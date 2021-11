Un clujean a sesizat Protecția Consumatorului Cluj cu faptul că a cumpărat de la Panemar produse vechi, dar etichetate ca fiind proaspete. Răspunsul primit este ”amețitor” pentru că inspectorii clujeni spun că au fost găsite neconformități, dar că totul este în regulă.

”Raspunsul la reclamatia mea ANPC de acum 2 saptamani, dupa ce am constatat ca tocmai cumparasem produse cu eticheta de fabricatie cu ziua anterioara (in speța cozonac cu rahat), insa produsul se prezenta ca vechime cam de vreo 2 saptamani, lucru constatat de altfel si de inspectorii ANPC. Nu am neaparat o problema cu acei 18 ron (si asa mult, mult prea mult fata de alte orase) cat am platit pe acel cozonac, ci cu atitudineaa conducerii serele-ului mai sus numit, care dispune reimpachetare produselor aplicand data noua de fabricatie. Sfatul meu este sa solicitati bon de fiecare data, mai ales la produse usor perisabile, pastrati-l 2 – 3 zile si daca este cazul, reclamatia se face foarte usor pe site-ul ANPC. Dupa cum se vede, inspectorii de acolo isi fac datoria. Postarea este una de sesizare a unui comportament incorect practicat de unele societati comerciale. Acest comportament a fost confirmat de ANPC si trebuie “amendat” ca atare, prin atentie deosebita la ce cumparam si reclamarea problemelor. Scump sau ieftin ? Nici societatea mentionata, nici alte societati comerciale nu ne baga mana in buzunar pentru produsele lor, decizia fiind exclusiv a fiecaruia, insa….faptul ca se considera un brand premium, cu atat mai mult aceasta practica este mai injositoate”, este de părere clujeanul.