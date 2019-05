Alegerile europarlamentare sunt aproape, partidele politice sunt în ring, iar surprizele stau după colț. Zilele trecute, PNL și-a prezentat programul politic pentru Parlamentul European, iar o gafă sau o dezvăluire a lui Rareș Bogdan ne arată conexiunile interesante ale liberalilor. Firul conduce spre George Soros.

Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rareş Bogdan a declarat duminică, la mitingul de la Galaţi, că luni (13 mai), PNL va veni cu ”cel mai serios, mai complet şi mai puternic program”, eliminând astfel singurul reproş făcut de PSD în ultimele două luni. Rareş Bogdan a precizat că documentul programatic a fost realizat de Violeta Alexandru, fost ministru al Consultării Publice, în Guvernul Cioloş, împreună cu o echipă excepţională.

„Va fi răspunsul la singurul reproş pe care au putut să îl folosească două luni de zile împotriva noastră: vom veni cu cel mai serios, cel mai complet, cel mai puternic program, programul PNL”, a declarat Rareș Bogdan, la Galaţi.

Programul politic al PNL a fost prezentat luni, Ludovic Orban a declarând că printre obiectivele partidului se numără ridicarea MCV, prin aplicarea recomandărilor din cadrul Mecanismului de Verificare si Cooperare, ale Comisiei de la Veneția în legislația internă, precum și intrarea României în Schengen și aderarea la zona euro.

Violeta Alexandru, încasează bani de la Soros

Violeta Alexandru, este unul dintre fondatorii Institutului de Politici Publice (IPP), unul dintre cei mai notorii beneficiari ai finanțărilor Soros. De altfel, cunoscuta jurnalistă Simona Ionescu, redactor șef al ziarului Evenimentul Zilei, a realizat o analiză de referință în care o indica pe Violeta Alexandru ca beneficiar al finanțărilor Soros.

Violeta Alexandru, fost ministru al Consultării Publice și Dialogului Social în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, iar în octombrie 2017, Violeta Alexandru a devenit consilier al președintelui PNL, Ludovic Orban, pe probleme de bună guvernare.

În prezent, Violeta Alexandru se află pe lista candidaților PNL la europarlamentare. În declarația de avere completată în martie 2019, Violeta Alexandru arată că a încasat în continuare bani de la Asociația Institutul pentru Politici Publice, fiind cea mai mare sursă de venit a familiei, respectiv de 118.662 lei. Aceasta a mai primit anul trecut de la Parlamentul României un salariu de 69.501 lei și de la APADOR-CH 7.536 lei. Soțul ei, Doru Alexandru, angajat în cadrul Ministerului Apărării Naționale a avut anul trecu un salariu de 50.000 lei.

Recompensată de Emil Constantinescu

Victoria-Violeta Alexandru, fostă Bau înainte de căsătorie, s-a născut la 11 noiembrie 1975, în București. Ȋn perioada 1994 – 1997, ea a lucrat pentru Asociația Pro Democrația, unde a coordonat activitatea de comunicare publică și relația cu presa.

Ȋn 1997, Violeta Alexandru a fost numită consilier în cadrul Departamentului de Comunicări Internaționale și Relații cu Românii de Pretutindeni din Administrația Prezidențială. Promovarea Violetei Alexandru a făcut parte din seria de recompense acordate de președintele Emil Constantinescu tuturor celor care i-au stat alături în campania electorală.

Ȋn 1999, la vârsta de 24 de ani, Violeta Alexandru a devenit studentă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Dar și director executiv al Asociației Pro Democrația, funcție pe care a deținut-o până în 2001.

Acestea sunt cifrele. Aceștia sunt banii

Ȋn martie 2000, în Republica Moldova apărea Institutul de Politici Publice, fondat, conform datelor publice de pe site-ul oficial , cu sprijinul Fundaței Soros Moldova și al Centrului Euro-Atlantic din Moldova.

Un an mai târziu, în mai 2001, la instanțele din România era depusă cererea de înregistrare a Asociației „Institutul pentru Politici Publice”, ce avea drept scop „elaborarea și îmbunătățirea politicilor publice în România.

Conform CV-ului său, Alexandru Violeta a deținut funcția de director/membru fondator al Institutului pentru Politici Publice (IPP) încă din 2001.

Ȋn 2002, Violeta Alexandru devine absolventă a Facultății de Științe Politice din Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și se înscrie la master, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative („Guvernanță și Dezvoltare Instituțională”). Ȋn 2004, urmează al doilea master, „Afaceri Internaționale și Managementul Conflictelor”.

78.000 de dolari, pentru „democratizare prin advocacy”

„Din 2002-2003, Fundația pentru o Societate Deschisă (FSD – fostă „Soros”) decide implicarea în reforma instituțională și în procesul de democratizare prin intermediul activității de advocacy, atât în mod direct, cât și sprijinind alte organizații non-guvernamentale în demersurile lor publice” (sursa – www.soros.ro, pagină web dezactivată).

Ȋn 2002, Asociația Institutul pentru Politici Publice din România a primit din partea FSD 6.550 de dolari pentru a organiza la Sinaia, în perioada 18-20 septembrie, un atelier cu tema „Implicațiile practice ale creării regiunilor administrative în România”. Tot în 2002, IPP a primit alți 6.450 de dolari pentru a organiza la București, în perioada 7-11 octombrie, o dezbatere cu tema „Punctele forte și punctele slabe în guvernarea locală. Contextul regional”.

Mai departe, IPP a primit de la FSD 24.960 de dolari, pentru proiectul „Politică pe bani publici”, derulat în iulie 2003 – aprilie 2004. Scopul declarat al proiectului era acela de a determina creșterea gradului de transparență în cheltuirea fondurilor publice de către partidele politice.

Ȋn 2005, proiectului IPP „Ȋntărirea democrației în Europa prin controlul responsabil al finanțării partidelor politice” i-a fost alocată suma de 10.000 de dolari. Scopul proiectului, derulat în perioada ianuarie – iunie 2005, era consolidarea cadrului legal cu privire la finanțarea partidelor politice și transparența în această privință.

Ȋn 2006, Fundația pentru o Societate Deschisă a alocat 29.915 de dolari IPP pentru proiectul „Votul nominal la nivelul Consiliului Local: vezi cum votează reprezentanții comunității tale!”

Ȋn 2007, când Fundația pentru o Societate Deschisă a (re)devenit Fundația Soros România, finanțarea ONG-urilor românești a fost preluată de „The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe” (CEE Trust), o organizație condusă tot de miliardarul american George Soros.

Peste 350.000 de dolari, prin CEE Trust

Activenews.ro a prezentat că în perioada 2006-2012, Asociația Institutul pentru Politici Publice a primit de la CEE Trust (”Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe”) următoarele finanțări:

1. Număr Grant: RO_IX 2006_154

Proiect: Adevărata responsabilitate în Parlamentul Național și European: Accesul societății civile la voturi nominale ale parlamentarilor asupra legilor

Suma acordată: 70.000 de dolari

Perioada de acordare: 1 martie 2007- 1 aprilie 2008

2. Număr Grant: RO_X 2007_99

Proiect: Ei (ar trebui) să lucreze pentru tine – Ȋnvățați cum să vă evaluați consilierii locali

Suma acordată: 59.670 de dolari

Perioada de acordare: 1 aprilie 2008 – 1 decembrie 2008

3. Număr Grant: RO_X 2008_124

Proiect: Accesul liber la informațiile de interes public e un drept, nu un privilegiu

Suma acordată: 60.000 de dolari

Perioada de acordare: 1 aprilie 2009 – 31 decembrie 2009

4. Număr Grant: RO_X 2009_161

Numele proiectului: Contribuabilii au drepturi! Mecanisme eficiente pentru identificarea și reducerea impozitării abuzive pentru serviciile publice locale

Suma acordată: 81.200 de dolari

Perioada de acordare: 1 aprilie 2010 – 28 februarie 2011

5. Număr Grant: RO_2011_01

Denumirea proiectului: Consolidarea capacității societății civile de a susține Parlamentul – cheia pentru promovarea unor politici publice de calitate în România

Suma acordată: 87.600 de dolari

Perioada de acordare: 1 Aprilie 2011 – 31 ianuarie 2012

E greu de cuantificat suma exactă investită de fundațiile lui Soros într-un ONG din România. Ȋn cazul Institutului pentru Politici Publice, de pildă, banii au venit și prin asocierea în diverse programe (interne sau internaționale). Astfel, în septembrie 2007, IPP și Fundația Soros România organizau, în cadrul Programului East East – Partnership Beyond Borders, „Forumul trilateral România – Moldova – Ucraina”. Ȋn perioada 2010-2011, în parteneriat cu FDSC și Fondul Român de Dezvoltare Socială, IPP derula proiectul „Dezvoltarea capacității comunităților de romi”, proiect finanțat de Open Society Institute, prin care se oferea „asistență tehnică comunităților de romi în accesarea de fonduri europene”. Iar în februarie 2010, IPP organiza seminarul cu tema „Evaluarea curentă a procesului consultativ instituționalizat: influențând procesul de luare a deciziilor”, manifestare patronată de Fundația Soros România.

415.500 de dolari, prin USAID și Balkan Trust for Democracy

Ȋn perioada septembrie 2005 – decembrie 2007, World Learning for International Development (WLID) implementa în România Programul „Consolidarea Societății Civile din România”, care era finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Pentru „consolidare”, Institutul pentru Politici Publice a primit 58.269 de dolari (Sustainability Grants) și 63.544 de dolari (Advocacy Grants) plus 3.329 de dolari (Small Advocacy Grants).

Dolarii au venit și prin „Balkan Trust for Democracy”, un proiect de finanțare deschis în iunie 2003 de German Marshall Fund din SUA, în parteneriat cu USAID și Charles Stewart Mott Foundation. Balkan Trust for Democracy acordă subvenții în Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România și Serbia.

Asociația Institutul pentru Politici Publice a primit, prin Balkan Trust for Democracy, următoarele finanțări:

1. februarie 2003 – 40.000 de dolari

2. februarie 2004 – 35.570 de dolari

3. ianuarie 2005 – 24.720 de dolari

4. ianuarie 2009 – 22.940 de dolari

5. mai 2010 – 24.120 de dolari

6. mai 2011 – 24.940 de dolari

7. mai 2012 – 59.500 de dolari

8. mai 2013 – 58.600 de dolari

IPP, sponsorizări prin intermediul ambasadelor

O altă sursă de finanțare a ONG-urilor o reprezintă granturile SEE și norvegiene – Fondul Bilateral Național, creat pentru sprijinirea inițiativelor de cooperare bilaterală între entități din Romania și entități din Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia.

Pe lista proiectelor finanțate din acest Fond în perioada noiembrie 2013 – martie 2015, IPP figurează cu 11.620 RON, pentru proiectul „Schimb de experiență și pentru elaborarea unui proiect în comun cu privire la un sistem de benchmarking în domeniul serviciilor publice municipale” (partener: International Development Norway – IDN), dar și cu 85.877 RON pentru „Achiziții publice durabile și etice – explorarea modelul de succes din Norvegia în achizițiile publice și identificarea de noi căi pentru promovarea experiențe similare din România” (partener: IDN).

Pentru proiectul „O administrație publică performantă înseamnă servicii de calitate pentru cetățeni”, IPP a primit o finanțare de 60.750 de euro. Ȋn perioada aprilie 2014 – iunie 2015, IPP a derulat proiectul „Educația incluzivă – un drept al copilului cu handicap” (RO09-0020) finanțat prin granturile SEE cu 67.455 de euro. Tot din granturi EEA, IPP a primit 56.055 de euro pentru proiectul „BucurEȘTI TU!”, derulat împreună cu Fundația Centrul de Asistență pentru Organizații Neguvernamentale.

Alți 74.852 de euro au fost alocați proiectului „Tânăr implicat! – Ambasador pentru drepturile omului”, derulat de IPP împreună cu Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune

Socială și Inspectoratul Școlar Județean Ialomița, iar 74.700 de euro pentru „Centru comunitar de resurse pentru romii din Cândești”, proiect derulat de IPP, Asociația Vox Civica, Consiliul local Vernești și Consiliul Județean Buzău.

100.079 euro sunt banii alocați pentru „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale”, proiect în care IPP are ca parteneri Consiliile Județe ne din Bacău și Giurgiu, Ministerul Sănătății, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Institutul Național de Sănătate Publică și SASTIPEN – Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate.

Pentru coordonarea proiectului „Dezvoltare durabilă a comunităților locale prin colectarea selectivă eficientă a deșeurilor”, în care are parteneri Fundația TERRA Mileniul III și Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, IPP a primit 61.225 de euro. Alți 61.430 de euro au fost alocați proiectului „Centrul de Resurse pentru Coaliții și Rețele” prin care IPP, Asociația Funky Citizens, Opportunity Associates România și Fundația PACT își propun creșterea vizibilității ONG-urilor.

Ȋn 2012, IPP a primit 279.396 RON din Fondul Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, pentru proiectul „Consolidarea mecanismelor de consultare a societății civile cu autoritățile publice centrale și locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului de elaborare a politicilor publice”. La realizarea acestui proiect, 42.731 RON a fost contribuția de la bugetul de stat, iar 6.574 RON – contribuția IPP.

Pe lista „sponsorilor” IPP apare și UK Global Opportunities Fund care, prin intermediul Ambasadei Marii Britanii din București, a contractat proiectul „Indicatorii de performanță – un instrument eficient pentru îmbunătățirea capacității administrației publice române”, realizat de IPP în perioada martie 2005 – iulie 2007. Dar și Ambasada Franței, care a finanțat proiectele „Instituționalizarea mecanismelor adecvate pentru controlul finanțării partidelor politice prin consolidarea capacităților instituționale ale autorității competente: Autoritatea Electorală Permanentă Română (AEP)” (ianuarie – septembrie 2007), și, respectiv, „Intercomunalitate în România” (februarie – aprilie 2007). Ambasada Olandei a sprijinit financiar IPP în proiectul „Administratorii publici – o premisă pentru creșterea eficienței managementului în administrația publică locală română” (august – decembrie 2007).