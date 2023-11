Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informeaza publicul calator ca, in zilele de 30 noiembrie, 1 Decembrie si 3 decembrie 2023, transportul public in municipiul Cluj-Napoca si in Zona Metropolitana Cluj se va desfasura intre orele 6,00 – 23,00, conform programului de transport pentru zilele de duminica. In data de 2 decembrie circulatia va fi conform zilelor de sambata.

In ziua de 1 Decembrie 2022, in intervalul orar 08:30 – 09:30, intrucat P-ta Mihai Viteazul va fi inchisa traficului auto general cu ocazia manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, liniile de transport care tranziteaza zona vor circula pe trasee adiacente Pietei Mihai Viteazul:

Liniile 32, 33, 47, 21, 36b, vor circula pe traseul de baza;

Liniile 28B, 31, M31, 37, 38, 39 vor circula prin P-ta Garii, str. Traian, P-ta Mihai Viteazul cu intoarcere pe latura de Vest – Republica.

Liniile 19, 29, 42 vor fi deviate din B-dul 21 Decembrie 1989 prin Piata Avram Iancu;

C.S. Cora va fi deviata din B-dul 21 Decembrie 1989 prin Piata Avram Iancu, str. Cuza Voda , str. I.P. Voitesti, str. Dacia, str. Dragalina;

Linia M26 va circula din Splaiul Independentei pe str. Horea deviat pe str. Dragalina, Pod Napoca.

Linia 9 la intoarcere va circula pe str. J. Courie.

Linia 1 de troleibuz va circula pe traseul scurtat intre Piata 1 Mai si Piata Mihai Viteazu pe str. I.P. Voitesti – B-dul 21 Decembrie 1989 – str Paris – piata 1 Mai.

Linia 44 va circula deviat pe Pod Napoca, Splaiul Independentei, str. George Cosbuc, Calea Motilor, Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989. Intors pe 21 Decembrie 1989, str. Regele Ferdinand.

Linia de tramvai 101 nu va fi afectata.

In intervalul orar 10:00 – 12:00 respectiv 19:30 – 20:30, datorita restrictiilor de circulatie din Piata Avram Iancu:

Liniile 32,32b, 33, 20, 21, 35, 3, vor circula pana in Piata Cipariu;

Linia 3 de troleibuz va fi inlocuita cu autobuze;

Linia 46B va circula dus-intors pe B-dul Nicolae Titulescu;

Linia 44 va circula deviat pe B-dul 21 Decembrie 1989, str. Teodor Mihali, dus-intors;

Linia 45 va circula deviat pe B-dul N. Titulescu dus-intors.

Linia 25 de troleibuz va fi suspendata si va fi suplimentata linia 6.

Avand in vedere numarul mare de participanti la evenimentele organizate cu ocazia ʺZilei Nationale a Romanieiʺ ce se vor desfasura in Piata Avram Iancu si in Piata Unirii, C.T.P. Cluj Napoca S.A. va suplimenta numarul mijloacelor de transport in data de 1 Decembrie2023 in intervalul orar 11:00 – 13:00, respectiv 19:00 – 22:00.