Cerea deputatului clujean Adrian Dohotaru pentru demolarea construcțiilor ilegale și interzicerea ambarcațiunilor cu motor pe lacul Tarnița a iscat un adevărat scandal pe Facebook. După o postare a acestuia pe pagina personală, există numeroase comentarii care îl acuză pe deputat că îi denigrează în mod constant pe proprietari. Și proprietarii au răspuns mesajului transmis de deputat explicând că aceste proprietăți nu sunt ilegale. Pe de altă parte s-ar putea ca propunerea deputatului să distrugă lacul nu să îl protejeze deoarece proprietarii acestor pontoane sunt cei care curăță deșeurile de pe lac în schimb dacă turiștii ar avea acces la lac doar ar arunca gunoaie care ar polua apa.

Deputatul independent Adrian Dohotaru a postat un mesaj pe contul personal de Facebook prin care îi face pe proprietarii pontoanelor de pe lacul Tarnița “nesimțiți”. Acesta a declarat că vrea o lege prin care să interzică ambarcațiunile motorizate în acest lac.



“Nesimțiților, distrugeți Tarnița! E plin de pontoane cu motor, skyjeturi și bărci, mai nou și hidroavioane, care poluează lacul Tarnița, apa de unde bem. Gardurile ilegale blochează accesul la apă. Fac o sesizare privind amendarea tuturor nesimțiților care au pus gard la apă, fără autorizație, la sub 15 metri de apă, ceea ce legea interzice. Fac o lege care interzice ambarcațiunile motorizate în lacul Tarnița. Am fost și azi, ne-am întors mai repede din cauza zgomotului și ceea ce părea a fi mizerie în lac. Sper să am susținerea tuturor parlamentarilor clujeni ca să redăm Tarnița clujenilor, nu ghiolbanilor care împuțesc lacul”, a scris duminică pe Facebook deputatul și activistul ecologist Adrian Dohotaru.

Proprietarii își apără dreptul

Deputatului i-a răspuns un proprietar de teren de pe malul Tarniței, Abdul Rahim.

“Am pus gard cu autorizație de construcție pe terenul MEU pentru ăștia ca tine care vin ocazional pe Tarnița și lasă tot felul de gunoaie pe marginea lacului și în lac. Și tu, și oricine pot sa pună gard pe proprietatea lui. Ar fi culmea să calci pe proprietatea mea, mă insectă ce ești! Scările acelea sunt făcute de mine pe terenul meu și o fost accesul permis până acum vreo lună! Dar cum sunteți nesimțiți și ați lăsat gunoaie pe plajă, amenajată de mine, am închis accesul. Repet, PE TERENUL MEU!!!!”, a explicat Abdul Rahim.

Partenera omului de afaceri Abdul Rahim a răspuns și ea pe măsura celor transmisee de deputat.

“Dar tu de ce ai gard la curte și nu pot trece și eu la tine pe gazon sa fac un grătar? Probabil pentru că nu ai o proprietate, pentru că ești un pierde-vară și trăiești dolce far niente!”, scrie Rocsana Contraș.

„E dreptul omului sa îşi delimiteze proprietatea! Şi cui vorbeşti despre jeg in apa? Omului care acum o săptămâna apărea in toate ziarele cum a curăţat Tarnita? Celui care a amenajat pe banii lui plaja şi drum, singura toaleta ecologică din zona Debarcader pe care 1 an de zile aţi folosit-o toţi! Cui vorbeşti? Singurului care are toate ambarcaţiunile înmatriculate! Singurul om care ii trage de urechi pe cei care îşi abandonează deşeurile pe Tarnita, ce cară zeci de saci de gunoaie abandonate de turiştii ocazionali ca şi tine! Adrian Dohotaru te cunoaştem, iarăşi cauţi subiecte sa te afirmi? Nu ai făcut nimic nici pt Cluj şi acum ai idei sa blochezi dezvoltarea unei zone turistice? In loc sa va gândiţi cum sa amenajaţi coborârile la apa şi sa investiţi in infrastructura! Sunteţi caractere infecte, sunteţi nişte penali invidioşi!”, a mai spus aceasta.

De asemenea, Roxana Contraș a explicat și faptul că în restul țărilor civilizate au existat soluții care ar putea fi aplicate și în acest caz.

“Lansare la apă – Germania. Infrastructură pe Rin. Vater Rhein este craft friendly. Imagine pt toți haterii. Domnilor Deputați așa ceva când vedem pe Tarnița? Domnule deputat Dohotaru? Gabriel Horia? Investiții pentu agrement și port ambarcațiuni?

Nu e nimic constructiv să interzicem! Ideal ar fi stabilirea unor zone cu limite de viteză pentru protejarea zonei ecologice și pentru păstrarea liniștii proprietarilor din zonă dar și a celor aflați la odihnă și agrement. Așteptăm delimitarea zonelor, așteptăm indicatoare de semnalizare, așteptăm amenajarea unor parcări astfel încât să fie respectate proprietățile private!

Se pot amplasa balize pentru locurile de înot, se pot amenaja piste pentru canotaj, se pot stabili zone pentru ambarcațiunile sportive, pentru wakeboarding și ski nautic, chiar și pentru activități subacvatice!!!

Când o să vă implicați la modul real? În momentul de fața vă vedem activi pe Facebook făcându-vă campanie pe proprietățile oamenilor!”, adaugă Rocsana Contraș.

În apărarea celor doi au sărit și alți oameni care au spus că deputatul le denigrează constant imaginea pe diferite motive.

“Acesti oameni cu suflet mare Abdul Rahim și Rocsana Contraș sunt denigrați în mod constant de deputatul Adrian Dohotaru pe motiv ca el e negru si cocalar ea e PNL-istă și nesimțită”, se arată într-un comentariu.



Propunerea deputatului Adrian Dohotaru ar putea duce către un dezastru și mai mare pentru Tarnița

Problema reală a poluării lacului nu sunt sporturile practicate sau pontoanele pe care proprietarii dau petreceri, acești proprietari chiar din contră fac curat pe proprietatea lor și nu aruncă deșeuri în lac. Pe Facebook și în presă au apărut foarte multe imagini când cei doi, Abdul Rahim și Rocsana Contraș, au strând deșeurile de pe Lacul Tarnița. Pe de altă parte, dacă lacul nu ar fi înconjurat de proprietăți private și turiștii ar avea acces la lac precum își dorește deputatul Adrian Dohotaru, șanșele creșterii poluării datorită deșeurilor aruncate ar fi mult mai mari. Se poate vedea acest fapt în numeroase exemple deoarece cei care își lasă gunoaiele pe marginea lacurilor sau le aruncă în apă nu sunt proprietarii terenurilor private ci turiștii. Acest fapt se poate vedea mai ales la malurile Someșului unde are toată lumea acces și este plin de deșeuri.

Directorul Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Cluj, Grigore Crăciun, este de părere că Tarnița ar trebui să rămână o zonă de agrement destinată și sportului nautic.

“Consider ca nu ar trebui să se interzică aceste sporturi pe Tarnița, e un loc de agrement care pentru asta ar trebui să fie. O soluție ar fi eventual folosirea bărcilor cu motor electric”, a declarat Grigore Crăciun pentru Gazeta de Cluj.

Șeful Oficiului din Dej, capitanul Viorel Federiga spune că lacul tarnița nu e responsabilitatea lor și speră că problema se va reglementa.

“Navigația pe lacul Tarnița nu ține de noi. Administratorul lacului este responsabil pentru asta. Sperăm totuți că se va reglementa situația printr-un simplu regulament de navigație”, a declarat Viorel Federiga pentru Gazeta de Cluj.