iancu”) – str. Paris – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Biserica Sf. Petru, statia Piata Marasti)– str. Aurel Vlaicu(statia Maresal Constantin Prezan, statia Siretului, statia Pod Someseni ) , str. Traian Vuia ( statia Aiudului, statia Scoala Someseni), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Eest ), str. Barc I ( statia Barc 1 Nord, statia Pintea Viteazu Nord ), str. Morii, str. Vidrei ( statia Infratirii Nord), str. Branului, str. Plevnei ( statia Rodnei, statia Blajului, statuia Broda, statia Plevnei Nord).

Traseul E6 ( Primaverii – Mihail Kogalniceanu): Plecare Str. Primaverii ora 07:10 – Plecare str. Avram Iancu ora 13:05:

Dus:[07:10] ( 6,7 km ) str. Primaverii ( statia Primaverii, statia Minerva ) – str. Izlazului ( statia Izlazului ) – str. Campului – Calea Manastur ( statia Calea Manastur, statia Agronomia ) – Calea Motilor(statia Calea Motilor ) – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu (Nr.6 -Seminarul Teologic Ortodox), str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors: [13:05] ( 8,8 km ) str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii – str. Mihail Kogalniceanu (Nr.2 Liceul Teoretic Bathory Istvan, Nr.16 pt. Colegiul National Emil Racovita si Liceul Teologic Reformat, Nr.23 pt. Liceul Teoretic Apáczai Csere János ) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor, Calea Dorobantilor (statia Tribunal, statia Scoala Barnutiu, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 (Statia Somes, Statia Constanta, Statia Sora), strada Memorandumului (statia Memorandumului Nord), Calea Motilor (statia Spitalul de Copii, statia Fabrica de Bere), Calea Manastur (statia Gradini Manastur), str. Izlazului (statia Cocosu de Aur), str. Primaverii (statia Peana, statia Garbau).

Traseul E7 ( Bucium – Mihail Kogalniceanu) : Plecare St.Bucium ora 07:10 –Plecare str. Avram Iancu ora 13:05 :

Dus:[07:10] ( 8,1 km ) str. Bucium ( statia Bucium ) – Calea Floresti ( statia Ciobanului, statia Piata Flora ) – Calea Manastur ( statia Calea Manastur, statia Agronomia ) – Calea Motilor ( statia Calea Motilor ) – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu (Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana ).

Intors:[13:05] ( 8,8 km ) str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii – str. Mihail Kogalniceanu (Nr.2 Liceul Teoretic Bathory Istvan, Nr.16 pt. Colegiul National Emil Racovita si Liceul Teologic Reformat, Nr.23 pt. Liceul Teoretic Apáczai Csere János ) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor, Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora) , str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ), Calea Motilor ( statia Spitalul de Copii, statia Fabrica De Bere ), Calea Manastur ( statia Gradini Manastur ), Calea Floresti ( statia Taberei, statia Calea Floresti ), str. Bucium ( statia Colina ).

Traseul E8 (Plevnei – IRA – Mihail Kogalniceanu) Plecare str Plevnei la ora 07:00, plecare IRA la ora 07:20, – Plecare str. Avram Iancu ora 13:05:

Dus: [07:00] ( 13 km ) str. Plevnei ( statia Plevnei Sud, statia CET, statuia Timisului, statia Branului Sud), str. Branului, str. Vidrei ( statia Infratirii Sud), str. Morii , str. Barc I ( statia Pintea Viteazu Sud, statia Barc 1), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Vest ), str. Traian Vuia ( statia Camin Someseni, statia Branului) – str. Aurel Vlaicu ( statia Expo Transilvania, statia Aurel Vlaicu, Statia Arte Plastice ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Crinului, statia Somes, statia Constanta, statia Sora ) – str. Memorandumului ( statia Memorandului Nord ) – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr. 72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana )..

Intors: [13:05] ( 10,7 km ) str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii – str. Mihail Kogalniceanu (Nr.2 Liceul Teoretic Bathory Istvan, Nr.16 ptr. Colegiul National Emil Racovita si Liceul Teologic Reformat, Nr. 23 ptr. Liceul Teoretic Apáczai Csere János ) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor ((nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, str. Aurel Vlaicu ( statia Maresal Constantin Prezan ) – str. Traian Vuia ( statia Aiudului, statia Scoala Someseni), str. Capitan Grigore Ignat ( statia Capitan Grigore Ignat Eest ), str. Barc I ( statia Barc 1 Nord, statia Pintea Viteazu Nord ), str. Morii, str. Vidrei ( statia Infratirii Nord), str. Branului, str. Plevnei ( statia Rodnei, statia Blajului, statuia Broda, statia Plevnei Nord),

Traseul E9 ( Alverna – Unirii – Mihail Kogalniceanu) : Plecare Alverna ora 07:00, Unirii ora 07:15

Dus: [07:00] str. Constantin Brancusi ( statia Alverna Est, statia Malinului Est) – str. Septimiu Albinii – str. Albac – str. Liviu Rebreanu ( statia Liviu Rebreanu ) – Bucla de intoarcere Unirii – ora [07:15] – str. Unirii ( statia Snagov Nord, statia Borsec Nord) – B-dul Nicolae Titulescu (statia Bistritei, statia Septimiu Albinii Nord ) – P-ta Cipariu ( statia Piata Cipariu ) – P-ta Avram Iancu ( statia Piata Avram Iancu ), B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora ), str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors: [13:05] Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Memorandumului, str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii – str. Mihail Kogalniceanu (Nr.2 Liceul Teoretic Bathory Istvan, Nr.16 ptr. Colegiul National Emil Racovita si Liceul Teologic Reformat, Nr.23 ptr. Liceul Teoretic Apáczai Csere János ) – Str. Baba Novac – Piata Stefan Cel Mare ( statia Opera ) – B-dul Nicolae Titulescu ( statia Piata Cipariu Est, statia Septimiu Albinii Sud, statia Nicolae Titulescu ) – str. Unirii ( statia Herculane, statia Borsec Sud, statia Snagov Sud ), str. Liviu Rebreanu ( statia Albac, statia Baisoara ), str. Albac, str. Septimiu Albinii, str. Constantin Brancusi ( statia Malinului Vest si statia Alverna Vest).

Traseul E10 ( Faget – Zorilor – Mihail Kogalniceanu) : Plecare Faget ora 06:55 –Plecare Dorobantilor ora 13:05:

Dus: [06:55] ( 11,8 km ) Faget Vila Tusa ( statia Vila Tusa ) – str. Fagetului ( statia D.D. Rosca Est, statia Dianei Est, statia Hotel Still ) – str. Eugen Ionesco (statia Eugen Ionesco, statia N.Steinhardt, strada Vasile Stoica) – str. Lunii – str. Observatorului (statia Zorilor, statia Spitalul De Recuperare Sud, statia Observatorului Sud ) – Calea Turzii ( statia Gheorghe Doja ) – P-ta Cipariu ( statia Piata Cipariu Nord ) – P-ta Avram Iancu ( statia Avram Iancu ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora ) – str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu (Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors:[13:05] ( 11,9 km ) (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Memorandumului, str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii – str. Mihail Kogalniceanu (Nr.2 Liceul Teoretic Bathory Istvan, Nr.16 pt. Colegiul National Emil Racovita si Liceul Teologic Reformat, Nr. 23 pt. Liceul Teoretic Apáczai Csere János ) – Str. Baba Novac – Piata Stefan Cel Mare (statia Opera) – Calea Turzii (statia Silviu Dragomir) – str. Observator (statia Observator Nord, statia Spitalul De Recuperare Nord, statia Gheorghe Dima ) – str. Lunii – str. Eugen Ionesco (statia Picasso, statia L. Matis, statia Luminii ) – str. Fagetului (statia Dianei Vest, statia D.D. Rosca Vest, statia Vila Tusa).

Traseul E11 ( Buna Ziua – Mihail Kogalniceanu) : Plecare Buna Ziua ora 07:05 – Plecare Dorobantilor ora 13:05:

Dus:[07:05] ( 8,7 km ) CaleaTurzii ( statia Dacia Service, statia Compexit ) – str. Buna Ziua ( statia Complex Tempus Sud, statia Vitacom, statia Trifoiului Sud ), str. Becas (statia Becas Est, statia Drapelului Est ), P-ta I. Agarbiceanu (statia Piata I. Agarbiceanu Est ), str. Brasov ( statia Andrei Muresanu), Calea Turzii, P-ta Cipariu (statia Piata Cipariu Nord ) – P-ta Avram Iancu (statia Piata Avram Iancu ) – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Sora ), str. Memorandumului (statia Memorandumului Nord) , – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors: [13:05] ( 9 km ) (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana), sens giratoriu Marasti, B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – Piata Stefan Cel Mare ( statia Opera ), str. Constantin Brancusi ( statia Cipariu Sud ), str. Barbu Stefanescu Delavrancea, P-ta I. Agarbiceanu (statia I. Agarbiceanu Vest ), str. Becas ( statia Drapelului Vest, statia Becas Vest ), str. Buna Ziua ( statia Fagului, statia Trifoiului Nord, statia Vitacom Nord, statia Comlex Tempus Nord ), Calea Turzii ( statia Centrul Medical, statia Drum Faget ) .

Traseul E12 ( Grigorescu – Mihail Kogalniceanu) : Plecare Grigorescu ora 07:15 – Plecare str Avram Iancu ora 13:05:

Dus: [07:15] ( 6,1 km ) str. Paul Ioan ( statia Radio Romania Cluj ) – str. Fantanele – str. Alexandru Vlahuta ( statia Petuniei, statia Iancu De Hunedoara ) – P-ta 14 Iulie ( statia Piata 14 Iulie Vest ), str. Uzinei Electrice ( statia Aleea Stadion ), str. George Cosbuc ( statia Hotel Sport ), Calea Motilor (statia Calea Motilor), str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu (Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu (Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors: [13:05] ( 8,3 km ) str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana)- sens giratoriu Marasti – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Somes, statia Constanta, statia Sora) – strada Memorandumului ( statia Memorandumului Nord ) – Calea Motilor ( statia Spitalul De Copii ) – str. George Cosbuc (statia Chios) – str. Uzinei Electrice (statia Sala Polivalenta ) – Piata 14 Iulie ( statia Sigismund Toduta ) – str. Alexandru Vlahuta (statia Alexandru Vlahuta ) – str. Fantanele ( statia Buzau, statia Miraslau ) – strada Paul Ioan ( statia Fantanele ).

Traseul E13 ( Lombului – Mihail Kogalniceanu) : Plecare Lombului ora 07:05 – Plecare str. Avram Iancu ora 13:05:

Dus: [07:05] ( 9 km ) strada Giordano Bruno – (statia „La Ciuperca” – in dreptul imobilului nr. 44, statia Spicului in dreptul imobilului nr. 74)– str. Partizanilor (statia Sitarilor – in dreptul imobilului nr. 82, statia Sibiului in dreptul imobilului nr. 125 ) – str. Lombului ( statia Lombului – in dreptul imobilului nr. 3) – str. Corneliu Coposu ( statia Soarelui, statia Trandafirilor ) – str. Giordano Bruno ( statia Autogara ) – str. Piata Garii – str. I.L. Caragiale – str. Horea ( statia Piata Garii Vest, statia Scoala Horea ) – str. Regele Ferdinand – str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord), – str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr. 10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors: [13:05] ( 10,5 km ) str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana)- sens giratoriu Marasti – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Somesului, statia Constanta, statia Sora ) – str. Regele Ferdinand ( statia Central) – str. Horea ( statia Closca) – str. Piata Garii ( statia Piata Garii Nord) – str. Giordano Bruno( statia Giordano Bruno, statia „La Ciuperca” – in dreptul imobilului nr. 44, statia Spicului in dreptul imobilului nr. 74) – str. Partizanilor (statia Sitarilor – in dreptul imobilului nr. 82, statia Sibiului in dreptul imobilului nr. 125 ) – str. Lombului ( statia Lombului – in dreptul imobilului nr. 3), strada Corneliu Coposu ( statia Soarelui, statia Trandafirilor ).

Traseul E14 ( Iris – Mihail Kogalniceanu) : Plecare Iris ora 07:05 – Plecare str. Avram Iancu ora 13:05:

Dus: [07:05] ( 8,4 km ) Str. Campina ( statia Campina Nord ) – str. Fabricii – str. Sobarilor ( statia Sobarilor Nord – in dreptul imobilului nr. 29, statia Vasile Lucaciu Nord – in dreptul imobilului nr. 7) – str. Ovidiu – str. Iris ( statia Alexandru Sahia Nord – in dreptul imobilului nr. 14) – str. Nicolae Romanul – str. Gheorghe Asachi ( statia Gheorghe Asachi Nord – in dreptul imobilului nr. 13A) – str. Oasului ( statia Libertatea Vest ) – str. Traian ( statia Traian ) – Pod Traian ( statia Pod Traian ) – str. Regele Ferdinand – str. Memorandumului ( statia Memorandumului Nord )- str. Petru Maior – str. Republicii – str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr.10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu (Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana).

Intors: [13:05] ( 9,2 km ) str. Avram Iancu ( Nr.6 Seminarul Teologic Ortodox) – str. Universitatii (Nr. 10 – Seminarul Bathory Istvan), str. Mihail Kogalniceanu ( Liceul Teoretic Bathory Istvan, Colegiul National Emil Racovita, Liceul Teologic Reformat, Liceul Teoretic Apáczai Csere János) – Str. Baba Novac – B-dul Eroilor – Calea Dorobantilor (nr.72- Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”, statia Biblioteca Judeteana) – sesns giratoriu Marasti – B-dul 21 Decembrie 1989 ( statia Somes, statia Constanta) – str. Cuza Voda – Piata Mihai Viteazul (statia Piata Mihai Viteazu Est ) – str. Decebal ( statia Politia Est, statia Grupul Scolar CFR Est) – str. Oasului ( statia Libertatea Est, Libertatea I, Gh. Asachi, Iris Sud, Oasului Sud, Bulevardul Muncii, str. Fabricii ( statia Terapia III) – str. Sobarilor ( statia Sobarilor Nord – in dreptul imobilului nr. 29, statia Vasile Lucaciu Nord – in dreptul imobilului nr. 7) – str. Ovidiu – str. Iris ( statia Alexandru Sahia Nord – in dreptul imobilului nr. 14) – str. Nicolae Romanul – str. Gheorghe Asachi ( statia Gheorghe Asachi Nord – in dreptul imobilului nr. 13A).

Mentionam faptul ca si elevii altor scoli pot circula pe aceste curse.

In municipiul Cluj-Napoca, pe langa acest program, toti elevii beneficiaza de gratuitate la transportul in comun. Incepand cu data de 01.03.2020, elevii pot utiliza gratuit abonamentul lunar de 120 calatorii, cu specificatiile ca o calatorie este valabila timp de o ora (intre prima si ultima validare cu conditia validarii in fiecare mijloc de transport).