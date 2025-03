Primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că un proiect de hotărâre privind interzicerea fumatului în stațiile de transport în comun, în parcurile și în bazele sportive publice a fost lăsat în dezbatere publică.

Potrivit primarului Emil Boc, măsura ar urma să intre în vigoare în termen de 90 de zile de la adoptarea hotărârii. De asemenea, vor fi amenajate și semnalizate corespunzător locuri speciale pentru fumat, dotate cu panouri informative, dar și indicatoare care vor anunța că fumatul este interzis în zonele menționate. Măsura este prevăzută pentru a fi implementată începând cu luna septembrie a acestui an.

De asemenea, evenimentele publice de amploare care vor avea loc în Cluj-Napoca în acest an, cum ar fi TIFF, Untold, Jazz in the Park, Festivalul de vin sau Zilele Clujului, care sunt programate în Parcul Central sau în alte locații publice, nu vor trebui să aplice această reglementare până în 2026. Aceste evenimente vor fi scutite de măsura interzicerii fumatului pentru moment, urmând să se conformeze noilor reglementări începând cu anul 2026.

Proiectul este acum în dezbatere publică, iar locuitorii Clujului pot trimite sugestii și opinii până la finalizarea acestui proces.

„Acest proiect este despre respect și dreptul fiecărui călător, copil sau sportiv la un mediu sănătos. Fumatul nu e o alegere individuală când îi afectează pe ceilalți. Stațiile de transport în comun și parcurile nu sunt camere de fumat în aer liber. Decizia nu este una radicală ci una normală. Multe orașe au adoptat astfel de politici, chiar mai dure. Nu am mers atât de departe. Nu am interzis fumatul pe stradă. La Milano e interzis pe stradă, în cafenele/terase, la 10 metri de orice persoană. Există măsuri similare de interzicele a fumatului în spații publice în Franța, Suedia, Mexic sau Grecia. Noi avem datoria să fim în avangarda sănătății. Nu acuzăm fumătorii ci încurajăm sănătatea și respectul.”

